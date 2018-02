Highlights Lazio-Steaua Bucarest 5-1, VIDEO gol Europa League: biancocelesti agli ottavi, tripletta di Immobile

HIGHLIGHTS LAZIO-STEAUA BUCAREST, VIDEO DEI GOL DELLA SERATA DI EUROPA LEAGUE- La Lazio si divora in un sol boccone la Steaua Bucarest ed accede agli ottavi di finale. Grande mattatore della serata Ciro Immobile, autore di una splendida tripletta. A dividere la palma di migliore in campo con il napoletano è Felipe Anderson, che sembra aver ricucito il rapporto con Inzaghi e con il tifo biancoceleste. Vediamo ora il video degli highlights di Lazio-Steaua Bucarest, con tutti i gol della serata.

Highlights Lazio-Steaua Bucarest 5-1, cronaca del secondo tempo (VIDEO)

90’+3′- E’ FINITA! La Lazio supera agevolmente la Steaua Bucarest per 5-1 e vola agli ottavi di finale di Europa League. Tra poco gli highlights e il video della partita

90’+2- La Lazio chiude in attacco: punizione alta di Murgia

90′- Due minuti di recupero

89′- Bella serpentina di Basta sull’out di destra, cross troppo arretrato

88′- Lazio che fa il ‘torello’ agli avversari, risultato in ghiaccio

86′- Corner non sfruttato dalla Steaua, rinvio dal fondo

84′- Tiro dalla distanza da parte di Texeira, palla alta

82′- Gli ospiti trovano il gol che renderà meno amara la sconfitta

81′- GOOOOL DELLA STEAUA! La difesa biancoceleste si fa trovare impreparata, Gnoherè viene fermato da Strakosha ma il rimpallo lo favorisce e la palla termina in rete: 5-1

78′- Timidi tentativi da parte degli attaccanti ospiti di fare il gol della bandiera, controlla la Lazio

77′- Tentativo dalla distanza di Filip, palla fuori di molto

76′- Generoso Immobile che cerca Caicedo invece di calciare in porta, poi Parolo non trova la porta

75′- Significativo abbraccio del brasiliano con Inzaghi al momento della sostituzione

73′- Esce il migliore in campo Felipe Anderson, dentro Caicedo

70′- GOOOOL DELLA LAZIO! Felipe Anderson mette il turbo, viene strattonato ma riesce a servire Immobile, tap-inn vincente e tripletta per lui.

68′- In questa fase la Lazio sembra voler amministrare le energie, vista la pesantezza del campo

65′- Esce Luis Alberto, al suo posto Murgia

62′- Inzaghi pensa a fare qualche sostituzione per far rifiatare qualche titolare

60′- Dopo un paio di folate la squadra di Dica sembra aver smesso di crederci

58′- Ultimo cambio per i rumeni: Balasa entra per Gaman

56′- Altra occasione per le aquile, mischia infinita in area avversaria, allontana la difesa della Steaua

55′- Dalla parte opposta Immobile serve Lulic, fermato dalla coraggiosa uscita di Vlad

54′- OCCASIONE STEAUA: Palo di Coman dopo un rinvio approssimativo di Lulic

52′- Non sembra davvero esserci più partita, i romani giocano sul velluto

50′- GOOOOL DELLA LAZIO! Felipe Anderson corona una grandissima partita con il gol del 4-0: tiro dal limite all’angolino e Vlad ancora battuto

48′- Gli ospiti tentano di riaddrizzare la partita, ma i padroni di casa gestiscono senza problemi

47′- Doppio cambio per Dica: dentro Filip e Coman per Nedelcu e Tanase

46′- E’ cominciata la ripresa, Lazio in vantaggio per 3-0

Highlights Lazio-Steaua Bucarest, cronaca del primo tempo (VIDEO)

45’+1- L’arbitro manda le squadre al riposo, a risentirci per il secondo tempo.

44′- Sarà uno soltanto il minuto di recupero

43′- La Lazio è in completo controllo del match

42′- GOOOOL DELLA LAZIO! Terzo gol dei biancocelesti: Felipe Anderson è imprendibile, assist per Immobile che sigla la doppietta.

