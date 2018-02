ATP Rottedam 2018: Roger Federer batte Philipp Kohlschreiber in due set tirati

Roger Federer accede al terzo turno dell’ATP 500 di Rotterdam. L’elvetico fatica ma sconfigge in due set Philipp Kohlschreiber, 7-6(8) 7-5, dopo un’ora e quarantaquattro minuti. Tredicesima sconfitta consecutiva per il tedesco contro il 20 volte campione Slam, che affronterà nel terzo turno l’olandese tra Robin Haase.

LA PIROETTA DELLO SVIZZERO

GLI HIGHLIGHTS

(1, WC) ROGER FEDERER – PHILIPP KOHLSCHREIBER 7-6(8) 7-5

Secondo turno ATP 500 Rotterdam

21.24 – GAME, SET AND MATCH ROGER FEDERER! Partita durissima portata a casa dallo svizzero, che batte il tedesco in un’ora e quarantaquattro minuti (quarantotto minuti invece la durata del secondo parziale)

21.23 – Largo il dritto, altre due chance

21.23 – Gran volée: 40-0 e tre match point

21.20 – BREAK FEDERER! Doppio fallo di Kohlschreiber e ora lo svizzero servirà per il match. 6-5

21.19 – Dritto in cross per Federer e altra palla break

21.17 – Gran parata a rete e annulla questa chance

21.16 – Doppio fallo di Kohlschreiber e palla break per l’elvetico

21.16 – Game ai vantaggi

21.15 – 30-30

21.13 – Gestisce bene lo scambio lo svizzero e chiude col dritto. 0-15

21.12 – Altro game a zero per Roger Federer. 5-5

21.10 – Ancora male in risposta lo svizzero e Kohlschreiber tiene a 15. 4-5

21.07 – Game vinto a 30. 4-4

21.06 – Scambio di demivolée tra i due vinto da Federer, poi subisce il passante del tedesco

21.03 – 3-4, molti errori per l’elvetico oggi

21.01 – Kohlschreiber continua a disegnare traiettorie con il goniometro. 30-0

21.00 – Lo svizzero colpisce in piroetta, pur perdendo il punto. Poi chiude e tiene a 30: 3-3

20.56 – Il tedesco vince il game a 15. 2-3

20.54 – Federer tiene la battuta a 0. 2-2

20.50 – Game Kohlschreiber. 1-2

20.49 – Altra ottima prima, parità

20.48 – Servizio e dritto: vola via anche la seconda chance per l’elvetico. Poi arriva la terza palla break

20.47 – Doppia palla break a disposizione: la prima vola via, ottima prima di Kohlschreiber

20.46 – Due ottime risposte di Roger Federer e 15-30

20.45 – L’elvetico porta a casa il game. 1-1

20.44 – Game combattuto sul servizio di Federer. 30-30

20.42 – Inizia il secondo set e il tedesco tiene a 30 il primo game. 0-1

20.36 – FIRST SET FEDERER! Chiude lo scambio con il dritto inside-in e vince per 10-8 dopo 56′

20.35 – Contro mini-break e sul 9-8 altro set point per lo svizzero

20.34 – Sbaglia Kohlschreiber e altro set point per Roger Federer

20.33 – Ace: set point per lo svizzero

20.32 – Si gira sul 6-6

20.32 – Gran risposta di Federer e contro mini-break

20.31 – Ottima volée e due set point

20.30 – 5-4, ora il tedesco può chiudere con due servizi a disposizione

20.28 – Gran risposta di Kohlschreiber e mini-break. 3-2

20.27 – Gran lob del tedesco. 2-1

20.24 – Altro errore per Roger Federer (non brillantissimo questa sera), questa volta con il rovescio. Tie-break

20.24 – Sciupa tutto lo svizzero. 40-40

20.23 – Altro errore di rovescio. Set point per lo svizzero

20.21 – Largo il rovescio lungolinea di Kohlschreiber. 15-30

20.17 – Altro game a 0 per l’elvetico. 6-5

20.15 – Kohlschreiber serve bene e tiene a 15. 5-5

20.12 – Quattro prime, quattro punti. 5-4 Federer, il tedesco servirà per restare nel match

20.11 – Game Kohlschreiber. 4-4

20.10 – 30-30, altro errore di dritto per l’elvetico

20.06 – Game Federer. 4-3

20.05 – Ace esterno dello svizzero. 40-15

20.04 – Largo il dritto a sventaglio dell’elvetico e Kohlschreiber tiene a 15. 3-3

20.02 – Stecca con il dritto il tedesco. 15-15

19.59 – Servizio e dritto inside-out per Federer, che chiude il game a 30. 3-2

19.56 – Kohlschreiber a 30 mantiene il proprio servizio. 2-2

19.53 – Gran cambio in velocità con il dritto per Federer. 15-15

19.50 – In scioltezza l’elvetico tiene la battuta a 0. 2-1

19.49 – Ai vantaggi il tedesco riesce a chiudere il game. 1-1

19.47 – Tre punti di fila per Kohlschreiber. 40-30

19.45 – 0-30, subito aggressivo in risposta Federer

19.43 – L’elvetico tiene la battuta a 15 in questo primo game. 1-0

19.41 – Comincia il match!

19.36 – Roger Federer inizierà l’incontro al servizio

19.32 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. Giocatori in campo per il riscaldamento, a breve l’inizio del match

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del Digitale Terrestre e 224 del bouquet di Sky.

Roger Federer a caccia del numero 1

Continua la rincorsa dell’elvetico alla prima posizione del ranking, dopo che nel primo turno dell’ATP 500 di Rotterdam ha inflitto una sonora lezione al qualificato belga Ruben Bemelmans (n°116): 6-1 6-2 in appena 46 minuti. Nel secondo atto Roger Federer affronterà, alle ore 19.30 italiane, il tedesco Philipp Kohlschreiber (n°36), che è riuscito ad avere la meglio sul russo Kharen Khachanov (n°48) per 3-6 7-6(1) 7-6(5): impietoso il rapporto dei precedenti tra i due, che vede lo svizzero sempre vincitore nei dodici incontri sin qui disputati. Negli altri incontri di giornata il russo Andrey Rublev ha sconfitto il bosniaco Damir Dzumhur per 6-4 7-6(4); l’altro russo Daniil Medvedev ha avuto la meglio sul francese Pierre-Hugues Herbert nel match tra qualificati, 3-6 7-6(2) 6-4, mentre il bulgaro Grigor Dimitrov (n°2 del seeding) si impone con il punteggio di 7-6(4) 7-5 sul serbo Filip Krajinovic.