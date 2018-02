Atalanta-Borussia Dortmund 1-1: Toloi illude, Schmelzer elimina gli orobici (Video Gol)

Termina ai sedicesimi di finale l’avventura dell’Atalanta in Europa League. La squadra allenata da Gasperini esce a testa alta dalla competizione: dopo aver superato, senza particolari problemi, la fase a gironi contro avversarie più quotate quali Everton, Lione ed Apoel Nicosia, i nerazzurri hanno lottato fino all’ultimo respiro contro il Borussia Dortmund, perdendo all’andata in Germania per 3-2 e pareggiando al ritorno per 1-1.

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la “casa” dell’Atalanta per quanto concerne le partite in campo internazionale, non sono riusciti ad operare la rimonta Gomez e compagni, che sono passati in vantaggio dopo appena undici minuti con il guizzo vincente di Rafael Toloi ma sono stati raggiunti nel finale da Schmelzer, che ha dato una vera e propria “mazzata” ai giocatori avversari che da quel momento hanno accusato il colpo e non si sono più resi pericolosi.

Sono due le squadre tedesche approdate agli ottavi: oltre al Borussia, c’è anche il Lipsia che alle 19 ha eliminato il Napoli. Per quanto concerne le italiane, hanno superato il turno Milan e Lazio.

Atalanta-Borussia Dortmund 1-1 (11′ Toloi, 83′ Schmelzer)

Ritorno sedicesimi di finale Europa League 2017/18, Mapei Stadium (Reggio Emilia) – totale: 3-4

SECONDO TEMPO

90+3′ – FISCHIO FINALE! Termina in parità la sfida tra Atalanta e Borussia Dortmund: i tedeschi sono agli ottavi di finale, eliminata invece la compagine di Gasperini.

90+1′ – Si giocherà per altri due minuti: destino già scritto per l’Atalanta che saluta, immeritatamente, l’Europa League ai sedicesimi.

90′ – Ammonito Burki.

89′ – Modulo più che offensivo per l’Atalanta in questo finale: 4-2-4, sono Cornelius, Petagna, Gomez e Ilicic a guidare l’attacco nerazzurro.

88′ – SOSTITUZIONE ATALANTA: in campo anche Andreas Cornelius, esce Rafael Toloi.

87′ – SOSTITUZIONE ATALANTA: Gasperini prova la mossa Petagna, fuori De Roon.

86′ – Ammonito Gotze.

83′ – HA PAREGGIATO IL BORUSSIA! Marcel Schmelzer trova la rete dell’1-1: tiro-cross di Marco Reus, Berisha accomoda involontariamente sui piedi del difensore tedesco che rimette la situazione in parità.

82′ – SOSTITUZIONE BORUSSIA DORTMUND: fuori Dahoud, dentro Isak.

81′ – Berisha salva l’Atalanta: cross di Reus per Schurrle, il cui sinistro viene intercettato dall’estremo difensore albanese.

80′ – Clamorosa opportunità per l’Atalanta! Gomez si divora il 2-0: l’attaccante argentino ha ricevuto palla da Cristante ed ha calciato in porta da due passi, ma non è riuscito ad avere la meglio sul portiere Burki.

79′ – Cartellino giallo per Spinazzola.

77′ – Berisha rischia l’ammonizione per perdita di tempo. Il portiere albanese dell’Atalanta è stato richiamato dal direttore di gara.

75′ – Poco più di quindici minuti per le speranze del Borussia Dortmund. Ai tedeschi è necessario un gol per centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League: è l’Atalanta, per ora, ad avere il pass in tasca.

74′ – Prima chance per Batshuayi: il tiro del giocatore in prestito dal Chelsea è stato bloccato, senza particolari problemi, da Etrit Berisha.

71′ – Evidente irregolarità di Schmelzer su Ilicic: l’arbitro fischia ma non estrae in giallo, prendendosi i fischi del pubblico.

70′ – Ilicic, due a zero ad un passo! Incredibile occasione non sfruttata dall’Atalanta: il numero 72 nerazzurro ha calciato col mancino da buona posizione, ma il pallone è terminato sul fondo. Match point non convertito dall’Atalanta, Gasperini non la prende bene.

69′ – Errore clamoroso di Schurrle, che con un retropassaggio per Burki stava per favorire Josip Ilicic: il portiere del Borussia Dortmund è riuscito, per sua fortuna, ad anticipare l’attaccante sloveno.

68′ – Solo Borussia Dortmund in questi ultimi minuti. I tedeschi continuano ad attaccare in un Mapei Stadium gremito di tifosi atalantini che fischiano senza sosta le azioni dei gialloneri.

