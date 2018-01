Lazio-Udinese 3-0: i biancocelesti conquistano il terzo posto (Video gol)

Lazio-Udinese si conclude con un secco 3-0. I biancocelesti, grazie a questa vittoria firmata Nani-Felipe Anderson (la prima rete è scaturita da un autogol di Samir), conquistano il terzo posto in solitaria, staccando così Inter e Roma (impegnata questa sera contro la Sampdoria). L’Udinese invece, dopo un cammino straordinario, si vede costretta a dover interrompere la striscia di 9 risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa Italia.

93′- dopo un’ultima azione dell’Udinese, l’arbitro fischia la fine del match. La Lazio vince per 3-0 sull’Udinese

91′-corner per l’Udinese. I friulani ci provano con un tiro da fuori ma la palla è centrale e Strakosha blocca senza problemi

90′- saranno “3” i minuti di recupero

87′- GOOOOL della Lazio!! Felipe Anderson l’autore della rete. Il brasiliano servito da Lulic (lancio partito dalla metà campo della Lazio) è riuscito a sfuggire alla difesa dell’Udinese e da solo davanti al portiere ha siglato il 3-0 con un tiro preciso all’angolino alla sinistra di Bizzarri

86′- cambio per la Lazio: esce Parolo; al suo posto Murgia

85′- Fofana si rende pericoloso con un tiro da fuori area molto insidioso. La palla è uscita di poco alla destra di Strakosha.

83′- punizione nella metà campo della Lazio per l’Udinese. De Paul l’ha messa in mezzo, ma la difesa dei biancocelesti è riuscita a spazzare.

80′- occasionissima per l’Udinese con De Paul. Il giocatore da solo davanti al portiere ha calciato centrale ma forte e Strakosha con un altro miracolo ha deviato in corner. Tutto è nato da un disimpegno sbagliato dell’estremo difensore della Lazio

79′- cambio per l’Udinese: uscirà Hallfredsson; al suo posto Balic

78′- prova con un tiro dal limite De Paul. La palla sfila sul fondo alla destra di Strakosha

75′- interessante cross al centro di Lukaku per Luis Alberto. La difesa dell’Udinese riesce a spazzare

74′- occasione per l’Udinese con Jankto. Il giocatore dopo aver ricevuto palla da De Paul ha provato un tiro dal limite dell’area, ma la palla è finita alta sopra la traversa

73′- Felipe Anderson ha provato un tiro a giro dalla sinistra, ma il pallone finisce debolmente tra le mani di Bizzarri

71′- cambio per la Lazio: entrerà Luis Alberto; a lasciare il campo sarà Nani

69′- punizione per l’Udinese nella metà campo della Lazio. Insidioso il cross di De Paul a cercare Samir. La difesa dei biancocelesti seppur con qualche affanno è riuscita a spazzare via la palla

68′- corner per l’Udinese. Cross sbagliato da Jankto. La Lazio ha conquistato il pallone

66′- cambio per la Lazio: esce Milinkovic-Savic; al suo posto Lulic

64′- cambio per l’Udinese: esce Perica ed entra Jankto

63′- conclusione da fuori area di Milinkovic-Savic. La palla finisce alta sopra la traversa

60′- conclusione dalla destra di Basta facilmente bloccata da Bizzarri. Il terzino della Lazio dopo un’azione in solitaria iniziata nella sua metà campo non è riuscito ad arrivare sotto porta con la giusta lucidità e calcia debolmente

56′- corner per la Lazio. Occasione per Milinkovic. Gran colpo di testa del serbo, ma Perica è attento e salva sulla linea. Altro corner per i biancocelesti. Dopo una serie di rimpalli la palla finisce sul fondo. Sarà rimessa per l’Udinese

55′- cambio per l’Udinese: esce Barak, entra De Paul

53′- Larsen finisce a terra nell’area di rigore della Lazio. I friulani lamentano un calcio di rigore. Banti chiede l’aiuto del VAR. Non c’è nulla. Il gioco riprende senza problemi

52′- l’Udinese si affaccia nella metà campo della Lazio.

