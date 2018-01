78′- Grande parata di Handanovic che toglie la sfera sotto la traversa dopo il tiro di Babacar.

76′- Cross di Dalbert con Borja Valero in area, ma la palla va sopra la traversa.

75′- Astori per Babacar da lontano, ma Handanovic fa sua la sfera.

73′- Chiesa in area dell’Inter controlla la palla e calcia, ma il suo tiro è impreciso e termina fuori area.

71′- Cross da corner di Badelj ma Babacar non riesce a prendere la sfera perchè va a terra.

70′- Cross di Biraghi ma Cancelo ferma tutto in calcio d’angolo.

69′- Chiesa murato da Skriniar.

67′- Esce Benassi ed entra Babacar.

63′- Tiro di Chiesa svirgola Skriniar e Handanovic con il colpo salva il risultato.

60′- Esce Therau ed entra Eysseric.

59′- Tocco di Borja Valero ma Icardi non ce la fa ad arrivare e la palla si perde sul fondo.

57′- Punizione di Biraghi ma Handanovic salta più alto che può e realizza una grande parata.

55′- GOOLLLL!!! 0-1 Inter. Icardi che da punizione di Joao Mario pesca l’argentino che di testa impegna Sportiello e poi dopo la respinta insacca in rete.

54′- Giallo per Veretout che atterra Cancelo, il migliore dei nerazzurri.

53′- Tiro di Chiesa da fuori area, ma la palla termina di poco fuori.

52′- Cross di Veretout prende la palla Chiesa che mette in mezzo ma non c’è nessuno a prenderla e Ranocchia spazza.

52′- Cross di Chiesa, ma Simeone o Therau non riescono a gettare la palla in rete.

48′- Cross di Cancelo ma in area nessuno riesce a prendere la palla per gettarla in rete.

46′- Cross di Ranocchia, ma Badelj allontana per non far prendere la sfera a Perisic.

45′- Iniziata la ripresa.

SECONDO TEMPO

45’+2′-L’arbitro fischia la fine del primo tempo.

45′ + 1′-Skriniar ferma Simeone prima del tiro.

44′-Saranno due i minuti di recupero.

44′-Icardi dopo un cross non riesce a coordinarsi e la palla persa dall’attaccante dell’Inter va fuori area.

43′-Simeone dopo il cross di Laurini di mezza rovesciata non calcia bene e la palla termina fuori.

39′-Tiro da fuori di Vecino, ma Sportiello con una grande parata riesce a sventrare la minaccia.

37′- Corner di Biraghi ma in area non trova nessuno dei suoi compagni.

35′-Tiro di Benassi che guadagna un corner. Dalla bandierina va Biraghi.

31′-Fallo di Icardi in attacco. La Fiorentina può iniziare con un calcio di punizione.

28′-Cartellino giallo per Ranocchia che trattiene il suo avversario.

24′-Corner di Cancelo ma nessuno dei suoi compagni arriva sulla palla che viene spazzata via dall’area di rigore da un difensore viola.

20′-Azione personale di Cancelo con Sportiello che esce bene e fa sua la sfera.

16′-Tiro di Benassi con la palla che va di poco a lato.

12′-Giallo per Borja Valero per brutto fallo su un giocatore della Viola.

8′-Colpo di testa di Simeone che va di poco alto sopra la traversa.

6′- Tiro di Chiesa ben calciato ma Handanovic riesce a bloccare fermamente.

3′- Colpo di testa di Astori su calcio di punizione, ma la palla va di poco a lato.

1′-Match iniziato.

20:20- FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA (4-3-3): Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Veretout, Badej, Benassi; Chiesa, Thereau; Simeone. All. Pioli

20:15- FORMAZIONE UFFICIALE INTER (4-2-3-1):Handanovic; Cancelo, Ranocchia, Skriniar, Santon; Vecino, Gagliardini; J. Mario, B. Valero, Perisic; Icardi. All. Spalletti

20:10- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Fiorentina-Inter. Tra poco scopriremo le scelte dei due allenatori Pioli e Spalletti.

19:00-PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA (4-3-3): Sportiello-Laurini- Pezzella- Astori-Biraghi-Benassi-Badelj-Veretout-Chiesa-Simeone-Thereau. All. Pioli

19:15- PROBABILE FORMAZIONE INTER (4-2-3-1): Handanovic-Cancelo-Ranocchia-Skriniar-Santon-Vecino-Gagliardini-Candreva-Borja Valero-Perisic-Icardi. All. Spalletti



Anticipo serale di lusso, quello tra Fiorentina e Inter di questa sera. Aspettando la Befana e poi la meritata sosta le due compagini chiedono una ulteriore vittoria al campionato. Sia i nerazzurri che la Viola hanno tutti a disposizione. Tra gli uomini di Spalletti mancano solo D’Ambrosio e Miranda ben sostituiti da Cancelo e Ranocchia. Mentre per quanto riguarda la compagine di Pioli solito modulo 4-3-3 e soliti uomini di ogni domenica. Non ci sono assenze e l’Inter è avvisato troverà una Fiorentina agguerrita che ha fermato anche il Milan sabato scorso con il gol di Simeone, ultimamente molto a segno.

Dall’altro canto è la notte dei grandi ex: Borja e Vecino guidano i nerazzurri contro Pioli. L’Inter dovrà invertire il trend dell’ultimo mese: non vince dal 3 dicembre e cerca la svolta contro la Fiorentina. Batterla fu semplice nel girone di andata: gli uomini di Spalletti conquistarono un tondo 3-0 dimostrando una grossa differenza con i viola. Ma oggi, quattro mesi e mezzo più tardi, le cose sono cambiate: l’Inter vive il momento più difficile della sua stagione mentre i toscano arrivano da sette risultati in fila nel campionato di Serie A e ora lottano per l’Europa.