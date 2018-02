Inter-Bologna 2-1: i nerazzurri tornano al successo grazie alle reti di Eder e Karamoh (Video e gol)

Inter-Bologna 2-1. San Siro torna ad esultare per la vittoria dell’Inter. Decidono le reti di Eder e di Karamoh dopo il pareggio di Palacio. Il Bologna ha giocato una buona partita ma dopo l’espulsione di Mbaye non ha trovato lo spunto giusto per colpire nonostante l’occasione ancora per Palacio. Masina espulso nel finale. La squadra di Spalletti soffre ma trova la vittoria dopo otto giornate senza i tre punti. Ottima prova di Karamoh per la prima volta titolare nell’Inter. Male Perisic infortunato alla spalla. Nel Bologna grande partita dell’ex Palacio e di Dzemaili. Male Mbaye.







90’+9– Fuorigioco di De Maio. Valeri fischia la fine! Inter-Bologna 2-1: i nerazzurri tornano al successo grazie alle reti di Eder e Karamoh dopo il pareggio di Palacio

90’+8- Fallo su Cancelo. Ancora un minuto da giocare

90’+7- Si andrà avanti fino al 99esimo

90’+6- Mirante prova il lancio dentro l’area nerazzurra. Ci crede ancora il Bologna

90’+5- Gioco ancora fermo. Il recupero è stato prolungato a causa dell’intervento del Var

90’+3- Valeri richiamato dal Var. C’è l’espulsione per Masina per il fallo precedente su Lisandro Lopez

90’+2- Lisandro Lopez a terra. Sembra aver ricevuto una botta alla gamba il difensore dell’Inter. Passano secondi importanti, Donadoni chiede ulteriore recupero

90’+1- Errore di Borja Valero, per fortuna dell’Inter il Bologna non riesce a fare male

90′- Saranno 4 i minuti di recupero a San Siro. Inter-Bologna 2-1

89′- Giocata di Rafinha che fa respirare l’Inter. Marcato da due uomini, l’ex Barcellona trova il fallo e la punizione dalla sinistra

88′- Inter in avanti ma in modo confuso. Mancano 2 minuti più recupero alla fine del match

87′- Prova a mettere il cuore oltre l’ostacolo il Bologna. Cross di Masina ma c’è il fallo di Avenatti

86′- Che occasione per Palacio! L’argentino si invola e calcia. Handanovic para di piede

85′- Donadoni ha protestato con educazione per la decisione arbitrale

84′- Falletti prova il cross dalla destra, D’Ambrosio tocca di braccio. Il Bologna reclama il rigore e Valeri va al Var e dedice per il NO RIGORE

82′- Il Bologna prova a fare l’impossibile ma in 10 è davvero difficile

81′- Azione prolungata dell’Inter con Cancelo che poi crossa ma non trova compagni

80′- Avenatti prende il posto di Di Francesco

79′- D’Ambrosio ammonito. Fallo da dietro su Di Francesco. Giusto il provvedimento

78′- Duello sulla corsia destra tra Cancelo e Falletti. Il portoghese commette fallo

76′- Dzemaili scatta in profondità, salta di netto Lisandro Lopez e mette al centro. Falletti commette fallo su Cancelo ma era una grandissima occasione per il Bologna

75′- Rimessa per l’Inter in zona difensiva

74′- Poco più di un quarto d’ora alla fine del match. L’Inter si sistema in campo con la consapevolezza di avere l’uomo in più. Il Bologna prova a reagire ma deve raddoppiare gli sforzi ora che Mbaye è stato espulso

72′- Sostituzione anche per l’Inter: fuori Karamoh dentro Gagliardini. Standing ovation di San Siro per il 19enne

71′- Cambio nel Bologna: Torosidis entra al posto di Poli

70′- Giro palla Inter, cross di Karamoh. Bologna recupera ma non riesce a ripartire

68′- Mbaye, ammonito pochi minuti fa, entra in ritardo su Rafinha. Per Valeri è secondo giallo dunque espulsione. Bologna in dieci uomini

67′- Fioccano le occasioni. Tocca al Bologna adesso. Grande azione Palacio-Falletti, il neo entrato sfiora la rete di testa

66′- Ancora Karamoh! Che occasione, Mirante si salva di piede

65′- Cambio nel Bologna: Fuori Orsolini dentro Falletti

64′- Eder sulla corsia destra supera con un gran numero due avversari, poi il cross non trova nessuno

63′- Ammonito Mbaye.

