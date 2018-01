Milan-Lazio 2-1: Cutrone-Bonaventura, vittoria rossonera a San Siro (Video Gol)

Il Milan conquista i tre punti nel posticipo delle 18 della ventiduesima giornata di Serie A. La squadra allenata da Gennaro Gattuso ha sconfitto i rivali della Lazio per 2-1: tutti e tre i gol sono stati segnati nella prima parte di gara, ma nel secondo tempo non sono di certo mancate le occasioni da rete per entrambe le compagini.

Ad aprire le marcature è stato Patrick Cutrone, inserito in extremis nell’undici titolare a seguito del forfait di Nikola Kalinic, che ha siglato la decima rete in carriera con la maglia rossonera. Cinque minuti più tardi, al 20′, è arrivato il gol del pareggio biancoceleste firmato da Adam Marusic. Allo scadere della frazione, è Giacomo Bonaventura a segnare il definitivo 2-1 con un colpo di testa che non ha lasciato scampo al portiere biancoceleste Strakosha.

Tre punti preziosi per il Milan, che si porta così a quota 34 punti in zona Europa League con la Sampdoria, impegnata alle 20.45 contro la Roma. Una sconfitta severa, ma indolore dal punto di vista della classifica, per gli ospiti, che mantengono il terzo posto a +2 sull’Inter, che ha clamorosamente pareggiato all’ora di pranzo contro la Spal.

Milan-Lazio 2-1 (15′ Cutrone, 20′ Marusic, 44′ Bonaventura)

Ventiduesima giornata Serie A TIM 2017/18, Stadio Giuseppe Meazza (Milano)

SECONDO TEMPO

90+5′ – FINE! Il Milan batte la Lazio a San Siro: reti di Cutrone e Bonaventura, inutile il momentaneo pareggio di Marusic.

90+4′ – Occasione Lazio! Parolo riceve da Caicedo e calcia al volo col destro, palla sul fondo.

90+1′ – Attacca a tutto organico la Lazio, alla ricerca del pareggio. Si giocherà per altri quattro minuti.

90′ – Cartellino giallo per Parolo. Tanto nervosismo in questo finale di partita.

86′ – Ammoniti Bastos e Abate.

85′ – Cross di Felipe Anderson, Lulic intercetta la sfera ma non riesce a ribattere in rete a due passi dalla porta difesa da Donnarumma!

83′ – SOSTITUZIONE LAZIO: fuori Marusic, dentro Nani.

80′ – SOSTITUZIONE MILAN: Fabio Borini entra in campo, esce Suso.

78′ – Ottimo cross di Suso, ma André Silva manca il contatto col pallone a due passi dalla porta. Strakosha si appresta a rinviare dal fondo.

74′ – SOSTITUZIONE LAZIO: entra Luiz Felipe al posto di De Vrij.

73′ – Poco più di quindici minuti alla segnalazione del recupero: Milan-Lazio 2-1, tutte e tre le reti sono state segnate nella prima metà di gara.

70′ – DOPPIA SOSTITUZIONE MILAN: dentro Abate e André Silva per Antonelli e Cutrone.

68′ – Donnarumma salva il risultato!! Milinkovic-Savic ci ha preso gusto: il serbo ha impattato di testa da distanza ravvicinata ma non è riuscito a superare il portiere rossonero.

66′ – Milinkovic-Savic sfiora il pareggio! Incursione nell’area di rigore rossonera da parte di Felipe Anderson, che poi appoggia all’indietro per il giovane calciatore serbo che calcia di potenza ma trova l’opposizione difensiva di Romagnoli.

65′ – Ammonito Antonelli per perdita di tempo.

63′ – Proprio nel contrasto precedente si è fatto male Leonardo Bonucci. Molto dolorante il capitano del Milan, Musacchio è pronto ad entrare sul rettangolo di gioco.

61′ – Occasione Lazio! Prima chance della serata per Milinkovic-Savic, che ha colpito di testa ma non è riuscito a trovare lo specchio della porta grazie all’intervento di Bonucci.

59′ – Partita equilibrata. Cambi in vista nel Milan: si stanno riscaldando Borini e André Silva, oltre a Riccardo Montolivo.

52′ – SOSTITUZIONE LAZIO: in campo Felipe Anderson al posto di Lucas Leiva.

51′ – Ammonito Lulic per un fallo ai danni di Bonaventura.

50′ – Iniziativa personale di Bastos: il difensore angolano si coordina al meglio e lascia partire un buon destro dai trenta metri, ma il pallone termina di poco alto sopra la traversa.

46′ – INIZIA LA RIPRESA DI MILAN-LAZIO!

