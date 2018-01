Sassuolo-Atalanta 0-3: convincente successo nerazzurro al Mapei Stadium (Video Gol)

Bella vittoria dell’Atalanta nel primo anticipo della ventiduesima giornata di Serie A. I nerazzurri hanno battuto per 3-0 il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia: ad aprire le marcature è stato Andrea Masiello al 30′, nella ripresa reti di Bryan Cristante e Remo Freuler a pochi minuti di distanza l’una dall’altra.

Da segnalare che ai bergamaschi è stato anche annullato un gol al 65′ per un fallo in attacco ai danni di Consigli.

Il Sassuolo, che ha terminato la gara in dieci uomini per l’espulsione di Goldaniga, sarà impegnato il prossimo weekend all’Allianz Stadium contro la Juventus, che in settimana sarà l’avversaria proprio dell’Atalanta in semifinale di Coppa Italia.

La squadra di Gasperini, per quanto riguarda la Serie A, affronterà il Chievo al prossimo turno.

Sassuolo-Atalanta 0-3 (30′ Masiello, 83′ Cristante, 86′ Freuler)

Ventiduesima giornata Serie A TIM 2017/18, Mapei Stadium (Reggio Emilia)

SECONDO TEMPO

90+7′ – FISCHIO FINALE! Vittoria dell’Atalanta sul Sassuolo: 3-0 il risultato finale, reti di Masiello, Cristante e Freuler.

90+6′ – Espulso Edoardo Goldaniga per doppia ammonizione. Termina nel peggiore dei modi la serata del Sassuolo.

90+4′ – Andrea Petagna prova col destro da distanza ravvicinata, Consigli para senza problemi.

90+1′ – Si giocherà per altri cinque minuti!

90′ – Due cambi: nel Sassuolo entra Scamacca per Politano, nell’Atalanta c’è Mancini per Cristante.

90′ – GOL CONVALIDATO! Atalanta tre, Sassuolo zero: partita chiusa al Mapei Stadium.

88′ – L’arbitro va ora a visionare le immagini del VAR a bordocampo.

86′ – TERZO GOL ATALANTA! Remo Freuler insacca il pallone in rete, ma si attende la convalida: ad inizio azione, possibile posizione di fuorigioco per Cristante.

83′ – GOL DELL’ATALANTA! Bryan Cristante firma la seconda rete della serata per la formazione bergamasca! Il numero 4 nerazzurro aveva trovato il gol anche venti minuti fa, ma in quel caso il VAR era intervenuto, in maniera decisiva, per un fallo su Consigli. Assist di Timothy Castagne.

78′ – Domenico Berardi!!! Altra chance per il Sassuolo: grande azione personale del numero 25, che è andato al tiro ma non è riuscito ad inquadrare lo specchio della porta.

76′ – Cambio nel Sassuolo: Antonino Ragusa entra al posto di Alfred Duncan.

75′ – Clamoroso al Mapei Stadium!!! Alessandro Matri ha ricevuto da Duncan e ha provato a sorprendere Gollini con uno splendido colpo di tacco, ma il portiere nerazzurro non si è fatto trovare impreparato ed ha salvato l’Atalanta dal possibile pareggio neroverde.

73′ – Seconda sostituzione per gli ospiti: lascia il campo Robin Gosens, tocca ad Hans Hateboer.

69′ – Insidiosa punizione calciata da Josip Ilicic, grande intervento di Consigli che ha messo il pallone in calcio d’angolo alla sua destra.

68′ – Ammonito Goldaniga per fallo su Cristante.

65′ – Colloquio in corso tra l’arbitro Valeri e il VAR Manganiello: dopo una breve discussione, il direttore di gara della sezione di Roma 2 ha deciso di annullare il gol.

64′ – Seconda rete dei bergamaschi, protestano i giocatori del Sassuolo per un fallo ai danni di Consigli. A mettere il pallone in porta è stato Bryan Cristante, ma il gol non è ancora stato convalidato.

63′ – Gran giocata di Bryan Cristante, che manda fuori giri Acerbi. Il difensore neroverde si è visto costretto al fallo, punizione per gli ospiti.

60′ – Primo cambio per l’Atalanta: entra Petagna al posto di Cornelius.

57′ – Prima occasione per Alessandro Matri! Cross di Politano per il numero 10, che non riesce ad avere la meglio su Palomino: palla sul fondo, pronto al rinvio Gollini.

55′ – Niente da fare, Falcinelli non è in grado di continuare la sua partita. Entra in campo Alessandro Matri, acclamato a gran voce dai tifosi del Sassuolo.

52′ – Problema alla gamba sinistra per Diego Falcinelli. C’è Alessandro Matri pronto a subentrare al compagno infortunato.

48′ – Incredibile errore di Josip Ilicic! Il numero 72 dell’Atalanta si è trovato a tu per tu con Consigli: al momento di alzare il pallonetto per insaccare il pallone in rete, ha clamorosamente sbagliato e si è fatto intercettare la sfera dal portiere avversario.

47′ – Ha colpito il palo il Sassuolo! Neroverdi vicinissimi al pareggio con Matteo Politano, che ha provato il sinistro a giro ma la sua conclusione è terminata sul legno alla destra di Gollini.

