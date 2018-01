Inter-Roma 1-1: pareggio a San Siro che non serve a nessuna delle due (Video e GOL)

Pareggio con una rete per parte tra Inter e Roma. Entrambe le compagini si allontanano dalla Champions sicura dopo la vittoria della Lazio di oggi pomeriggio. L’Inter perde la terza posizione, mentre la Roma si allontana anche dalla quarta, ma almeno con una partita in meno da recuperare in settimana contro la Sampdoria. Primo tempo di marca giallorossa con El Shaarawy che approfitta del passaggio di Alisson da lontano e supera di pallonetto Handanovic. Nella ripresa non servono le grandi parate del portiere brasiliano perchè quasi sul finale Vecino getta la palla in rete con un colpo di testa.

90’+4′- L’arbitro Massa determina la fine dell’incontro.

90’+2′- Schick viene fermato in corner.

90′- Saranno tre i minuti di recupero.

90′- Tiro di Eder da lontano ma la palla termina sul fondo.

87′- Bruno Peres inconsapevolemente lancia Icardi a rete, ma poi Manolas lo ferma.

85′- GOOLLLL!!!! 1-1 Inter. Vecino che di testa prende la palla e la gette in rete dopo il cross di Candreva.

84′- Manolas chiude la palla immessa da Perisic in area di rigore in fallo laterale.

83′- Tiro di Cancelo da lontano che getta la palla fuori.

79′- Tiro di Icardi ravvicinato ma Alisson gli nega anche quest’altro gol.

77′- Cross di Vecino la prende Eder di testa ma la palla va alta sopra la traversa.

76′- Tiro di Icardi molto debole che termina fuori.

75′- Esce Santon ed entra Dalbert.

73′- Palo di Icardi su sinistro dell’argentino.

73′- Cancelo cross in area con Fazio che respinge fuori dall’area la palla.

70′- Tiro di Eder con Alisson che sventra il pericolo in angolo.

67′- Cancelo si lascia cadere perchè Fazio non riesce a toccarlo.

66′- Cross di Candreva con Icardi che getta la palla fuori area.

62′- Corner della Roma con Kolarov con la palla che viene sfiorata da Skriniar e poi va in calcio d’angolo.

59′- Cross di Candreva che va in area ma Fazio respinge di testa la palla in rete.

57′- Cross di Cancelo per Perisic che non riesce a prendere la palla di testa.

54′- Alisson sventra il pericolo con una manata.

53′- Colpo di testa di Dzeko che va di poco fuori.

50′- Ancora Nainggolan che crossa in area, ma la palla termina in corner.

47′- Tiro di Nainggolan che va di poco a lato.

45′- Iniziato il secondo tempo.

SECONDO TEMPO

45′- Terminata la prima frazione senza recupero.

43′- Florenzi devia in corner il cross di Perisic.

40′- Borja Valero ferma Strootman e tutta la manovra romanista.

38′- Perisic fermato ancora in fuorigioco.

32′- Perisic fermato in fuorigioco dopo il passaggio di Borja Valero.

30′- GOOLLLLL!!! 0-1 Roma con Alisson che confeziona un lancio verso El Shaarawy che salta Handanovic e mette il pallone in rete.

28′- Doppia parata di Alisson prima su Perisic e poi su Borja Valero.

24′- Crossa Perisic con Fazio che devia la palla in corner.

22′- Icardi atterrato a sandwich tra Fazio e Manolas, ma l’arbitro fa continuare l’azione.

21′- Taglio di El Shaarawy in area, ma nessuno riesce a prendere la palla per gettarla in rete.

19′- Cross di Kolarov che viene fermato in angolo da Cancelo.

15′- Strootman commette fallo e l’Inter riparte con un calcio di punizione.

14′- Cross di Candreva con Alisson però che anticipa tutti e fa sua la palla.

11′- Candreva colto in fuorigioco.

8′- Conclusione di Perisic che termina tra le bracce di Alisson.

5′- Tiro di Strootman che termina fuori.

2′- Gerson tira in porta e Handanovic risponde facendo sua la palla.

1′- Gerson ferma Candreva prima del tiro finale. L’Inter riparte con un calcio di punizione.

1′- Iniziato il match.

20:36- FORMAZIONE UFFICIALE INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, Santon; Vecino, Gagliardini; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi. All. Spalletti

20.35- FORMAZIONE UFFICIALE ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Strootman, Nainggolan; Gerson, Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco

20.30- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Inter-Roma. Tra poco conosceremo le scelte dei due allenatori Spalletti e Di Francesco.

19:30- PROBABILE FORMAZIONE INTER (4-2-3-1): Handanovic-Cancelo-Skriniar-Miranda-Santon-Vecino-Gagliardini-Candreva-Borja Valero-Perisic-Icardi. All. Luciano Spalletti.

19:15- PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-3-3): Alisson-Florenzi-Manolas-Fazio-Kolarov-Pellegrini-Strootman-Gerson-Nainggolan-Dzeko- El Shaarawy. All. Di Francesco

Posticipo di lusso tra Inter e Roma. L’andata terminò 3-1 per i nerazzurri che espugnarono l’Olimpico, rimontando il risultato di svantaggio dopo il gol di Dzeko. Un girone fa, squadre completamente diverse. Di Francesco è intenzionato a schierare nuove pedine in modo diverso rispetto alla gara di andata. La novità più grande può essere rappresentata dall’inserimento di Gerson a centrocampo, con Kevin Strootman in cabina di regia e Nainggolan a completare il trio d’attacco con Edin Dzeko e Stephan El Shaarawy. In difesa sempre i soliti tra Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov.

In casa Inter Cancelo sostituisce sempre D’Ambrosio in difesa, mentre i centrali saranno sempre Miranda e Skriniar. A centrocampo Gagliardini centrale con Vecino farà diga con Candreva e Borja Valero. Il cervello dell mediana sarà sempre l’ex viola che distribuirà i palloni necessari per farli arrivare sia a Perisic che a Icardi. Obiettiv vincere per conquistare il terzo posto, dopo che oggi pomeriggio la Lazio se l’è conquistato, avendo anche una gara in meno da recuperare con l’Udinese in settimana. Un 4-2-3-1 interista, quindi, contro un 4-3-3 proposto con alcune novità da Di Francesco. Partita sicuramente spumeggiante e ricca di spunti dove non mancherà lo spettacolo.