La Juventus vince piuttosto agevolmente il derby contro il Torino e si qualifica alle semifinali di Coppa Italia. All’Allianz Stadium, nell’incontro valido per i quarti di finale della competizione, la formazione allenata da Massimiliano Allegri ha vinto per 2-0 grazie alle reti segnate da Douglas Costa e Mario Mandzukic.

Al prossimo turno, i bianconeri incontreranno l’Atalanta, che ieri ha sorpreso il Napoli al San Paolo. Ci sarà un doppio confronto con i nerazzurri: l’andata, a Bergamo, si giocherà mercoledì 31 gennaio mentre la sfida di ritorno a Torino è in programma per mercoledì 28 febbraio.

Ricordiamo che la semifinale della parte bassa del tabellone vedrà affrontarsi il Milan e la Lazio.

Juventus-Torino 2-0 (15′ Douglas Costa, 67′ Mandzukic)

Quarti di finale Coppa Italia, Allianz Stadium (Torino)

SECONDO TEMPO

90+4′ – FISCHIO FINALE! Termina la partita dell’Allianz Stadium con la Juventus che vince il derby di Coppa Italia: 2-0 sul Torino, reti di Douglas Costa e Mandzukic.

90′ – Segnalati quattro minuti di recupero.

89′ – Ammonito Rugani per un fallo ai danni di De Luca.

84′ – Higuain salta N’Koulou e calcia col destro, tutto facile per Milinkovic-Savic.

81′ – TRIPLA SOSTITUZIONE TORINO: entrano Manuel De Luca, Lucas Boye’ e Joel Obi per Niang, Baselli e Acquah.

80′ – Punizione battuta da Pjanic, Milinkovic-Savic respinge come può favorendo l’intervento di Lichtsteiner, che al volo prova a sorprendere il portiere serbo ma spedisce il pallone ampiamente fuori.

78′ – SOSTITUZIONE JUVENTUS: Mario Mandzukic lascia il campo tra gli applausi, al suo posto entra Gonzalo Higuain.

77′ – Matuidi si coordina per il destro al volo, Molinaro lo anticipa e spazza via la sfera.

74′ – Paulo Dybala sfiora il 3-0: bel sinistro da distanza ravvicinata per la Joya, palla sul fondo!

70′ – Ammonito Burdisso. Atmosfera rovente all’Allianz Stadium!

69′ – GOL CONFERMATO!!! Espulso per proteste il tecnico dei granata Sinisa Mihajlovic.

68′ – Gol non ancora convalidato. Si attende la verifica del VAR: l’arbitro è andato a rivedere le immagini sullo schermo posizionato a ridosso delle due panchine, dubbio per un presunto fallo di Khedira su Acquah.

67′ – HA RADDOPPIATO LA JUVENTUS! Mario Mandzukic segna il primo gol stagionale in Coppa Italia: il croato si è ritrovato il pallone tra i piedi e con un bel pallonetto non ha lasciato scampo a Milinkovic-Savic.

64′ – Colpo di testa di Rugani, comoda parata per Milinkovic-Savic.

60′ – SOSTITUZIONE JUVENTUS: fuori Marchisio, dentro Khedira.

58′ – Bianconeri ad un passo dal 2-0! Blaise Matuidi si ritrova il pallone tra i piedi a due passi dalla porta di Milinkovic-Savic ma non riesce ad indirizzare nello specchio complice la deviazione di un difensore.

57′ – Il Torino prova a farsi vedere dalle parti di Szczesny: cross di Molinaro, Asamoah anticipa Baselli e allontana il pericolo.

52′ – Che errore di Mario Mandzukic! Cross davvero ben calibrato dalla destra da parte di Douglas Costa per il croato che liscia clamorosamente il pallone a tu per tu con Milinkovic-Savic!

48′ – Juventus vicina al gol! Ottimo cross del neo-entrato Lichtsteiner, Mandzukic vince il duello aereo con N’Koulou ma non riesce ad insaccare il pallone in rete.

46′ – SOSTITUZIONE JUVENTUS: entra Lichtsteiner al posto di Sturaro.

PRIMO TEMPO

45′ – Non c’è recupero: Juventus e Torino vanno negli spogliatoi, bianconeri in vantaggio per 1-0. Decisivo il gol di Douglas Costa.

44′ – Azione personale da parte di Dybala, che si accentra e lascia partire un pericoloso sinistro a giro: conclusione deviata, sarà calcio d’angolo per la Juventus.

43′ – Matuidi perde palla in zona pericolosa, ne prova ad approfittare il Torino con l’incursione di Baselli: il centrocampista granata calcia ma vede il suo tiro smorzato da Pjanic, che favorisce l’intervento di Szczesny.

40′ – Cross teso dalla sinistra da parte di Asamoah, pronto intervento di Nicolas Burdisso che non ci pensa due volte e spedisce il pallone in corner.

38′ – Partita equilibrata in questa fase. È sempre la Juventus a trovare le iniziative migliori, ma la difesa del Torino è abile a chiudersi e a non concedere spazi.

33′ – Rincon ha commesso un fallo ai danni di Dybala. Si ripartirà con un calcio di punizione in favore della Juventus.

28′ – Doppio intervento salva-risultato da parte di Vanja Milinkovic-Savic nel giro di pochi secondi! Il portiere del Torino tiene vive le speranze granata all’Allianz Stadium!

