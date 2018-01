LIVE Milan-Lazio, cronaca e risultato in tempo reale: probabili formazioni

LIVE Milan-Lazio, calcio d’inizio ore 18

Ventiduesima giornata Serie A TIM 2017/18, Stadio Giuseppe Meazza (Milano)

Milan-Lazio è il match clou della ventiduesima giornata di Serie A. Al Meazza, sarà sicuramente grande spettacolo tra rossoneri e biancocelesti nel primo due due posticipi della domenica (chiuderà il programma Roma-Sampdoria alle 20.45, ndr).

Entrambe le squadre arrivano da un momento positivo. La formazione allenata da Gennaro Gattuso è reduce da due vittorie consecutive in Campionato (1-0 col Crotone, 2-1 in Sardegna contro il Cagliari) mentre l’undici guidato da Simone Inzaghi va a caccia del quarto successo di fila in Serie A (nove punti conquistati nelle ultime tre uscite contro Spal, Chievo e Udinese).

Niente Milan-Lazio per Ricardo Rodriguez, squalificato, che verrà sostituito da uno tra Antonelli e Abate. Kalinic non è in perfette condizioni fisiche, proprio per questo motivo potrebbe giocare dal 1′ il giovane Patrick Cutrone.

La squadra della Capitale, che nel 2018 non ha ancora perso una partita tra Campionato e Coppa Italia (6 vittorie e 2 pareggi), cerca il nono risultato utile consecutivo, ma per la sfida di questa sera dovrà fare a meno dell’infortunato Ciro Immobile, che in settimana ha provato ad allenarsi dopo il problema fisico accusato contro il Chievo ma è stato preservato in vista dei prossimi impegni del mese di febbraio. Al suo posto ci sarà Felipe Anderson, per ora in vantaggio nel testa a testa con Nani.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-LAZIO

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Antonelli; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Felipe Anderson.