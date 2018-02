Chievo-Cagliari 2-1: Giaccherini e Inglese stendono i sardi. Inutile la rete di Pavoletti (Video e Gol)

Il Chievo ritorna alla vittoria battendo il Cagliari di Lopez che ha cercato di rimediare solo negli ultimi minuti. Dopo un primo tempo opaco da entrambe le parti con poche azioni e lotta a centrocampo, il secondo tempo è stato più vivace. Prima con Giaccherini, neo acquisto poi con Inglese i clivensi tornano al successo. Inutile il gol di Pavoletti, bellissmo nei minuti finali.

90′-4′- Terminata la partita con la vittoria del Chievo.

90′- Saranno 4 i minuti di recupero.

89′- Giaccherini pensa all’assist per Inglese ma non ci riesce.

86′- Sorrentino salva su Pavoletti dopo l’assist di Sau.

83′- Hetemaj travolto da Ceppitelli.

80′- GOOOLLLLL!!! 2-1 Cagliari con Pavoletti che con Lycoiannis che mette in mezzo e l’attaccante del Cagliari insacca di testa.

78′- Entra Han al posto di Ionita.

75′- GOOOLLLLL!!!! 2-0 Chievo. Inglese con una serie di dribbling si sbarazza dei difensori del Cagliari e insacca in rete.

73′- GOOOLLLLL!!! 1-0 Chievo con Giaccherini su punizione.

72′- Steso Giaccherini. Punizione per i clivensi.

67′- Inglese vicinissimo al gol con Cragno che sventra la palla in corner.

65′- Gobbi la mette in mezzo Ceppitelli allontana pericolosamente.

61′- Joao Pedro calcio di punizione con Ceppitelli che la prende di testa ma la difesa del Chievo spazza.

59′- Entra Meggiorini ed esce Pucciarelli.

57′- Esce Dessena ed entra Faragò.

53′- Cragno si salva all’ultimo prima di spazzare la palla che stava finendo in rete.

50′- Ammonito per proteste Pavoletti.

47′- Cross di Lycogiannis che getta la palla in area. Sorrentino pronto fa sua la sfera.

45′- Iniziata la ripresa.

SECONDO TEMPO

45’+1′- Termina la prima frazione.

45′-Ci sarà solo un minuto di recupero.

43′-Castan rinvia e allontana il pericolo di più di tre giocatori del Chievo in area di rigore.

41′-Birsa fermato con un fallo ma l’arbitro non fischia e fa continuare l’azione.

38′-Cross di Birsa con Inglese che tira a volo ma Cragno gli nega il gol.

34′- Ionita in area tira da posizione favorevole ma Sorrentino para anche questa conclusione.

32′- Lancio di Radovanovic con Caatan che fa buona guardia.

29′- Lycoggiannis per Pavoletti che manca di tirare in area.

27′- Bali lancia in avanti ma trovo giocatori del Cagliari che perdono anche loro la palla.

22′-Tiro di Inglese che va di poco a lato.

19′-A centrocampo si gioca ora la partita con i vari duelli.

15′-Cross da corner su Cacciatore che prende di testa e getta la palla di poco a a lato.

12′- Cross di Birsa per cercare Castro, ma il centrocampista clivense non riesce a prendere di testa e la palla termina fuori.

9′-Inglese prova una volè dopo il cross di Castro, ma la palla termina di poco a lato.

7′-Intervento di Barella in campo su Hetemaj. Si riparte con un calcio di punizione per il Cagliari.

6′-Joao Pedro fermato da Bani che spazza.

2′-Cross in area del Cagliari con Inglese che non aggancia il pallone e la difesa del Cagliari allontana.

1′- Iniziato il match.

17:42- FORMAZIONE UFFICIALE CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Gamberini, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pucciarelli, Inglese. All. Maran

17:38- FORMAZIONE UFFICIALE CAGLIARI (3-5-2):Cragno; Andreolli, Ceppitelli, Castan; Padoin, Ionita, Barella, Dessena, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. All. Lopez

16.00- PROBABILE FORMAZIONE CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino-Cacciatore-Bani-Gamberini-Gobbi-Castro-Radovanovic-Hetemaj-Birsa-Meggiorini-Inglese. All. Maran

15:50- PROBABILE FORMAZIONE CAGLIARI (3-5-2): Cragno-Andreolli-Ceppitelli-Castan-Faragò-Ionita-Barella-Joao Pedro-Padoin-Sau-Pavoletti- All. Lopez

Chievo-Cagliari delle 18 è un assaggio della lotta salvezza che vede i veneti cercare la vittoria ad ogni costo dopo gli ultimi risultati negativi con soli pareggi e sconfitte. Un successo per allontanrsi dalla zona gialla, ma anche per approfittare di Spal e Verona che hanno degli impegni non certo facili sulla carta contro Napoli e Verona. Tra i veneti torna titolare Inglese dopo alcune panchine e il mancato approdo a Napoli nell’ultima sessione di mercato. Torna in campo Cacciatore e può far bene sulla fascia, consigliato. Bene anche Castro a centrocampo, un rischio mettere Birsa che non è in un buon momento. Al fianco di Inglese ci sarà Meggiorini per provare a scardinare la difesa sarda.

Dall’altra parte il Cagliari vuole riuscire a fare risultato per continuare la scia di valori positivi delle ultime giornate.In difesa è Leandro Castan, che in Sardegna da quando è arrivato sta facendo molto bene. Insieme a Barella non bisogna dimenticare il grande lavoro di Joao Pedro a centrocampo, non benissimo nelle ultime partite però. Con Sau in attacco può essere la giornata di ritorno al gol di Pavoletti e quindi Lopez è intenzionato a schierarlo.