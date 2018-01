Juventus-Genoa 1-0: decide un gol di Douglas Costa nel primo tempo (Video gol)

La Juventus vince il Monday night contro il Genoa per 1-0. Una partita difficile quella affrontata questa sera dai bianconeri, specie nel secondo tempo, quando la squadra è calata fisicamente ed è cresciuta l’intensità del Genoa. I bianconeri tornano così a meno 1 dalla capolista, Napoli. Continua invece il digiuno di Gonzalo Higuain che non segna ormai da più di 600′ in campionato. Il Genoa, invece, dopo 4 risultati utili consecutivi (2 vittorie e 2 pareggi) ha dovuto forzatamente fermare la sua corsa questa sera.







93′- finisce il match. La Juventus vince per 1-0 contro il Genoa

92′- corner per il Genoa. Galabinov devia di testa, ma la palla sfila sul fondo

90′- saranno “3” i minuti di recupero

88′- altro fallo commesso dalla Juve. Punizione per il Genoa nella metà campo avversaria. Bertolacci sul pallone. Spolli, su sponda di Rossettini, ha calciato alto sopra la traversa.

86′-Higuain sbaglia l’ennesimo passaggio in questo match. L’argentino non segna da più di 600′ minuti in campionato. Dato preoccupante per la Juve e per l’argentino

85′- ammonito Galabinov per un fallo plateale

83′- corner per la Juve. Pjanic ancora impreciso sotto porta. Ammonito Perin perché ha rinviato con la palla in movimento

82′-corner per il Genoa. La Juve ha spazzato senza problemi.

81′- punizione nella trequarti della Juve per il Genoa (zona destra del campo). Occasione per i rossoblù: palla vagante dopo una mischia in area di rigore, la Juve ha spazzato con difficoltà

79′- altro contrasto tra Izzo (rimasto a terra) e Mandzukic. Punizione per il Genoa, ma per il fuorigioco dello stesso croato

77′- Cambio per il Genoa: esce Pandev, entra Lapadula

76′- Cambio per la Juve: esce Alex Sandro, entra Asamoah

75′- il Genoa si è proposto in avanti con una azione dalla destra, ma Sturaro da terra è riuscito a spazzare

74′- il Genoa ha incrementato il pressing in questo secondo tempo. Tanti però i falli compiuti

72′- intervento a gamba tesa di Pandev su Mandzukic. Giallo per il macedone

71′- altro fallo di Spolli su Higuain. Il giocatore del Genoa in difficoltà, non riesce a contenere l’attaccante della Juve

70′- Cambio per la Juve: esce Khedira, al suo posto Sturaro

69′- tiro ambizioso di Laxalt dalla trequarti campo. Szczesny controlla senza problemi

67′- fallo di Alex Sandro su Taraabt. Giallo per il brasiliano. Cambio per il Genoa: esce Taarabt, entra Lazovic

64′- Izzo salva sulla linea. Gol negato a Gonzalo Higuain che già pregustava la rete dopo la perfetta palla messa in mezzo di Lichsteiner

63′- altro fallo di Izzo su Mandzukic. Che duello! Il croato ha trovato pane per i suoi denti questa sera

62′- Genoa più vivace in questo secondo tempo. Rosi ha provato a mettere in mezzo un traversone dalla destra, ma il pallone finisce sul fondo

60′- calcio d’angolo per il Genoa, palla messa fuori da Chiellini. Calcia Taarabt. Higuain spazza. Sulla ripartenza avviata dallo steso argentino, Pjanic non è riuscito a centrare la porta dopo un tiro a giro tentato dal limite dell’area

57′- tiro a lato di Douglas Costa dal vertice sinistro dell’area di rigore (suggerimento dalla destra)

55′- fallo di Bertolacci su Higuain nella metà campo del Genoa (zona centrale). Mandzukic, ostacolato con mestiere da Rosi, è stato sbilanciato e non è riuscito ad impattare bene la palla che finisce sul fondo

54′- problemi ai calzettoni per Galabinov. Lo staff del Genoa interviene per risolvere il problema. Genoa momentaneamente in 10

53′- ripartenza per la Juve che con Higuain conquista il corner. Il Genoa spazza il pallone

52′- azione insistita del Genoa con Pandev e Bertolacci per vie centrali. La difesa della Juve ha sventato il pericolo.

49′-Pjanic prova dal limite dell’area (posizione centrale). Dopo lo stop, il bosniaco ha calciato alto sopra la traversa

48′- Galabinov dalla destra ha messo una palla insidiosa in area. La Juve è riuscita a sventare il pericolo

45′– Inizia il secondo tempo sul risultato di 1-0 tra Juventus e Genoa. Cambio per il Genoa: Galabinov al posto di Rigoni

Primo tempo a tratti intenso tra Juventus-Genoa. La partita è stata ricca di falli che hanno influito negativamente sulla fluidità del gioco. Il Genoa ha fatto poco e niente, non rendendosi mai pericoloso in attacco (di Laxalt l’unico tiro). La Juventus invece ha provato ad impensierire Perin con una serie di tiri da fuori area.

