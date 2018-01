Serie A TIM, Sassuolo-Torino 1-1. Finale al Mapei Stadium

Finale al Mapei Stadium: termina 1-1 il match tra Sassuolo e Torino. Granata avanti nel primo tempo, al 26′ grazie al gol di Obi. Pareggio meritato dopo tante occasioni sprecate con Domenico Berardi al 76′ della ripresa. La prossima settimana i neroverdi affronteranno in casa l’ Atalanta, mentre il Torino riceverà in casa il Benevento.

93′ Fabbri fischia: termina 1-1 la gara tra Sassuolo e Torino

91′ Ammonito Goldaniga per fallo

90′ Tre minuti di recupero al termine dell’ incontro

86′ Sostituzione per i neroverdi: entra Mazzitelli al posto di Duncan

83′ Ultima sostituzione per i granata: entra Boye’ al posto di Niang

80′ Fallo di Baselli. Fabbri non ci pensa due volte e tira fuori il cartellino giallo

74′ Sostituzione per i neroverdi: Falcinelli lascia il posto a Politano

73′ Sostituzione nel Torino: entra Ansaldi al posto di Obi

71′ Angolo per i neroverdi. Assist di Berardi per Falcinelli ma Nkoulou la intercetta e la manda fuori. Sarà di nuovo angolo in favore del Sassuolo

69′ Ammonito Matri per proteste

65′ Ammonito Acerbi dopo un fallo ai danni di Iago Falque

62′ Sostituzione nelle file granata: entra Moretti al posto di Berenguer

56′ Niang! Occasione sprecata dall’attaccante granata. Consigli la prende facilmente e gli impedisce di fare gol

10 – Domenico Berardi ha interrotto una serie di 10 partite consecutive di campionato in cui non aveva trovato la rete. Ritorno. #SassuoloTorino — OptaPaolo (@OptaPaolo) 21 gennaio 2018

54′ Pareggio di BERARDI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sassuolo-Torino 1-1

52′ Sostituzione nel Sassuolo: entra Matri al posto di Ragusa

47′ Cartellino giallo per Rincon, dopo un brutto fallo commesso ai danni di Berardi

45′ Ricomincia il match dall’ 1-0 in favore dei granata

45+2′ Fabbri fischia. Finisce il 1° tempo con il Torino avanti per 1-0 grazie al gol segnato da Obi al 26′

45′ Annunciati dallo speaker 2′ minuti di recupero

40′ Ragusa! Calibra bene l’ attaccante del Sassuolo ma Sirigu si fa trovare pronto e la para facilmente. Altra occasione sciupata

38′ Ammonito Duncan per gioco scorretto

37′ Berardi! L’ attaccante neroverde su un corner a loro favore mira la palla ma la tira fuori dalla porta

35′ Altra occasione sprecata per i neroverdi. Ancora Ragusa che davanti alla porta non calibra bene e la spedisce fuori

30′ Cosa si mangia Berardi! Ripartenza veloce dei neroverdi ma l’attaccante n. 25 non calibra bene, Sirigu la blocca falcimente

26′ Goool Torino! Su un calcio piazzato assist di Berenguer ad Obi che sorpassa Consigli e mette la palla in rete!

17′ Azione rocambolesca del Sassuolo. Su corner di Berardi non calibra bene Falcinelli che manda la palla fuori di poco. Brividi

10′ Ragusa! Ripartenza immediata di Ragusa ma in area non controlla bene e scivola

9′ Angolo per il Toro. Assist di Iago Falque per Niang ma Consigli la prende tranquillamente. Si salvano i neroverdi

5′ Ripartenza immediata del Sassuolo con Ragusa, che si porta avanti per 30 metri, prova il cross a Falcinelli ma Obi la intercetta e la manda fuori

1′ Si parte, è iniziata Sassuolo-Torino. Primo pallone giocato dai granata

Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo, tra pochi minuti si parte.



Sassuolo-Torino, partita valevole per la 21° giornata di campionato. Arbitra l'incontro il sign. Fabbri di Ravenna, designati come assistenti Di Iorio e Longo, IV ufficiale il sign. Rapuano di Rimini, alla VAR designati Maresca e Valeriani

FORMAZIONI UFFICIALI:

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Falcinelli, Ragusa. All: Iachini

Torino (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, Nkoulou, Burdisso, Molinaro; Baselli, Rincon, Obi; Falque, Niang, Berenguer. All: Mazzarri

14.00 Sassuolo-Torino, match valido per la 21° giornata di campionato. Tra pochi minuti le formazioni ufficiali





Decima in classifica, alla pari di Milan, Fiorentina ed Udinese, il Torino ha bisogno di punti per continuare a sognare l’ Europa, posizione in questo momento occupata da Sampdoria e Roma. Al Mapei Stadium i granata arrivano dopo il cambio di panchina, con Mazzarri subentrato a Mihajlovic.

Il Sassuolo, reduce dalla sconfitta contro il Genoa, vuole tornare a vincere per riprendere il treno salvezza, che in questo periodo sembra assolutamente alla portata. Con una vittoria, Domenico Berardi e compagni scavalcherebbero momentaneamente il Chievo portandosi al dodicesimo posto, in attesa dell’impegno dei genoani lunedì sera alle 20.45 contro la Juventus.

Sarà 4-3-3 per il Sassuolo, che non potrà contare né sull’ infortunato Letschert, né sugli assenti Frattesi e Scamacca. Dubbio nella coppia d’attacco, con Politano che potrebbe partire dalla panchina e lasciar spazio dal 1′, dunque, ad Antonino Ragusa accanto a Berardi e Falcinelli.

Per il Toro di Mazzarri 4-3-2-1: ballottaggio in difesa Moretti-Burdisso con il primo favorito per la difesa, mentre in attacco Ljajic favorito a Berenguer (60-40%). Assente Belotti, ancora fermo dopo l’ infortunio. Attacco formato da Niang, alle spalle di Iago Falque e Ljajic.

PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Falcinelli, Politano.

PROBABILE FORMAZIONE TORINO (4-3-2-1): Sirigu; De Silvestri, N’Koulou, Burdisso, Molinaro; Baselli, Rincon, Obi; Iago Falque, Ljajic; Niang.