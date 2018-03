Atp San Paolo: Fabio Fognini batte Joao Domingues ed avanza ai quarti di finale (Video Highlights)

Fabio Fognini avanza ai quarti di finale dell’Atp 250 di San Paolo. L’azzurro, testa di serie n°2, ha sconfitto il qualificato portoghese Joao Domingues per 7-5 6-1 in un’ora e dieci minuti. Buon primo set del n°194 Atp ma alla distanza ne sono usciti tutti i limiti ed è stato bravo il taggiasco a recuperare e chiudere in scioltezza. Nel prossimo match affronterà lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez (4-3 per Fognini nei precedenti).

GLI HIGHLIGHTS

(2) FABIO FOGNINI – (Q) JOAO DOMINGUES 7-5 6-1

Secondo turno Atp 250 San Paolo (terra battuta)

22.41 – GAME, SET AND MATCH FABIO FOGNINI! Cerca ancora il rovescio di Domingues e fa bene. 7-5 6-1 dopo un’ora e dieci minuti di gioco (25′ la durata del secondo parziale)

22.41 – 0-40, tre match point

22.41 – Doppio fallo del portoghese. 0-30

22.39 – Rovescio in avanzamento e Fognini sale sul 5-1

22.39 – Game ai vantaggi

22.38 – Bello scambio sotto rete tra i due, ma alla fine ha la meglio l’azzurro. 40-30

22.34 – Game a 15 per Domingues. 4-1

22.32 – L’azzurro tiene la battuta a 0 e conferma il doppio vantaggio. 4-0

22.29 – DOPPIO BREAK FOGNINI! Il portoghese salva le prime due ma nulla può sulla terza. 3-0

22.27 – 0-40, Domingues concede tre palle del doppio break

22.25 – L’azzurro conferma il break a 0. 2-0

22.22 – BREAK FABIO FOGNINI! Gran lungolinea di rovescio e 1-0

22.22 – Domingues si inventa un’altra palla corta. 15-40

22.21 – 0-40, continua la pressione dell’azzurro e già tre palle break

22.20 – Inizia il secondo set, ancora il portoghese al servizio

22.17 – GAME AND FIRST SET FABIO FOGNINI! Domingues arriva sulla volée dell’azzurro ma non riesce a rimandarla dall’altra parte. 7-5 in 45′

22.16 – 40-0, tre set point

22.14 – BREAK FOGNINI! Rovescio incrociato stretto vincente e possibilità di servire per il set. 6-5

22.13 – 15-40, altre due palle break per l’azzurro

22.13 – Soffre ancora con il rovescio il portoghese. 15-30

22.12 – Servizio e dritto in avanzamento. L’azzurro tiene a 30: 5-5

22.10 – Fabio Fognini sorpreso dalla risposta dell’avversario. 15-30

22.07 – Chiude in bellezza Domingues, con una demivolée di dritto. 4-5

22.06 – Rovescio in contropiede del portoghese. Terza parità

22.05 – Dritto a sventaglio vincente e terza chance di break

22.04 – Punto e scambio del match vinto da Domingues, che chiude con una parata a rete. Seconda parità —> VIDEO

22.03 – Nuovo scambio duro vinto ed altra palla break per l’azzurro

22.02 – Altra palla corta, simile a quella precedente. 40-40

22.01 – Palla break per l’azzurro, vinto un duro scambio sulla propria diagonale del rovescio

22.00 – Palla corta vincente di Domingues. 30-15

22.00 – Fognini se la prende con alcune buche nel campo, definendolo “un cimitero”. 15-15

21.59 – L’azzurro vince il game a 15. 4-4

21.56 – CONTRO-BREAK FABIO FOGNINI! Sbaglia con il dritto Domingues. 3-4

21.55 – Il portoghese manda lungo il back e arriva la terza palla del contro-break

21.55 – L’azzurro trova col dritto l’incrocio delle righe. Seconda parità

21.54 – Domingues serve bene e salva anche la seconda. Vantaggi

21.53 – Aumenta la profondità dei colpi di Fognini e arrivano due palle del contro-break, la prima però vola via. 30-40

21.51 – L’azzurro per la prima volta tiene la battuta senza troppi problemi, a 15. 2-4

21.48 – Il portoghese conferma a 0 il break, giocando in maniera “semplice” e senza troppi rischi. 1-4

21.46 – BREAK DOMINGUES! Fabio Fognini costretto all’errore di rovescio, che termina in rete. 1-3

21.45 – Dritto fulminante ad annullare la prima. 15-40

21.45 – Forza il dritto e concede tre palle break

21.44 – Fallo di piede dell’azzurro e doppio fallo. 0-30

21.42 – Domingues gioca con leggerezza e serve bene, tenendo la battuta a 0. 1-2

21.41 – Game ai vantaggi, ma Fognini riesce a rete ad evitare ulteriori complicazioni. 1-1

21.38 – Doppio fallo dell’azzurro. 30-30

21.35 – Domingues tiene a 30 nel primo game dell’incontro. 0-1

21.33 – Inizia il match, col portoghese al servizio

21.30 – Fabio Fognini e Joao Domingues sono in campo per il riscaldamento

21.18 – Garcia Lopez avanza ai quarti di finale, sconfitto Delbonis 7-6(3) 4-6 6-4. Ora lo spagnolo attende il vincitore del match tra l’azzurro e il portoghese, a breve in campo

20.32 – L’argentino pareggia i conti, vincendo il secondo parziale per 6-4 in 46 minuti

19.46 – Lo spagnolo porta a casa il primo set al tie-break, per 7-3 dopo un’ora e tre minuti

19.27 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. In campo ora a San Paolo Delbonis-Garcia Lopez, l’incontro di Fabio Fognini inizierà subito dopo

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del Digitale Terrestre e 224 del bouquet di Sky.

Fabio Fognini in cerca di un buon risultato anche a San Paolo

Dopo essersi fermato alle semifinali dell’Atp 500 di Rio (terra battuta, sconfitto dallo spagnolo Fernando Verdasco), l’azzurro cerca di proseguire nella scia anche a San Paolo, Atp 250 sempre sul rosso, nel quale è testa di serie n°2. Esordisce direttamente al secondo turno con un bye, nel quale affronterà il qualificato portoghese Joao Domingues, che è riuscito ad accedere al main draw battendo in due set sia il dominicano Jose Hernandez-Fernandez che il russo Ivan Nedelko prima di battere nel primo turno un altro qualificato, l’argentino Renzo Olivo (questa volta in rimonta dopo aver perso il primo parziale). Non vi sono precedenti tra Fabio Fognini e il suo avversario, quindi parte favorito e dovrà cercare di far più punti possibili per preservare la top-20 (che ha ritrovato dopo tre anni di distanza dall’ultima volta, nel gennaio del 2015), in quanto a marzo dovrà difendere i 360 punti ottenuti a Miami nel 2017, in cui ha raggiunto la seconda semifinale in carriera in un Masters 1000 e la prima in assoluto sul cemento, dopo che aveva ottenuto la prima sulla terra di Monte Carlo nel 2013.