46′ – È INIZIATA LA RIPRESA DI SASSUOLO-ATALANTA!

PRIMO TEMPO

45+2′ – FINE PRIMO TEMPO! Sassuolo e Atalanta vanno negli spogliatoi: i nerazzurri sono in vantaggio per 1-0, decide un colpo di testa di Andrea Masiello alla mezz’ora.

45′ – Due minuti di recupero.

41′ – Cristante serve in orizzontale Cornelius, Consigli anticipa l’attaccante danese recuperando il pallone con le mani.

39′ – Ottimo intervento di Peluso in chiusura su Cornelius. Corner per l’Atalanta.

35′ – Il Sassuolo chiede un calcio di rigore per un contatto in area, che francamente sembrava esserci, ai danni di Missiroli. Valeri lascia proseguire dopo un breve colloquio col VAR Manganiello. Decisione piuttosto discutibile da parte del fischietto romano.

33′ – Cross di Ilicic, Castagne gioca di sponda per Cornelius che da distanza ravvicinata non riesce a coordinarsi al meglio per battere Consigli.

30′ – ATALANTA IN VANTAGGIO!!!! Andrea Masiello sblocca la partita con un gran colpo di testa sul quale non ha potuto opporsi Consigli, esplodono di gioia i tifosi nerazzurri!

23′ – Gosens manca la deviazione aerea sul cross di Castagne. Palla sul fondo.

21′ – Che missile di Marten De Roon! L’olandese ha provato a sorprendere Consigli con un tiro dai trenta metri, ma il pallone è terminato alto sopra la traversa.

18′ – Bel cross dalla destra da parte di Timothy Castagne per il colpo di testa di Josip Ilicic: Consigli blocca senza problemi; nel frattempo è tornato in campo Berardi che sembra aver superato il momento di difficoltà.

16′ – Domenico Berardi è rimasto a terra dolorante dopo un contrasto con un avversario. Gioco fermo, entrano in campo i sanitari del Sassuolo per prestare i primi soccorsi all’attaccante.

12′ – Clamorosa opportunità per il Sassuolo! Goldaniga sfiora il gol: colpo di testa, palla di poco a lato alla destra di Gollini.

11′ – Acerbi salva il Sassuolo! Altra chance da gol per gli ospiti, ma resiste per il momento il muro difensivo predisposto da Giuseppe Iachini.

7′ – Prova a reagire il Sassuolo: Berardi calcia di potenza dalla distanza, ma la sua conclusione viene murata da Toloi.

6′ – Atalanta ad un passo dal gol!! Andreas Cornelius, sugli sviluppi di un corner, riceve un gran pallone a due passi dalla porta ma non riesce a centrare lo specchio! Che occasione!

4′ – Cornelius subisce fallo a pochi metri dall’area di rigore neroverde. Si ripartirà con un calcio di punizione in favore dell’Atalanta.

1′ – È COMINCIATA SASSUOLO-ATALANTA!

17.56 – Squadre in campo!

17.45 – Sarà il sig. Paolo Valeri della sezione AIA di Roma 2 a dirigere la partita di questa sera. In qualità di assistenti sono stati designati Santoro di Catania e Rocca di Vibo Valentia. Quarto ufficiale il sig. Ros di Pordenone; al VAR Manganiello di Pinerolo e Vivenzi di Brescia.

17.35 – FORMAZIONE UFFICIALE SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Falcinelli, Politano.

17.35 – FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Masiello, Palomino; Castagne, Freuler, De Roon, Gosens; Cristante; Ilicic, Cornelius.

17.30 – Amici di SuperNews, buonasera dal Mapei Stadium e benvenuti alla diretta scritta di Sassuolo-Atalanta! Tra poco scopriremo le formazioni ufficiali del match.

È Sassuolo-Atalanta ad aprire la ventiduesima giornata del campionato di Serie A.

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, uno stadio che di recente ha contribuito a scrivere la storia dei bergamaschi in Europa League (ospita le partite casalinghe della formazione nerazzurra, essendo l’Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo non omologato per incontri internazionali, ndr), si affrontano due squadre agguerrite a raggiungere i propri obiettivi stagionali.

Se i neroverdi cercano punti importanti per la salvezza, non è cosi per gli ospiti che vanno a caccia di un successo per avvicinare le “big” in classifica.

Il Sassuolo, la cui ultima vittoria risale al 23 dicembre (1-0 contro l’Inter), ha conquistato due punti nelle ultime tre uscite ufficiali, pareggiando con Roma e Torino e perdendo a Marassi contro il Genoa. Tornerà in campo dal 1′ Matteo Politano, che affiancherà Domenico Berardi e Diego Falcinelli nel tridente offensivo.

L’Atalanta, invece, è reduce dal ko interno con il Napoli ma prima di questa sconfitta aveva superato la Roma all’Olimpico. In vista dell’imminente impegno di Coppa Italia contro la Juventus, il tecnico Gasperini potrebbe lasciare in panchina anche nomi “eccellenti”: nelle ultime ore, è giunta la notizia di un turno di riposo forzato per Gomez, mentre non sarà nemmeno convocato Leonardo Spinazzola.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-ATALANTA

PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Falcinelli, Politano.

PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Mancini, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Ilicic, Cornelius.