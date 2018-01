Brutta sconfitta per la Roma che perde 1-2 contro un’ottima Atalanta. La squadra di Di Francesco perde un’ottima occasione di avvicinarsi alla zona scudetto per ora se la stanno contendendola solo Napoli e Juve. La Dea segnano i due gol della vittoria tutti nel primo tempo, prima con l’ottimo Cornelius e poi legittima con De Roon. Nella ripresa inutile la rete di Dzeko che accorcia le distanze, ma non serve a nulla per pareggiare. Gli orobici con questa vittoria aggangiano la Samp a 30 punti in piena zona Europa League.

90’+3′- Termina il match.

90’+2′- Cross di Bruno Peres che va sui piedi di Kolarov che crossa forte e teso, ma nessuno dei suoi compagni riesce a gettare la palla in rete.

89′- Saranno tre i minuti di recupero.

88′- El Shaarawy non riesce a crossare, ma neanche a guadagnare un calcio d’angolo. Si riparte con una rimessa dal fondo per l’Atalanta.

85′- Sul corner Manolas prende di testa ma non centra la porta.

84′- Palomino mura due volte due tiri di El Shaarawy. La palla finisce in corner.

83′- Fallo di Manolas e l’Atalanta riparte con un calcio di punizione con Berisha.

82′- Esce Florenzi ed entra Bruno Peres.

78′- Tiro di Florenzi che va di poco a lato del lato sinistro.

75′- Esce Strootman per Unter.

73′- Kolarov cerca Dzeko che tocca la palla ma non la controlla e la sfera finisce tra le braccia di Berisha.

70′- Cross di Florenzi per Dzeko che di testa non riesce a segnare.

69′- Cross di Kolarov che viene respinto in corner.

66′- Esce Gomez ed entra Masiello.

64′- Cross di Kolarov che scivola, ma guadagna comunque un corner.

60′- Fuori Cornelius e dentro Petagna.

60′- Tiro di Kolarov da lontano, la palla però termina di poco a lato.

57′- Fallo di Florenzi su Gomez. L’Atalanta riparte con un calcio di punizione.

55′- GOOOLLLL! 1-2 Dzeko che in area prende la palla dopo un passaggio di El Shaarawy e insacca in rete.

54′- Su corner prende di testa Dzeko ma la palla deviata da Hateboer va tra le braccia di Berisha.

53′- Tiro di Manolas che viene deviato in corner.

52′- Dzeko arriva a toccare su un cross la palla, ma la sfera va di poco a lato.

50′- Entra Schick al posto di Pellegrini.

49′- Angolo battuto da Gomez con Caldara che prende di testa ma non centra la porta.

48′- Tiro di Gomez ma Alisson devia in angolo.

45′- Si riparte!!!



Cristante rileva Ilicic.

SECONDO TEMPO

45′- Termina senza recupero la prima frazione.

44′-De Roon prende il rosso dopo il secondo giallo per aver gettato per aria Kolarov.

43′-Cross di Florenzi ma Caldara si rifugia in calcio d’angolo.

40′- Dzeko calcia in area dopo l’assist di Pellegrini, ma il suo tiro termina di poco a lato.

38′-Cross di Kolarov con Palomino che devia in corner.

36′-Palo di Freuler dopo un tiro potente da fuori area.

35′-Cornelius tira ma Kolarov devia in angolo.

33′-Cornelius riesce a guadagnare la palla in area giallorossa e tira ma non centra la porta.

30′-Punizione di Kolarov deviata in calcio d’angolo.

29′-Giallo per Caldara che mette Pellegrini a terra.

28′-Toloi respinge l’ennesima offensiva della Roma.

25′-Giallo per De Roon per fallo su Perotti.

22′-Pellegrini fermato dalla retroguardia orobica.

20′-Cornelius assist per Ilicic che tira piano e la palla termina tra le braccia di Alisson.

18′-GOOOLLLL!!! 0-2 Atalanta. De Roon raddoppia per gli orobici dopo l’assist di Gomez insacca alle spalle di Alisson.

16′-Tiro di Cornelius che va di poco fuori.

13′-GOOOLLLL!!! 0-1 Atalanta con Cornelius. L’attaccante della Dea scarta Fazio e tira in porta beffando Alisson.

12′-Gomez che tira in area ma non centra la porta.

10′-Strootman ruba palla a centrocampo e la serve ad El Shaarawy che mette in mezzo, ma trova Caldara che si salva in angolo.

8′- Cross di Spinazzola però Alisson fa sua la palla tra le sue braccia.

5′-Tiro dal limite di Pellegrini, ma Berisha non si lascia sorprendere.

2′-Ilicic conquista un calcio d’angolo che poi non va a buon fine.

1′- Iniziato il match.

17:44- FORMAZIONE UFFICIALE ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Gonalons, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Perotti. All.Di Francesco

17:42- FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA (3-4-1-2):Berisha; Toloi, Palomino, Caldara; Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola; Ilicic; Cornelius, Gomez. All. Gasperini



17:40- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Atalanta-Roma. Tra poco conosceremo le scelte dei due allenatori Di Francesco e Gasperini.

16:45- PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-3-3): Alisson-Florenzi-Manolas-Fazio-Kolarov-Pellegrini-Gonalons-Strootman-Perotti-Dzeko-El Shaarawy. All, Di Francesco

16:30- PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA (3-4-1-2): Berisha-Toloi-Caldara-Masiello-Hateboer-De Roon-Freuler-Spinazzola-Cristante-Petagna- Gomez. All. Gasperini

Il rilancio in zona scudetto e la caccia a Napoli e Juve. Questo l’obiettivo della Roma di Di Francesco che viene da un deludente 1-1 contro il Sassuolo. Dall’altra parte una Atalanta agguerrita che vuole riscattare la sconfitta contro il Cagliari in casa e provare a fare un altro colpaccio dopo quello in Coppa Italia di Napoli. Di Francesco si affida sempre alla solita difesa a quattro con Florenzi, Manolas, Fazio e l’jnesauribile Kolaroc. A centrocampo niente De Rossi che viene sostituito da Pellegrini (a segno la settimana scorsa) che farà diga con Gonalons e Strootman. In attacco confermato il tridente Perotti-Dzeko e El Shaarawy dopo i deludenti risultati con il duo Schick-Dzeko.

In casa Atalanta è tornato a segno il Papu Gomez. Da qualche tempo l’argentino non era al massimo della condizione e in campo il suo rendimento era ben al di sotto delle aspettative e del rendimento che aveva avuto mediamente la scorsa stagione. Al San Paolo il talentuoso fantasista è tornato ad incantare con un gol di qualità di importanza fondamentale e con le alcune giocate individuali in grado di mettere in difficoltà le difese e dare ai compagni la possibilità di andare in porta. Accanto a lui Gasperini si affida in attacco a Petagna e Cristante.