47′- GOOOOL per la Lazio!! Nani l’autore della rete. Tutto è iniziato da un’azione solitaria di Felipe Anderson sulla sinistra che arrivato sul fondo ha messo in mezzo una palla insidiosa che Nani prontamente ha spedito in rete

45′- Inizia il secondo tempo di Lazio-Udinese. I biancocelesti conducono per 1-0

Un primo tempo senza grandi emozioni. I ritmi del match sono stati particolarmente lenti. La Lazio è riuscita ha sbloccare il match grazie ad un gol fortunoso, giunto dopo una mischia in area di rigore. L’Udinese invece dopo un inizio incoraggiante non è riuscita a trovare il cambio di ritmo che le potesse permettere di impensierire la Lazio. L’occasione più golosa c’è stata al 26′ con Barak, ma Strakosha ha compiuto un miracolo. Vedremo se il secondo tempo sarà più frizzante.

47′- finisce il primo tempo tra Lazio e Udinese con il parziale di 1-0

47′- giallo per Samir. Il fallo è stato commesso ai danni di Nani. Punizione per la Lazio nella metà campo avversaria. Nulla di fatto, la difesa dell’Udinese è riuscita a sventare il pericolo.

46′- Fuorigioco di Pezzella su invito di tacco di Maxi Lopez

45′- 2′ di recupero

44′- occasione per la Lazio. Felipe Anderson ci ha provato con un tiro debole all’altezza del vertice sinistro dell’area. La palla è finita tra le braccia di Bizzarri

43′- tiro da fuori area di Larsen. La palla viene intercettata dalla difesa della Lazio

41′- occasione per la Lazio con Parolo. Il centrocampista ci ha provato con un tiro da fuori area (decentrato sulla destra). La palla è finita sul fondo

39′- è rimasto a terra l’ex friulano Basta. Di Perica l’intervento scomposto. Il terzino della Lazio dopo le cure dello staff è rientrato in campo

37′- i ritmi del match sono particolarmente lenti. L’Udinese non riesce ad intensificare il suo possesso palla

33′- possesso palla insistito dell’Udinese. La Lazio controlla senza troppo affanno

29′- l’Udinese ancora insidiosa in contropiede con Fofana che ha cercato l’imbucata per Larsen, ma la difesa biancoceleste ha sventato il pericolo.

26′- occasione per il pareggio dell’Udinese. Barak, dopo un’azione di contropiede dei friulani, da solo davanti al portiere ha calciato rasoterra verso l’angolino basso a sinistra di Strakosha, ma il portiere si è superato con una parata miracolosa

22′- GOOOOL della Lazio! Autogol di Samir dopo una mischia innescata da una palla messa in mezzo dalla sinistra da Milinkovic-Savic. Il serbo è stato servito da un cross dalla destra di Basta

20′- la Lazio si è proposta in avanti con Anderson e Nani. Il portoghese ha servito Lukaku sulla fascia ma il terzino biancoceleste ha lasciato partire un brutto cross finito sul fondo

18′- l’Udinese al contrario delle aspettative sembrerebbe intenzionata a giocarsi il match. La squadra di Oddo è ben messa in campo.

15′- fallo di Perica su Leiva a metà campo. Giallo per l’attaccante dell’Udinese

12′- Leiva ha cercato l’imbucata per Milinkovic, ma il serbo in caduta non è riuscito a servire nessuno dei suoi compagni

11′- la Lazio dopo aver fatto girare palla con rapidità ha provato a sfondare il muro difensivo dell’Udinese con Anderson, ma il brasiliano è stato bloccato

10′- punizione per l’Udinese nella sua metà campo. Di Anderson il fallo su Hallfredsson

8′- fallo di Perica su Wallace.