66′ – Ammonito Hateboer per un fallo ai danni di Schmelzer.

65′ – Continua il forcing dei tedeschi. L’Atalanta sta respingendo ogni attacco.

63′ – Fase di gioco favorevole al Borussia Dortmund, che con un gol renderebbe davvero complicate le speranze di qualificazione dell’Atalanta.

61′ – Subito in evidenza Reus: cross del neo-entrato per Piszczek, Spinazzola lo anticipa e sventa la minaccia. Meno di trenta minuti al fischio finale.

59′ – SOSTITUZIONE BORUSSIA DORTMUND: tocca a Marco Reus, esce Pulisic.

56′ – Fioccano chance da rete! Josip Ilicic flirta con il 2-0: lo sloveno salta due difensori poi perde l’attimo per il tiro e si vede sfumare questa opportunità.

55′ – Altra occasione per l’Atalanta! Mattia Caldara ci prova da distanza ravvicinata, Toprak lo chiude in maniera provvidenziale salvando il Borussia Dortmund da quello che sarebbe stato il colpo del ko.

53′ – Azione personale di Bryan Cristante, che percorre diversi metri palla al piede, chiude il triangolo con Josip Ilicic e va al tiro: deviazione di un giocatore giallonero, sarà corner per l’Atalanta.

51′ – Giocata di Gomez in profondità per Josip Ilicic: lancio non perfetto, Burki esce dai pali e blocca la sfera.

50′ – Andrea Petagna e Robin Gosens hanno cominciato a riscaldarsi. Cambi in vista per l’Atalanta, così come per il Borussia Dortmund che dovrebbe far entrare Marco Reus fra qualche minuto.

49′ – L’Atalanta è con un piede agli ottavi di finale di Europa League. La compagine di Gasperini, battuta all’andata in Germania, è avanti per 1-0 a Reggio Emilia grazie alla rete siglata da Rafael Toloi al minuto 11.

47′ – Occasione Atalanta! Inizio sprint dei nerazzurri: tiro di Freuler dal limite, Gomez cerca la deviazione in porta ma non riesce ad arrivare sul pallone per una questione di centimetri.

46′ – SOSTITUZIONE BORUSSIA DORTMUND: entra in campo Schmelzer al posto di Toljan.

PRIMO TEMPO

45+1′ – FINE PRIMO TEMPO. Atalanta-Borussia Dortmund 1-0: dopo 45′, decide il gol realizzato da Rafael Toloi. Se dovesse finire così, i nerazzurri sarebbero agli ottavi di finale di Europa League per la prima volta nella storia.

45′ – Un minuto di recupero.

41′ – Bella partita al Mapei Stadium di Reggio Emilia: il Borussia Dortmund spinge alla ricerca del pareggio, ma l’Atalanta per ora mantiene il vantaggio.

39′ – Intervento al limite per Sokratis su Gomez: il giocatore ex Genoa ha rischiato tantissimo, essendo già ammonito, ma l’arbitro lo ha graziato evitando di estrarre il secondo cartellino giallo.

36′ – L’allenatore del Borussia Dortmund non è soddisfatto dei propri ragazzi ed ha mandato a riscaldarsi Marco Reus, che a breve potrebbe entrare sul rettangolo di gioco.

34′ – Marten De Roon vicinissimo all’autogol: l’olandese si prende il secondo rischio della serata, fortunata l’Atalanta in questa occasione.

32′ – Non è ancora riuscito ad entrare in partita Michy Batshuayi, la stella del Borussia Dortmund. Il calciatore belga ha toccato davvero pochi palloni in questa prima mezz’ora di gioco.

29′ – Gomez prova l’incursione in area, ma due difensori avversari lo bloccano prima che l’argentino possa far male.

28′ – Tiro di Schurrle dal limite dell’area di rigore, palla alta.

27′ – Cristante sfiora il bis! Importante chance da gol per l’Atalanta: il colpo di testa del numero 4 nerazzurro è terminato di poco a lato.

26′ – Brutta esecuzione di Gomez dalla bandierina: il numero 10 cercava i compagni posizionati al centro dell’area di rigore, ma in realtà ha trovato il portiere Burki.

25′ – Spinazzola cerca Cristante ma non lo trova a causa dell’ottimo intervento difensivo da parte di Sahin.

21′ – Un’ingenuità di De Roon stava per favorire il Borussia Dortmund, ma l’Atalanta si è salvata grazie all’errore di Schurrle che non è riuscito a controllare il pallone servitogli da Pulisic.

20′ – Risultato favorevole all’Atalanta, che al momento sarebbe qualificata agli ottavi di finale di Europa League. Gli uomini di Gasperini stanno provando a gestire il vantaggio.

