LIVE Juventus-Genoa, cronaca e risultato in tempo reale: le probabili formazioni

Tutto pronto all’Allianz Stadium per il Monday night tra Juventus e Genoa. Le squadre arrivano a questo appuntamento in uno stato di forma buono: la Juventus infatti ha ormai messo alle spalle quella mini crisi vissuta verso la fine del mese di Novembre, mettendo a segno nelle ultime 11 partite (tra campionato e coppe) ben 9 vittorie e 2 pareggio ma, dato ancor più importante, i bianconeri hanno subito solamente 1 gol (nel match giocato contro il Verona in campionato) siglandone ben 18. Il Genoa invece, dopo il cambio in panchina (Ballardini è subentrato a Juric) ha avuto un cambio di marcia significativo: a confermarlo sono i numeri i quali ci dicono che in 10 partite (8 in Serie A e 2 in Coppa Italia), il Genoa ha raccolto 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sole sconfitte (contro Atalanta e Juventus). Non c’è male per una squadra che ad inizio stagione nelle prime 12 partite aveva subito ben 8 sconfitte, conquistando solo 1 vittoria e 3 pareggi. La Juventus, poi, scenderà in campo con la consapevolezza di dover portare a casa i tre punti questa sera, perché ieri il Napoli ha ottenuto una fondamentale vittoria su un campo difficile come quello di Bergamo, portandosi momentaneamente a più 4 sui bianconeri.

Probabili formazioni Juventus-Genoa

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Chiellini, Benatia, Alex Sandro; Matuidi, Khedira, Pjanic; Bernardeschi, Higuain, Mandzukic. Allenatore: Allegri

Panchina: Pinsoglio, Loria, Douglas Costa, Barzagli, Asamoah, Lichtsteiner, Sturaro, Bentacur

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Buffon, Cuadrado, Dybala, Howedes, Marchisio

Genoa (3-5-2): Perin; Izzo, Rossettini, Spolli; Rosi, Bertolacci, Veloso, Rigoni, Laxalt; Lapadula, Taarabt.

Allenatore: Ballardini

Panchina: Lamanna, Zima, Gentiletti, Landre, Rossettini, Brlek, Cofie, Lazovic, Omeonga, Galabinov, Lapadula, Pellegri

Squalificati: Zukanovic

Indisponibili: Rossi, Migliore

A tra poco per il LIVE Juventus-Genoa