45′- 1′ di recupero. L’arbitro fischia la fine del primo tempo. La Juve conduce per 1-0

44′-Ammonizione per Rosi. Punizione per la Juve. Sugli sviluppi Mandzukic devia di testa alto sopra la traversa

43′- corner per la Juve. Pjanic calcia teso sul primo palo ma il Genoa sventa il pericolo. Riparte il Genoa

40′- punizione per la Juve nella sua metà campo. Fallo di Bertolacci su Khedira. Sugli sviluppi dell’azione, Gonzalo Higuain ha commesso fallo nell’area del Genoa

38′- fallo su Higuain, accerchiato a centrocampo dagli avversari. Fase della partita molto spezzettata

37′- altro scontro: questa volta tra Rosi e Mandzukic. Fallo per la Juve nella sua metà campo

35′- intervento duro di Omeonga su Lichtsteiner. Il giocatore del Genoa ha colpito lo svizzero sul volto in caduta

34′- Alex Sandro commette un fallo nella metà campo del Genoa su Izzo. L’arbitro richiama entrambi i giocatori per invitarli alla calma

32′- destro da fuori area di Mandzukic, ma il tiro è centrale. Perin blocca senza problemi

31′- pestone di Licthsteiner su Izzo. Graziato dall’arbitro il terzino della Juve. Sarà semplice punizione per il Genoa

29′- Laxalt ha provato dal limite dell’area, ma il suo destro finisce in curva

28′- scambio tra Matuidi e Alex Sandro sulla fascia destra; il brasiliano ha messo in mezzo un pallone facilmente fermato da Perin

26′- dagli sviluppi della punizione, Khedira devia il pallone messo in mezzo da Pjanic sul fondo

25′- giallo per Spolli per un fallo su Higuain. Calcio di punizione per la Juve all’altezza del vertice destro dell’area di rigore

23′- tiro dal limite di Miralem Pjanic dopo un’azione insistita della Juve. Perin si allunga e blocca con tranquillità

22′- primo corner del match per la Juve. La difesa del Genoa respinge dopo un colpo di testa insidioso di Mandzukic

20′- la Juventus continua a controllare il match con un solido possesso palla

16′- GOOOOL!!! Douglas Costa l’autore della rete su assist dalla sinistra di Mandzukic. Battuto il record di Perin di 415′ di imbattibilità

14′- punizione guadagnata da Pandev nella sua metà campo. Di Pjanic il fallo

10′- punizione per il Genoa nella metà campo della Juve. Bertolacci la mette in mezzo ma la difesa della Juve spazza

8′- punizione calciata bene da Pjanic, ma Perin è attento e respinge alla sua destra

6′- punizione per la Juve dal limite dell’area di rigore. La posizione è centrale, ottima per Miralem Pjanic

5′- altro tiro sopra la traversa di Khedira

3′- tiro alto sopra la traversa di Pjanic

2′- la Juve prova a fare la partita

1′- Si comincia! L’arbitro fischia il calcio d’inizio di Juventus-Genoa

20:43- Squadre in campo!



20:35- Sarà Di Bello di Brindisi ad arbitrare il match. Gli assistenti saranno: Fabrizio Posado e Pasquale di Meo. Quarto uomo: Chiffi. Addetti al Var: Mariani e Saia



20:04- Formazione ufficiale Juventus (4-3-3): Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic.

20:04- Formazione ufficiale Genoa (3-5-2): Perin; Spolli, Izzo, Rossettini; Rosi, Omeonga, Bertolacci, Rigoni, Laxalt; Pandev, Taarabt.



19:57 – Amici di SuperNews benvenuti alla diretta scritta di Juventus-Genoa. Tra poco le formazioni ufficiali

Tutto pronto all’Allianz Stadium per il Monday night tra Juventus e Genoa. Le squadre arrivano a questo appuntamento in uno stato di forma buono: la Juventus infatti ha ormai messo alle spalle quella mini crisi vissuta verso la fine del mese di Novembre, mettendo a segno nelle ultime 11 partite (tra campionato e coppe) ben 9 vittorie e 2 pareggio ma, dato ancor più importante, i bianconeri hanno subito solamente 1 gol (nel match giocato contro il Verona in campionato) siglandone ben 18. Il Genoa invece, dopo il cambio in panchina (Ballardini è subentrato a Juric) ha avuto un cambio di marcia significativo: a confermarlo sono i numeri i quali ci dicono che in 10 partite (8 in Serie A e 2 in Coppa Italia), il Genoa ha raccolto 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sole sconfitte (contro Atalanta e Juventus). Non c’è male per una squadra che ad inizio stagione nelle prime 12 partite aveva subito ben 8 sconfitte, conquistando solo 1 vittoria e 3 pareggi. La Juventus, poi, scenderà in campo con la consapevolezza di dover portare a casa i tre punti questa sera, perché ieri il Napoli ha ottenuto una fondamentale vittoria su un campo difficile come quello di Bergamo, portandosi momentaneamente a più 4 sui bianconeri.

Probabili formazioni Juventus-Genoa

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Chiellini, Benatia, Alex Sandro; Matuidi, Khedira, Pjanic; Bernardeschi, Higuain, Mandzukic. Allenatore: Allegri

Panchina: Pinsoglio, Loria, Douglas Costa, Barzagli, Asamoah, Lichtsteiner, Sturaro, Bentacur

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Buffon, Cuadrado, Dybala, Howedes, Marchisio

Genoa (3-5-2): Perin; Izzo, Rossettini, Spolli; Rosi, Bertolacci, Veloso, Rigoni, Laxalt; Lapadula, Taarabt.

Allenatore: Ballardini

Panchina: Lamanna, Zima, Gentiletti, Landre, Rossettini, Brlek, Cofie, Lazovic, Omeonga, Galabinov, Lapadula, Pellegri

Squalificati: Zukanovic

Indisponibili: Rossi, Migliore

A tra poco per il LIVE Juventus-Genoa