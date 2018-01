Termina in parità (1-1) il recupero della terza giornata di Serie A TIM Sampdoria-Roma.

I padroni di casa sono passati in vantaggio nei minuti finali della prima frazione grazie al calcio di rigore trasformato ottimamente da Fabio Quagliarella (penalty assegnato, con ausilio del VAR, per un fallo di mano di Kolarov); i giallorossi sono riusciti a trovare il pareggio all’ultimo respiro con il colpo di testa vincente di Edin Dzeko, servito in maniera deliziosa dal giovanissimo Mirko Antonucci, classe ’99 subentrato al turco Cengiz Under.

Sampdoria e Roma si ritroveranno, una contro l’altra, fra pochi giorni a campi invertiti: domenica sera, con calcio d’inizio alle 20.45, è infatti in programma Roma-Sampdoria allo Stadio Olimpico.

La squadra allenata da Eusebio Di Francesco manca l’aggancio all’Inter (due punti di vantaggio per i nerazzurri, a quota 43) mentre la formazione di Marco Giampaolo conquista un punto importante che consente di mantenere a distanza il Milan.

Sampdo ria-Roma 1-1 (45+2′ rig. Quagliarella, 90+1′ Dzeko)

Recupero terza giornata Serie A TIM 2017/18, Stadio Luigi Ferraris (Genova)

SECONDO TEMPO

90+5′ – FINE PARTITA! Parità tra Sampdoria e Roma: al gol di Fabio Quagliarella, ha risposto Edin Dzeko.

90+4′ – Si continua a giocare. C’è un calcio di punizione per la Sampdoria dal limite dell’area di rigore.

90+2′ – Cartellino giallo per Florenzi.

90+1′ – HA PAREGGIATO LA ROMA!!!!! EDIN DZEKO ALL’ULTIMO RESPIRO! Traversone splendido di Mirko Antonucci per il colpo di testa dell’attaccante bosniaco che trova la rete dell’uno a uno.

90′ – Si giocherà per altri quattro minuti.

88′ – Cross di Kolarov, ottima coordinazione di Florenzi che col destro al volo sfiora il palo alla destra di Viviano.

87′ – Grande scambio tra Torreira e Caprari: quest’ultimo va al tiro da distanza ravvicinata, Alisson compie un altro grande intervento e tiene vive le speranze di rimonta della Roma.

85′ – Cinque minuti alla segnalazione del recupero.

81′ – SOSTITUZIONE ROMA: esce Pellegrini, entra Gerson.

80′ – SOSTITUZIONE SAMPDORIA: c’è Barreto al posto di Praet.

79′ – Problema muscolare per Dennis Praet. Emergenza in casa Sampdoria, è pronto Barreto.

77′ – Caprari sfiora il gol! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, l’attaccante della Sampdoria si ritrova il pallone tra i piedi e calcia di potenza di prima intenzione: out!

75′ – Clamorosa opportunità per la Roma! Proprio Antonucci manca il tap-in vincente da zero metri su un cross di un compagno dalla destra!

74′ – SOSTITUZIONE SAMPDORIA: dentro Murru, fuori Strinic.

73′ – SOSTITUZIONE ROMA: entra il 18enne Mirko Antonucci al posto di Cengiz Under.

72′ – Uscita di Alisson ad anticipare l’intervento di Duvan Zapata. Occasione importante per la Sampdoria dopo un errore della Roma in fase d’impostazione.

70′ – Cross di Schick, Silvestre disturba Dzeko, non gli permette di colpire di testa e salva così la Sampdoria.

65′ – Missile rasoterra di Lorenzo Pellegrini, palla fuori di un soffio alla destra di Viviano!

64′ – SOSTITUZIONE ROMA: è il momento dell’ex Patrik Schick, in campo al posto di Gregoire Defrel.

63′ – Che parata di Alisson! Calcio di punizione ben battuto da Gianluca Caprari, ottimo intervento dell’estremo difensore brasiliano a sventare la minaccia.

61′ – Ammonito Strootman. Punizione per la Sampdoria da zona pericolosa.

57′ – Spinge la Roma alla ricerca del gol del pareggio. Molto brava la difesa blucerchiata a respingere ogni tipo di attacco.

51′ – SOSTITUZIONE SAMPDORIA: problema fisico per Fabio Quagliarella. L’attaccante campano lascia spazio a Gianluca Caprari.

49′ – Cross rasoterra di Dzeko, una deviazione sfavorisce Cengiz Under che non riesce ad arrivare sul pallone. Sarà corner per i giallorossi.

48′ – Ottimo inizio della Sampdoria! Praet regala un gran pallone a Duvan Zapata, che calcia in precario equilibrio dal limite dell’area di rigore senza riuscire ad inquadrare lo specchio della porta.

46′ – È INIZIATA LA RIPRESA DI SAMPDORIA-ROMA!

PRIMO TEMPO

45+3′ – FINE PRIMO TEMPO! Si va negli spogliatoi: Sampdoria-Roma 1-0 dopo 45′, decide il rigore trasformato da Quagliarella allo scadere della frazione.

45+2′ – SAMPDORIA IN VANTAGGIO! Fabio Quagliarella spiazza Alisson dagli undici metri, 1-0!

