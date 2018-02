Basilea-Manchester City 0-4: elvetici disintegrati e i Citizens conquistano la qualificazione in anticipo (Video e Gol)

Il Manchester City ipoteca il passaggio ai quarti di finale dopo aver rifilato quattro gol al Basilea. Gli svizzeri sono riusciti ad attaccare solo nei primi 10 minuti poi dopo solo sul finale. La squadra di Wichy non è riuscita però mai a segnare. Decisivi per il ko degli elvetici i gol di Gundogan, doppietta di Aguero e Silva. Uno schiacciante predominio a centrocampo del City che non ha dato adito per una possibile rimonta del Basilea. Inutile ora la gara di ritorno al Rebook Stadium.

90’+2′- L’arbitro fischia la fine dell’incontro.

89′- Ci saranno due minuti di recupero.

88′- Gundogan ammonito per allo su un calciatore del Basilea.

87′- Danilo entra al posto di Aguero.

85′- Elymassou esce al posto di Bua.

81′- Tiro dal limite dell’area di Sanè che termina di poco a lato.

78′- Sanè atterra un avversario e il Basilea ripartirà da un calcio di punizione.

74′- Gundogan con il suo tiro al volo indirizzato sulla destra, ma il numero uno del Basilea esce e fa sua la palla.

71′- Ajeti entra al posto di Stoker.

68′- Oberlin con la sua punizione prova a segnare il gol della bandiera, ma non riesce perchè la palla termina fuori.

66′- Fallo di Sanè e il Basilea ricomincia con una punizione dal limite.

63′- David Silva rimpiazza De Bruyne.

60′- Sanè entra al posto di Sterling.

58′- Eriksson guadagna il giallo per atterramento di Fernandinho con una brutta entrata.

56′- Oberlin non riesce a mantenere in campo il pallone che termina in fallo laterale.

54′- GOOOLLLLL!!! 0-4 City. Gundogan segna dopo un assist al bacio di Aguero.

51′- Stocker copisce la traversa dopo un colpo di testa.

49′- Elyounoussi prende il palo destro dopo un tiro rasoterra forte.

47′- De Bruyne aggancia un preciso passaggio e al limite dell’area fa partire un tiro pesante che termina di poco fuori.

45′- Iniziata la ripresa.

SECONDO TEMPO

45′- Terminata la prima frazione.

43′-Non ci sarà recupero.

41′-Seley commette un fallo su Seley e il Basilea parte con un calcio di punizione.

39′-Giallo per Xhaka che salterà la partita di ritorno. Il giocatore con il fallo su Ederson era diffidato.

36′-Tiro potente di De Bruyne che scheggia la traversa e finisce fuori.

33′-Cross sbagliato di Gundogan con il pallone che esce dal rettangolo di gioco.

31′-Vacklik ferma una pericolosissima azione tra Silva e Gundogan.

28′-Tiro di Aguero terminato di poco fuori area.

25′-Fuorigioco di Oberlin.

23′-GOOOLLLLL!! 0-3 Manchester City. Aguero aggancia la palla e la getta in rete all’angolino basso di sinistra.

21′-Fuorigioco di Lacroix del Basilea, fermato al di là della difesa del City.

18′-GOOOOOLLLLL!!!! 0-2 City. Silva regala ai Citizens il raddoppio grazie a un passaggio di Sterling che lui raccoglie in area e stampa la palla sotto la traversa.

16′-Ederson ferma un tiro di Stoker e fa ripartire per il City subito l’azione.

14′- GOOOLLLL!!! 0-1 City. A battere il corner va De Bruyne che lo batte magistralmente per la testa di Gundogan che supera Vacic e getta la palla in rete.

12′-Tiro di De Bruyne che si stampa sul palo e la palla termina in corner.

9′-Silva prova a trovare con un filtrante in area qualche compagno, ma non ci riesce a trovare nessuno. City che ora si spinge avanti.

6′-Oberlin non riesce a tenere in gioco il pallone. Il City comincia con una rimessa la laterale.

4′-Fuorigioco di Sterling.

3′-Gundogan crossa di testa con Vacklic che arriva prima di tutti e para.

2′-Cross di Silva la difesa svizzera allontana.

1′-Iniziato il match.

20:32- FORMAZIONE UFFICIALE BASILEA (3-4-3): Vaclik; Lacroix, Xhaka, Suchy; Lang, Frei, Serey Die, Riveros; Elyounoussi, Oberlin, Stocker. All. Wicky

20:30- FORMAZIONE UFFICALE MANCHESTER CITY (4-1-4-1):Ederson; Walker, Kompany, Otamendi, Delph; Fernandinho, Gündogan; De Bruyne, Sterling, Bernardo Silva; Agüero. All. Guardiola

20:30- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Basilea-Manchester City. Tra poco conosceremo le scelte dei due allenatori Wicky e Guardiola.

19.25- PROBABILE FORMAZIONE BASILEA (3-4-3):Vacic-Lacroix-Suchy-Balanta-Lang-Yrei-Xhaka-Petretta-Elyounoussi-Van Walfswinkel-Oberlin. All. Wicky

19:20- PROBABILE FORMAZIONE MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson-Walker-Laporte-Otamendi-Zinchenko-Fernandinho-Bernardo Silva- De Bruyne- David Silva-Sterling-Aguero. All. Guardiola

Ottavo di finale tutto appannaggio del Manchester City stasera a Basilea. Dopo aver vinto il girone del Napoli, il City dovrà affrontare gli svizzeri nel loro stadio. Gli uomini di Wichy sono sulla carta sono sfavoritissimi e quindi proveranno a resistere nel primo dei due match a distanza di due settimane. Per quanto riguarda il City, Guardiola deve fare a meno dei due gioielli Sanè e Gabriel Jesus: a guidare il tridente ci sarà lo scatenato Aguero, reduce dal poker di campionato. Bernardo Silva e Sterling sugli esterni, con la qualità di De Bruyne a centrocampo.

David Silva in dubbio, pronto Gundogan per un posto accanto a Fernandinho. In difesa Danilo si gioca con Zinchenko una maglia da titolare a sinistra. Gli svizzeri non hanno alternativa se non schierare Oberlin come punto di riferimento offensivo: alle sue spalle Bua, Elyounousei e Stocker, rientrato durante il mercato invernale. I muscoli di Xhaka e Diè a fare da schermo davanti alla difesa, Suchy e Balanta i due centrali. Manvore che chissà se serviranno a domare il leone incattivito come il City che con la velocità di Sterling e David Silva a supporto di Aguero sicuro non darà scampo agli svizzeri.