6′- problemi per Larsen. Il giocatore si è ripreso senza problemi

4′- tiro centrale del centrocampista dell’Udinese Fofana. Strakosha blocca con serenità

3′- prima conclusione del match del portoghese Nani. La palla termina sul fondo alla destra di Bizzarri.

1′- Si comincia! L’arbitro banti fischia l’inizio del match



18:30- Arbitrerà Banti di Livorno. Gli assistenti saranno Del Giovane e Gori. Nasca il quarto uomo. Guida e Costanzo al VAR

18:27- Squadre in campo!



17:40 – Formazione ufficiale Lazio(3-5-2): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Nani, Felipe Anderson

17:40 – Formazione ufficiale Udinese(3-5-2):Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Hallfredsson, Barak, Pezzella; Perica, Maxi Lopez.

17:40 – Benvenuti amici di SuperNews alla diretta scritta di Lazio-Udinese. Ecco svelate le formazioni ufficiali delle due squadre.

Tutto pronto per il match di recupero della 12a giornata di Serie A tra Lazio e Udinese. Sarà una partita che si preannuncia spettacolare visto lo stato di forma delle squadre. Per la Lazio vincere oggi vorrebbe significare ottenere il terzo posto in solitaria, staccando Inter e Roma (in serata impegnata nel match di recupero con la Sampdoria) che attualmente occupano rispettivamente il quarto e il quinto posto in classifica. L’Udinese di Oddo invece, qualora vincesse questa sera avrebbe la possibilità di scalzare dal settimo posto il Milan di Gattuso, piazzandosi a ridosso dell’ultimo posto utile per la qualificazione in Europa League attualmente occupato dalla Sampdoria. Come dicevo le squadre vivono un momento di forma smagliante, basta vedere i numeri che ci parlano di una Lazio capace nelle ultime 7 partite tra campionato e Coppa Italia di conquistare 5 successi e 2 pareggi (l’ultima sconfitta in campionato risale all’11 dicembre contro il Torino). L’Udinese invece nelle ultime 9 partite tra campionato e coppa ha ottenuto la bellezza di 6 successi, 2 pareggi e una sola sconfitta subita ai danni del Napoli in Coppa Italia. Una media punti pazzesca, dunque, per la squadra di Oddo. I bianconeri non vincono all’Olimpico dal settembre del 2014 quando si imposero per 0-1 con gol di Thereau. Successivamente a quel match, i biancocelesti hanno ottenuto 5 vittorie e 1 pareggio contro i friulani.

Probabili formazioni Lazio-Udinese

Lazio (3-5-1-1): 1 Strakosha, 22 Caceres, 3 de Vrij, 26 Radu, 77 Marusic, 16 Parolo, 6 Leiva, 21 Milinkovic-Savic, 19 Lulic, 18 Luis Alberto, 10 Felipe Anderson. All.: S. Inzaghi

Panchina: 55 Vargic, 23 Guerrieri, 4 Patric, 27 Luiz Felipe, 13 Wallace, 15 Bastos, 8 Basta, 96 Murgia, 30 Jordao, 5 Lukaku, 7 Nani, 20 Caicedo.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Milinkovic-Savic, Leiva, Lulic.

Indisponibili: Di Gennaro e Immobile.

Udinese (3-5-2): 1 Bizzarri, 17 Nuytinck, 5 Danilo, 3 Samir, 19 Stryger Larsen, 72 Barak, 23 Hallfredsson, 14 Jankto, 97 Pezzella, 10 De Paul, 20 Maxi Lopez. All.: Oddo.

Panchina:22 Scuffet, 67 Pizzignacco, 4 Angella, 63 Caiazza, 25 Donadello, 99 Balic, 6 Fofana, 21 Pontisso, 13 Ingelsson, 18 Periva.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Barak.

Indisponibili: Ali Adnan, Behrami, Lasagna, Widmer.

A tra poco per il Live Lazio-Udinese