62′- Karamoh-Rafinha-Karamoh, tiro ed è GOOOOOOOL! Che gol di Karamoh. Rete del vantaggio per l’Inter. Inter-Bologna 2-1

60′- Cross di Borja Valero, Eder stacca di testa ma commette fallo sul proprio marcatore

59′- Subito un’idea di Rafinha per D’Ambrosio, la palla non filtra di pochissimo

58′- Cambio per l’Inter: Rafinha in campo al posto di Brozovic. Fischi di San Siro per il croato che dopo l’assist per Eder ha sbagliato parecchi palloni

56′- D’Ambrosio prima recupera palla poi sbaglia il passaggio per il compagno e commette fallo. Intanto si alza Rafinha dalla panchina

55′- Perisic sembra infortunato alla spalla. Continua a giocare il croato ma è piuttosto dolorante

54′- Brozovic non trova la coordinazione per piazzare la palla sul secondo palo. Preme l’Inter

53′- Eder per Perisic. Che occasione! Il croato manda alto di testa

52′– Spunto di Dzemaili, palla per Poli che conclude in porta. Handanovic c’è!

51′- Angolo per l’Inter. Batte sempre Brozovic, poi una mischia e fallo su Pulgar. Riparte quindi il Bologna

50′- Fallo di Orsolini su D’Ambrosio. Punizione dalla sinistra. Una sorta di calcio d’angolo corto

49′- Palacio si porta la sfera fuori cercando l’azione personale. Rimessa per l’Inter che sembra essere partita bene in questa ripresa

47′- Rischia l’Inter che poi riparte bene e conquista un calcio d’angolo. Sugli sviluppi che occasione per l’Inter: D’Ambrosio di testa trova la traversa, poi Skriniar non trova il tap in vincente

46′- Skriniar ferma Orsolini. Poi Mbaye atterra D’Ambrosio

45′- Si riprende con il cambio annunciato nelle fila dell’Inter. Possesso palla per il Bologna

Miranda ha accusato un problema fisico, forse in occasione del gol di Palacio. Lisandro Lopez, arrivato nel mercato di gennaio, prenderà il posto del brasiliano

Secondo Tempo



Dopo il gol del vantaggio di Eder, l’Inter si è fermata. Il Bologna ha attaccato e trovato il pareggio con l’ex Palacio, complice un grave errore di Miranda. Partita aperta con San Siro che al momento non perdona alcuni errori dei nerazzurri. Si scaldano Rafinha e Gagliardini. Spalletti potrebbe cambiare qualcosa fin da subito.



45’+1– Valeri fischia la fine del primo tempo. A San Siro Inter-Bologna 1-1

45′- Ci sarà un minuto di recupero. Fallo di Brozovic su Dzemaili

44′- Ancora Eder protagonista. Reclama un fallo in area di rigore, ancora nessun fischio da parte dell’arbitro. Ripartenza del Bologna

43′- Inter molto attiva sulla corsia destra dove Karamoh e Cancelo attaccano spesso trovano svariato spazio

41′- Contatto dubbio in area tra Poli e Eder. Valeri lascia correre. Angolo di Brozovic battuto ancora non esattamente alla perfezione

40′- Karamoh sulla destra, cross fermato in angolo da Dzemaili. Batte Brozovic chiude il Bologna

39′- Si accende la sfida a San Siro. Le due squadre ora provano a trovare la rete del vantaggio

37′- Angolo per l’Inter. Batte Brozovic nulla di fatto. Contropiede del Bologna stoppato da Perisic

35′- La prima punizione è stata rimpallata dalla barriera poi altra occasione per i felsinei ma chiudono i difensori nerazzurri. Nella ripartenza, scatto di Perisic che dribbla due avversari ma poi non trova la forza di chiudere l’azione

34′- Punizione per il Bologna per fallo su Dzemaili

33′- Ancora Perisic e ancora un tiro debole e centrale. Altri fischi per lui

33′- Conclusione di Perisic, debole e sbilenca. Arrivano i primi fischi di San Siro per il croato

31′- Buono spunto dell’Inter con D’Ambrosio che sbaglia però il cross

30′- Azione personale di Dzemaili, Perisic chiude in copertura

28′- Sconsolato Spalletti in panchina, stato d’animo opposto per Donadoni che ora crede nel possibile vantaggio. Intanto fallo di De Maio su Vecino

27′- Eder guadagna un calcio d’angolo. Batte Cancelo, respinge la difesa del Bologna