PRIMO TEMPO

45+1′ – FINE PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi: Milan-Lazio 2-1, reti di Cutrone e Bonaventura per la formazione di Gattuso.

45′ – Un minuto di recupero.

44′ – TORNA AVANTI IL MILAN! Sul finire della prima frazione, i rossoneri si portano nuovamente in vantaggio grazie al colpo di testa vincente di Giacomo Bonaventura: grave errore della difesa biancoceleste che ha perso dai propri radar il giocatore del Milan. Assist di Davide Calabria.

41′ – Ammonito Milinkovic-Savic.

40′ – Ancora una grandissima parata di Thomas Strakosha! Ci prova nuovamente Calhanoglu dalla distanza, il portiere biancoceleste si oppone in tuffo e tiene a galla la Lazio.

33′ – Felipe Caicedo è rimasto a terra dopo un contrasto con Romagnoli. Gioco fermo a San Siro.

32′ – Lazio vicina al gol! Luis Alberto prova il destro a giro dalla distanza ma la sua conclusione si stampa sulla traversa!

28′ – Ammonito anche Marusic. Calcio di punizione per il Milan da zona pericolosa.

25′ – Cartellino giallo per Radu.

20′ – HA PAREGGIATO LA LAZIO!!! Il Milan abbassa il baricentro, ne approfittano gli ospiti che trovano la rete del pareggio con Adam Marusic, che ha ricevuto da Lucas Leiva e col sinistro ha superato Donnarumma.

15′ – VANTAGGIO MILAN!!! Hakan Calhanoglu mette un ottimo pallone a ridosso dell’area piccola per Patrick Cutrone, che con un colpo di testa batte Strakosha e segna il decimo gol in carriera con la maglia del Milan: 1-0!

13′ – Cross di Calabria, Bastos anticipa Cutrone e mette il pallone in calcio d’angolo.

10′ – Che parata di Strakosha! Super giocata di Hakan Calhanoglu, che salta Bastos e va al tiro dai venticinque metri: tiro murato dall’ottimo intervento del portiere albanese della Lazio.

8′ – Regna l’equilibrio a San Siro tra Milan e Lazio: punteggio ancora fermo sullo zero a zero.

3′ – Ci prova subito il Milan: Suso calcia col mancino dalla distanza, palla sul fondo.

1′ – È INIZIATA MILAN-LAZIO!

18.00 – Squadre in campo!

17.50 – Sarà Massimiliano Irrati della sezione AIA di Pistoia a dirigere Milan-Lazio. Assistenti Ranghetti e Passeri, quarto uomo Pinzani. Al VAR Rocchi e Di Liberatore.

17.25 – FORMAZIONE UFFICIALE MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Antonelli; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

17.25 – FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, de Vrij, Radu; Marusic, L. Leiva, Parolo, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Caicedo.

17.15 – Amici di SuperNews, buonasera da Lorenzo Carini e benvenuti alla diretta scritta di Milan-Lazio! A tra poco con le formazioni ufficiali del match.

Milan-Lazio è il match clou della ventiduesima giornata di Serie A. Al Meazza, sarà sicuramente grande spettacolo tra rossoneri e biancocelesti nel primo due due posticipi della domenica (chiuderà il programma Roma-Sampdoria alle 20.45, ndr).

Entrambe le squadre arrivano da un momento positivo. La formazione allenata da Gennaro Gattuso è reduce da due vittorie consecutive in Campionato (1-0 col Crotone, 2-1 in Sardegna contro il Cagliari) mentre l’undici guidato da Simone Inzaghi va a caccia del quarto successo di fila in Serie A (nove punti conquistati nelle ultime tre uscite contro Spal, Chievo e Udinese).

Niente Milan-Lazio per Ricardo Rodriguez, squalificato, che verrà sostituito da uno tra Antonelli e Abate. Kalinic non è in perfette condizioni fisiche, proprio per questo motivo potrebbe giocare dal 1′ il giovane Patrick Cutrone.

La squadra della Capitale, che nel 2018 non ha ancora perso una partita tra Campionato e Coppa Italia (6 vittorie e 2 pareggi), cerca il nono risultato utile consecutivo, ma per la sfida di questa sera dovrà fare a meno dell’infortunato Ciro Immobile, che in settimana ha provato ad allenarsi dopo il problema fisico accusato contro il Chievo ma è stato preservato in vista dei prossimi impegni del mese di febbraio. Al suo posto ci sarà Felipe Anderson, per ora in vantaggio nel testa a testa con Nani.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-LAZIO

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Antonelli; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Felipe Anderson.