17′ – Ammonito Sokratis per un fallo su Ilicic.

16′ – Gioco fermo: i tifosi dell’Atalanta hanno lasciato un fumogeno in campo, costringendo il direttore di gara a fermare momentaneamente le due squadre.

15′ – Cantano a squarciagola i sostenitori della Dea. L’Atalanta è in vantaggio per 1-0 sul Borussia Dortmund grazie a Rafael Toloi.

11′ – VANTAGGIO ATALANTA!!!!!!!!!!! GOOOOOOL!!! Rafael Toloi punisce Burki e regala all’Atalanta l’uno a zero: esplode il Mapei Stadium, atmosfera da brividi! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Gomez, esce a vuoto il portiere del Borussia Dortmund e ad approfittarne è il difensore brasiliano, che a porta sguarnita non ha alcun problema ad insaccare il pallone in rete.

10′ – È chiaramente l’Atalanta a fare la partita in questa fase. Il Borussia Dortmund si chiude nella propria metà campo in attesa di errori in impostazione da parte dell’undici di Gasperini.

8′ – Evidente irregolarità di Toljan su Ilicic: l’arbitro non prende alcun provvedimento disciplinare, “graziato” quindi il calciatore del Borussia Dortmund che avrebbe meritato l’ammonizione.

6′ – De Roon vede uno spiraglio e prova a calciare: il tiro del numero 15 nerazzurro, però, non è dei migliori e non impensierisce Burki.

5′ – Cross di Gomez, Josip Ilicic prova la rovesciata ma non riesce ad entrare in contatto con la sfera. Sfuma una buona opportunità per gli uomini di Gasperini.

4′ – Clima stupendo al Mapei Stadium di Reggio Emilia: presenti sugli spalti anche diversi sostenitori dell’Eintracht Francoforte, squadra gemellata con l’Atalanta.

2′ – Prima azione per l’Atalanta: Josip Ilicic cerca Bryan Cristante con un passaggio in verticale, ma l’ex Milan non aggancia e fa scivolare il pallone sul fondo.

1′ – È INIZIATA ATALANTA-BORUSSIA DORTMUND! La Dea per la storia, i tedeschi per la conferma: buon divertimento in nostra compagnia!

21.04 – Calcio d’inizio ritardato di qualche istante a causa dei fumogeni lanciati sul terreno di gioco dai tifosi ospiti.

21.01 – Squadre in campo!

20.42 – Sono ben sedicimila i sostenitori atalantini arrivati a Reggio Emilia direttamente da Bergamo. Atmosfera magnifica al Mapei Stadium, si attende solo il calcio d’inizio!

20.35 – Sarà lo spagnolo Jesus Gil Manzano a dirigere Atalanta-Borussia Dortmund. A coadiuvarlo, in qualità di assistenti, Angel Nevado Rodriguez e Diego Barbero Sevilla; gli addizionali saranno Javier Estrada e Ricardo De Burgos, quarto uomo Miguel Martinez.

20.20 – FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Gomez, Ilicic.

20.20 – FORMAZIONE UFFICIALE BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan; Dahoud, Sahin; Pulisic, Gotze, Schurrle; Batshuayi.

20.15 – Amici di SuperNews, buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Atalanta-Borussia Dortmund! Ci sarà il tutto esaurito al Mapei Stadium di Reggio Emilia per questa partita che regalerà sicuramente tantissime emozioni, restate con noi!

Appuntamento con la storia per l’Atalanta, chiamata a recuperare lo svantaggio contro il Borussia Dortmund nel match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la “casa” dei nerazzurri per quanto concerne la competizione europea, gli uomini di Gasperini incontrano i gialloneri, che nel match d’andata giocato in Germania si sono imposti per 3-2.

Una gara davvero importante, dal valore inestimabile, per la compagine bergamasca che va a caccia degli ottavi di finale di Europa League: per ottenere questo risultato saranno necessari determinazione, coraggio ma, soprattutto, i gol. Il momento non è del tutto positivo per l’Atalanta, reduce da due pareggi consecutivi in Serie A contro Crotone e Fiorentina ed a secco di vittorie dal 4 febbraio scorso.

Stato di forma completamente diverso per la squadra tedesca, a caccia del decimo risultato utile consecutivo. L’ultimo ko del Borussia Dortmund, allenato da Peter Stoger, risale al 20 dicembre, nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa perso con il Bayern Monaco.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-BORUSSIA DORTMUND

PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Spinazzola; Cristante; Ilicic, Gomez.

PROBABILE FORMAZIONE BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan; Castro, Dahoud; Pulisic, Reus, Schurrle; Batshuayi.