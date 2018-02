ATP Rotterdam: Roger Federer è in finale, 6-3 7-6 ad Andreas Seppi

Roger Federer raggiunge la finale dell’ATP 500 di Rotterdam (cemento indoor). L’elvetico, neo n°1 ATP, ha sconfitto il lucky loser azzurro Andreas Seppi con il punteggio di 6-3 7-6(3) in un’ora e ventisei minuti; l’italiano perde per la quattordicesima volta su quindici contro il 20 volte campione Slam ma si potrà consolare lunedì, rientrando tra i primi 60. Lo svizzero, alla ricerca del titolo n°97, affronterà domani il bulgaro Grigor Dimitrov (con cui è avanti 6-0 nei precedenti).

GLI HIGHLIGHTS

(1, WC) ROGER FEDERER – (LL) ANDREAS SEPPI 6-3 7-6(3)

Semifinale ATP 500 Rotterdam (cemento indoor)

21.05 – GAME, SET AND MATCH ROGER FEDERER! Lo svizzero chiude con una parata a rete e vince il tie-break per 7-3 dopo 48′ di parziale. Nella finale di domani affronterà Grigor Dimitrov

21.05 – 6-3, tre match point per lo svizzero

21.04 – Risposta sulla riga e poi Seppi chiude con lo smash. 5-3

21.03 – Si gira sul 5-1, altro mini-break per l’elvetico

21.01 – Dritto in rete e vantaggio per Federer. 2-1

21.00 – In ritardo nel recupero Seppi e restituisce il mini-break. 1-1

20.59 – Mini-break immediato dell’azzurro. 0-1

20.58 – Game Seppi. TIE-BREAK

20.58 – Altro ace. 40-30

20.57 – Seconda debole e dritto inside-out vincente. 30-30

20.57 – Ace dell’azzurro. 30-15

20.56 – Dritto lungolinea vincente di Federer. 0-15

20.54 – L’elvetico si garantisce il tie-break. 6-5

20.53 – Doppio fallo di Roger Federer e game ai vantaggi

20.52 – L’azzurro si inventa una gran risposta di dritto incrociato. 40-30

20.51 – Quattro punti consecutivi di Seppi e 5-5

20.49 – Un po’ passivo l’azzurro. 0-15

20.47 – Game Federer. 5-4 e ora Seppi serve per rimanere nel match

20.46 – Ottimo passante di rovescio dell’azzurro. 40-30

20.44 – Due ace per Seppi e tiene la battuta a 15. 4-4

20.42 – Due rovesci consecutivi in rete dello svizzero. 30-0

20.40 – Gran dritto a sventaglio e Roger Federer vince ancora il game a 0. 4-3

20.38 – L’azzurro tiene la battuta a 0. 3-3

20.35 – Federer perfetto al servizio. 3-2

20.33 – Game Seppi: soffre ma resta ancora in scia. 2-2

20.32 – Ace di seconda per l’azzurro. 40-30

20.28 – Game Federer. 2-1

20.28 – Smorzata vincente. 40-15

20.26 – Game Seppi. 1-1

20.25 – 30-30 sul servizio dell’azzurro

20.23 – Federer tiene la battuta a 15 nel primo game. 1-0

20.22 – Dritto all’incrocio delle righe, che colpi sta giocando. 40-0

20.21 – Inizia il secondo set, con lo svizzero al servizio

20.19 – GAME AND FIRST SET ROGER FEDERER! Chiude il set con un bel dritto inside-in, dopo 38′

20.18 – Triplo set point ma il primo viene annullato con il dritto dall’azzurro. 15-40

20.17 – L’elvetico è salito e ora Seppi fatica. 0-30

20.16 – Punto no-look di Federer col rovescio e break confermato a 0. 5-3 —> VIDEO