27′ – Possesso palla di poco inferiore al 60% per i padroni di casa, che continuano a fare la partita alla ricerca del gol del raddoppio che metterebbe al sicuro la qualificazione alla semifinale di TIM Cup contro l’Atalanta.

22′ – Stefano Sturaro ad un passo dal gol! Tiro-cross insidioso da parte del numero 27 bianconero, palla fuori di poco dallo specchio della porta.

18′ – Rincon prova ad impensierire Szczesny col sinistro: comoda parata per il portiere polacco.

17′ – Occasione Torino! Rinvio lungo di Milinkovic-Savic direttamente sui piedi di Niang: sinistro dell’attaccante granata, palla sul palo!

17′ – Bianconeri ad un passo dal raddoppio! Il Torino perde palla e la Juventus si rende pericolosa con Paulo Dybala, che col sinistro spedisce il pallone di poco alto sopra la traversa.

15′ – JUVENTUS IN VANTAGGIO!!! Un rimpallo al limite dell’area di rigore favorisce Douglas Costa che, completamente solo, calcia di prepotenza col mancino: nulla da fare per Milinkovic-Savic, bianconeri avanti per 1-0 sul Torino.

14′ – Grande verticalizzazione di Paulo Dybala per Mario Mandzukic che, partito sul filo del fuorigioco, non riesce ad entrare in contatto col pallone prima che quest’ultimo finisca tra le braccia di Milinkovic-Savic.

11′ – Chance importante per il Torino! Berenguer approfitta di una svista della difesa bianconera per calciare in porta: palla di poco a lato!

9′ – Asamoah vede Dybala da solo all’interno dell’area di rigore e prova a servirlo, ma N’Koulou blocca la linea di passaggio recuperando la sfera.

7′ – Occasione Juventus! Miralem Pjanic riceve palla dalla sinistra e calcia da fuori area, il portiere del Torino blocca in tuffo senza particolari problemi.

5′ – Cross di Mandzukic, ottimo intervento in uscita da parte di Milinkovic-Savic che anticipa Claudio Marchisio facendo suo il pallone.

4′ – Tanta Juventus e poco Torino in questa prima fase di partita. Si gioca stabilmente nella metà campo degli ospiti.

1′ – È COMINCIATO IL DERBY JUVENTUS-TORINO!

20.42 – Squadre in campo!

20.35 – Sarà il sig. Daniele Doveri della sezione di Roma 1 a dirigere Juventus-Torino. In qualità di assistenti sono stati designati Tonolini e Tegoni, quarto uomo Calvarese. Al VAR Mariani e Di Fiore.

19.50 – FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Sturaro, Rugani, Chiellini, Asamoah; Marchisio, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Dybala.

19.50 – FORMAZIONE UFFICIALE TORINO (4-3-3): Milinkovic-Savic; De Silvestri, N’Koulou, Burdisso, Molinaro; Acquah, Rincon, Baselli; Falque, Niang, Berenguer.

19.20 – Amici di SuperNews, buonasera dall’Allianz Stadium e benvenuti alla diretta scritta di Juventus-Torino! A tra poco con le formazioni ufficiali.

La Juventus vuole a tutti i costi continuare la sua avventura in Coppa Italia. Gli uomini di Massimiliano Allegri affronteranno, con calcio d’inizio alle 20.45, gli acerrimi rivali del Torino ai quarti di finale della competizione che ieri ha visto la clamorosa eliminazione del Napoli per mano di una super Atalanta, trascinata dalle reti di Castagne e Gomez (a nulla è servito il gol di Mertens).

La vincente di Juventus-Torino se la vedrà, appunto, con la formazione bergamasca, ancora in corsa anche in Europa League dove nel prossimo mese di febbraio avrà un doppio confronto piuttosto complicato con i tedeschi del Borussia Dortmund.

Per la Juventus, quello di stasera sarà il secondo incontro stagionale in TIM Cup: ricordiamo, al turno precedente, la vittoria dei bianconeri sul Genoa per 2-0 (reti di Dybala e Higuain).

Per il Torino di Sinisa Mihajlovic, invece, si tratterà della quarta partita nel torneo: i granata hanno cominciato la loro avventura il 12 agosto scorso al terzo turno e in sequenza hanno eliminato Trapani (7-1), Carpi (2-0) e Roma (1-2 in trasferta).

Turnover per Allegri, intento comunque a confermare il 4-3-3 e a schierare dal 1′ Paulo Dybala, affiancato da Mandzukic e Douglas Costa con Gonzalo Higuain a riposo. Non saranno della partita Buffon (sostituito ancora una volta dal polacco Szczesny), De Sciglio e Cuadrado.

Ancora tanti assenti in casa Torino, con il tecnico serbo che dovrà rinunciare anche ad Andrea Belotti, non convocato essendo ancora in condizioni fisiche precarie. Modulo speculare, 4-3-3, con Niang al centro dell’attacco assistito da Iago Falque e Berenguer.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-TORINO

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; LIchtsteiner, Rugani, Barzagli, Asamoah; Marchisio, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Douglas Costa.

PROBABILE FORMAZIONE TORINO (4-3-3): Milinkovic-Savic; De Silvestri, N’Koulou, Burdisso, Molinaro; Baselli, Rincon, Obi; Iago Falque, Niang, Berenguer.