45′ – Ed è cosi! Sarà calcio di rigore per i padroni di casa, Quagliarella posiziona il pallone sul dischetto.

44′ – Il direttore di gara va a visionare le immagini del VAR: possibile l’assegnazione di un calcio di rigore in favore della Sampdoria.

43′ – Traversone di Ramirez, Kolarov controlla il pallone col braccio in area. In corso un check dell’arbitro con il VAR Mazzoleni.

42′ – Verticalizzazione di Dzeko per Defrel: il francese salta Silvestre poi si coordina per calciare col mancino, ma la sfera termina sul fondo.

39′ – Roma vicinissima al vantaggio! Ottimo schema da calcio di punizione per i giallorossi: Pellegrini va al cross verso il centro dell’area, Manolas intercetta il pallone di testa e sfiora la traversa.

38′ – Ammonito Linetty.

37′ – Fabio Quagliarella sembra avere qualche problema al flessore. L’attaccante blucerchiato resta comunque sul terreno di gioco.

33′ – Grave errore in fase difensiva da parte di Strootman, che favorisce l’avanzata della Sampdoria. Quagliarella manca il contatto col pallone a due passi dalla porta di Alisson, si rimane sullo zero a zero al Ferraris.

25′ – Nainggolan ad un passo dal gol! Ottimo passaggio filtrante di Pellegrini per il belga, che da due passi calcia col destro: Viviano compie un grande intervento e salva il risultato.

21′ – Pellegrini riceve palla in verticale e gioca di sponda per Edin Dzeko, che si coordina davvero male e spedisce il pallone in Gradinata Sud.

20′ – Pellegrini dalla distanza! Gran botta del numero 7 giallorosso dai venti metri, Viviano mette in calcio d’angolo.

18′ – Altra chance per la Sampdoria! Gaston Ramirez perde l’attimo per il tiro e viene fermato dall’ottimo intervento difensivo di Manolas.

15′ – Ammonito Dzeko.

14′ – Occasione per la Sampdoria! Duvan Zapata gioca di sponda per Linetty, che di prima intenzione calcia col sinistro da buona posizione ma trova la ribattuta di un avversario.

13′ – Cengiz Under vede Viviano fuori dai pali e prova a sorprenderlo con una conclusione dalla distanza: nulla da fare, palla alta!

11′ – Defrel ha provato l’azione personale: l’ex attaccante del Sassuolo è entrato all’interno dell’area di rigore palla al piede, ha provato a saltare con un dribbling Ferrari ma si dovrà accontentare di un corner.

8′ – Pressing alto di Quagliarella sul portiere Alisson, costretto ad un rilancio frettoloso. Palla fuori, sarà rimessa laterale per la Sampdoria.

5′ – Ottimo atteggiamento in avvio da parte degli ospiti, che poco fa sono andati vicini al gol: ancora una volta è stato Edin Dzeko ad essersi reso pericoloso con un tiro dal limite dell’area murato da un difensore blucerchiato.

2′ – Prima occasione per la Roma: cross di Under dalla sinistra, Dzeko è chiuso ottimamente da Ferrari e non riesce ad indirizzare verso la porta di Viviano.

1′ – È COMINCIATA LA PARTITA!

20.43 – Squadre in campo! Tutto pronto a Marassi per il calcio d’inizio di Sampdoria-Roma.

19.50 – FORMAZIONE UFFICIALE SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Strinic; Praet, Torreira, Linetty; Ramirez; Zapata, Quagliarella.

19.50 – FORMAZIONE UFFICIALE ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Strootman, Nainggolan; Defrel, Dzeko, Cengiz Under.

19.30 – Amici di SuperNews, buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Sampdoria-Roma! A tra poco con le formazioni ufficiali del match.

Impegno infrasettimanale per Sampdoria e Roma, chiamate a recuperare la sfida della terza giornata di Campionato rinviata lo scorso 9 settembre per l’allerta meteo su Genova.

I blucerchiati, reduci dalla convincente vittoria sulla Fiorentina per 3-1 (tripletta di Fabio Quagliarella con altrettanti assist di Ramirez), cercano tre punti che avvicinerebbero proprio i giallorossi in classifica. La formazione della Capitale, che lo scorso weekend ha pareggiato a San Siro contro l’Inter, vuole una vittoria per mantenere viva la speranza di qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Sampdoria e Roma, che si affronteranno a campi invertiti anche domenica sera alle 20.45, scenderanno in campo con moduli molto simili: 4-3-1-2 per Marco Giampaolo, 4-3-3 invece per Eusebio Di Francesco che dovrà fare a meno, tra gli altri, di Diego Perotti e Daniele De Rossi.

A dirigere la sfida sarà il sig. Daniele Orsato della sezione AIA di Schio, coadiuvato dagli assistenti Paganessi e Ranghetti e dal quarto uomo Pairetto. Al VAR sono stati designati Mazzoleni e Tasso.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-ROMA

PROBABILE FORMAZIONE SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, G. Ferrari, Strinic; Linetty, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Zapata.

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Strootman, Nainggolan; Gerson, Dzeko, Under.