20.15 – Ace centrale. 30-0

20.13 – BREAK FEDERER! La seconda è quella buona, con un’ottima risposta. 4-3

20.12 – Doppia palla break per l’elvetico ma sbaglia il rovescio. 30-40

20.11 – In ritardo sotto rete l’azzurro. 15-30

20.09 – Chiude a rete lo svizzero. 3-3

20.09 – 40-40 da 40-15

20.04 – Seppi tiene la battuta a 15. 2-3

20.02 – CONTRO-BREAK SEPPI! Roger Federer concede la chance e l’azzurro risponde presente. 2-2

20.00 – Altro game ai vantaggi

19.59 – L’azzurro gestisce bene lo scambio ma lo svizzero realizza poi un ace. 30-30

19.55 – BREAK FEDERER! Sbaglia il dritto incrociato Seppi. 2-1

19.54 – Manovra bene lo svizzero e l’azzurro manda il passante di rovescio in rete. Palla break

19.53 – Largo il dritto di Seppi. Altra parità

19.52 – 40-40 da 40-15

19.50 – Game Federer. 1-1

19.49 – Largo il rovescio di Seppi. Seconda parità

19.48 – Sbaglia lo schiaffo al volo e altra palla break concessa

19.48 – Lo svizzero costretto all’errore di dritto e concede palla break: cancellatta con l’ace. 40-40

19.47 – 30-30

19.46 – Gran lob di Seppi che sorprende Federer. 15-15

19.45 – L’azzurro tiene a 30 nel primo game. 0-1

19.41 – Inizia il match con Seppi al servizio

19.34 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. Giocatori in campo per il riscaldamento

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del Digitale Terrestre e 224 del bouquet di Sky.

Roger Federer – Andreas Seppi: i precedenti

Parigi-Bercy 2015 – Cemento indoor – R32 – FEDERER b. Seppi 6-1 6-1

Halle 2015 – Erba – Finale – FEDERER b. Seppi 7-6(1) 6-4

Indian Wells 2015 – R32 – Cemento – FEDERER b. Seppi 6-3 6-4

Australian Open 2015 – Cemento – R32 – SEPPI b. Federer 6-4 7-6(5) 4-6 7-6(5)

Shangai 2013 – Cemento – R32 – FEDERER b. Seppi 6-4 6-3

Roma 2012 – Terra rossa – QF – FEDERER b. Seppi 6-1 6-2

Doha 2012 – Cemento – QF – FEDERER b. Seppi 6-3 5-7 6-4

Shangai 2010 – Cemento – R16 – FEDERER b. Seppi 6-3 6-4

Basilea 2009 – Cemento indoor – R16 – FEDERER b. Seppi 6-3 6-3

Monte Carlo 2009 – Terra rossa – R32 – FEDERER b. Seppi 6-4 6-4

Australian Open 2009 – Cemento – R128 – FEDERER b. Seppi 6-1 7-6(4) 7-5

Doha 2009 – Cemento – R16 – FEDERER b. Seppi 6-3 6-3

Amburgo 2008 – Terra rossa – SF – FEDERER b. Seppi 6-3 6-1

Monte Carlo 2007 – Terra rossa – R32 – FEDERER b. Seppi 7-6(4) 7-6(6)

Roger Federer a caccia della finale, dopo aver guadagnato il n°1

L’elvetico nel penultimo atto dell’ATP 500 di Rotterdam affronterà il lucky loser azzurro Andreas Seppi, con cui è avanti 13-1 nei precedenti. Roger Federer ha sin qui affrontato il qualificato belga Ruben Bemelmans, il tedesco Philipp Kohlschreiber e l’olandese Robin Haase; l’italiano (dopo aver perso nelle qualificazioni contro lo slovacco Martin Klizan) ha invece affrontato il portoghese Joao Sousa, il tedesco Alexander Zverev e il qualificato russo Daniil Medvedev. Prima di loro, nell’altra semifinale, si sono affrontati il bulgaro Grigor Dimitrov e il belga David Goffin, con quest’ultimo costretto al ritiro per una palla steccata dall’avversario che gli è finita nell’occhio, quando era sotto 6-3 1-0 nel secondo set (VIDEO).