41′- Felipe Anderson calcia troppo centralmente, la Steaua è alla corde

40′- Ancora l’ex Torino fermato dall’ottimo ripiegamento di Tanase

39′- Immobile fermato giustamente in posizione di fuorigioco; poteva essere una buona oppotunità

38′- La Lazio è devastante in contropiede, Parolo viene fermato sul più bello

36′- Ora la squadra capitolina si è portata avanti nel computo della doppia sfida e in questo momento sarebbe qualificata

35′- GOOOL DELLA LAZIO! Sul corner Bastos anticipa tutti e di testa signa il raddoppio: 2-0 Lazio

34′- Altra ripartenza di Immobile per Felipe Anderson, Vlad devia sopra la traversa

33′- Ammonito Immobile per proteste, l’attaccante voleva un fallo a suo favore

32′- La Steaua attacca con molti uomini, ma si espone al contropiede biancoceleste

30′- Fischiato un fallo di Basta su Gnoherè, il laziale viene anche ammonito per proteste

28′- Lancio di Patric per l’inserimento di Immobile, palla troppo lunga

27′- Contropiede di Immobile, rallentato dalla difesa ospite

26′- Inzaghi è costretto a fare il primo cambio: Bastos sostituisce l’infortunato Caceres

23′- Problemi per Martin Caceres, pronto un cambio

22′- Angolo per i rumeni, la retroguardia biancoceleste allontana

20‘- La difesa dello Steaua è tutt’altro che granitica, ma la Lazio non riesce a realizzare il secondo gol

19′- OCCASIONISSIMA LAZIO! Palla filtrante per Immobile che salta Vlad ma da posizione angolata calcia sull’esterno della rete

18′- Altra OCCASIONE LAZIO! Felipe Anderson va via sulla destra, serve un delizioso assit per Immobile che calcia male

17′- OCCASIONE LAZIO! Gran palla di Lulic per l’inserimento di Parolo, ma Vlad gli chiude lo specchio a tu per tu

15′-Punizione di Luis Alberto, colpo di testa debole da parte di Lulic

13′- Grande azione personale di Felipe Anderson, il pallone viene filtrato da Luis Alberto per Immobile, palla in angolo

12′-Il match ha pochissime pause a Parolo impagna in tuffo il portiere avversario con un colpo di testa

11′- OCCASIONE STEAUA: Sul capovolgimento di fronte bella combinazione Man-Budescu, con quest’ultimo che calcia alto da buona posizione

10′- Cross di Immobile dalla sinistra, Basta non arriva sul pallone

9′- Ora il risultato totale nel computo del doppio confronto è di parità

7′- GOOOOL DELLA LAZIO! Cross di Lulic, Immobile stoppa di petto e calcia sotto la traversa: 1-0 Lazio.

6′- OCCASIONE LAZIO! Grande azione di Felipe Anderson che serve Immobile in area, ma l’attaccante calcia alto

5′- Lo stesso giocatore rumen va alla battuta, alto sopra la traversa

4′- Fallo di Leiva su Budescu, punizione per gli ospiti

3′- Palla profonda per Budescu, che non riesce a controllare la sfera

2′- Giro palla rischioso della retroguardia biancoceleste, se la cavano bene i ragazzi di Inzaghi

1′- Ci siamo, comincia il match

ORE 19.00- I 22 i giocatori sono sul prato dell’Olimpico e tra pochi istanti lo sloveno Vincic darà il fischio d’inizio

Amici di Supernews, benvenuti allo Stadio Olimpico per la diretta del match. A fine gara ci saranno gli highlights di Lazio-Steaua Bucarest con il video di tutti i gol.

Highlights Lazio-Steaua Bucarest, le formazioni ufficiali

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Patric, De Vrij, Caceres; Basta, Parolo, Leiva, Lulic; Luis Alberto, Felipe Anderson; Immobile. Allenatore: Inzaghi

STEAUA BUCAREST (4-2-3-1): Vlad; Benzar, Planic, Gaman, Junior Morais; Nedelcu, Texeira; Man, Budescu, F. Tanase; Gnohèrè. Allenatore: Dica.