26′- L’Inter dopo aver rischiato sulla prima occasionedel Bologna, si è ritratta e su errore del centrale brasiliano ha regalato a Palacio la rete del pareggio

24′- GOOOOLLL!!! Il classico gol dell’ex: Palacio realizza la rete del pareggio su errore di Miranda. Non esulta “il trenza”

23′- Occasione Bologna! Masina mette in mezzo, Palacio di testa pericoloso ma Handanovic para alla grande

21′- Orsolini prova il cambio gioco per Masina che però non riesce a controllare la palla

20′- Rimessa laterale per l’Inter. In tribuna applausi di Mauro Icardi nei confronti dei compagni

19′- Primo giallo della partita all’indirizzo del grande ex Palacio reo di aver fermato Eder con un fallo tattico

18′- Azione confusa di Brozovic chiuso da Masina e Di Francesco

17′- Mbaye prova la verticalizzazione per Palacio. I due non si capiscono e l’Inter riparte. Poi Miranda bravo in chiusura su Orsolini

16′- Fallo di Gonzalez su Eder, Valeri usa il buon senso e richiama solamente il difensore del Bologna

14′- Primo corner della partita, Masina crossa Perisic manda in angolo. Batte Pulgar, tra i guantoni di Handanovic

13′- Fallo di D’Ambrosio su Orsolini, timido fino ad ora

11′- Il Bologna prova ad organizzare la manovra ma il pressing dei nerazzurri costringe i rossoblù, oggi in completo bianco, a perdere palla

10′- Bella iniziativa di Cancelo, cross pennellato al centro dove arriva Brozovic di testa. Occasione Inter

9′- Cross di Masina fermato da Borja Valero, poi Karamoh serve Eder fermato in rimessa laterale. Inter in possesso palla ora

8′- D’Ambrosio, schierato a sinistra, ferma Orsolini

7′- Skriniar ferma Palacio, ospiti in zona offensiva

6′- Prova a reagire il Bologna, chiude la retroguardia nerazzurra poi ancora Karamoh scatenato sulla fascia destra prova a partire ma viene fermato

4′- Bene Karamoh, molto attivo in questi primi minuti. L’Inter controlla il gioco in avvio

2′- Qualche attimo prima di convalidare la rete di Eder. La palla di Brozovic per Eder sembrava fuori ma il Var non è intervenuto quindi Inter-Bologna 1-0

2′- GOOOOOOOL! Azione sulla fascia destra, Karamoh serve Brozovic sulla corsa palla dentro per Eder che anticipa tutti e mette a segno la rete del vantaggio

1′- Inizia l’incontro con i nerazzurri che gestiscono la palla in mezzo al campo con Vecino

Si parte! L’arbitro Paolo Valeri fischia l’inizio del match. Primo possesso per l’Inter

Primo tempo

A sorpresa Spalletti manda in panchina Candreva e regala la maglia da titolare al giovane Karamoh. In difesa Cancelo a sinistra. Brozovic vince il ballottaggio con Rafinha. Donadoni sceglie il tridente leggero con Palacio, Orsolini e Di Francesco. Solo panchina per Destro.

Inter-Bologna: le formazioni ufficiali

Inter 4-2-3-1: Handanovic, D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Cancelo, Borja Valero, Vecino, Brozovic, Perisic, Karamoh, Eder

Bologna 4-3-3: Mirante, Mbaye, Gonzalez, De Maio, Masina, Dzemaili, Pulgar, Poli, Palacio, Orsolini, Di Francesco

Va in scena alle ore 15 a San Siro Inter-Bologna. Gara importante per entrambe le squadre ma soprattutto per i nerazzurri che non vincono in campionato da otto turni. Mai l’Inter è arrivata al record, negativo, di nove sfide senza vittorie. La squadra di Spalletti ha bisogno assolutamente dei 3 punti per rincorrere il terzo posto e dunque la qualificazione alla prossima Champions League vista anche la caduta della Lazio contro il Napoli. Il Bologna, dopo il pareggio dell’andata, si presenta a Milano con tutta la voglia di fare bene e strappare punti importanti contro una big.

I numeri dicono che la squadra nerazzurra è imbattuta negli ultimi sette incontri contro il Bologna, con tre vittorie e quattro pareggi nello score parziale. I nerazzurri non hanno mai segnato più di una rete a partita nelle ultime quattro gare casalinghe, il Bologna invece ha subito almeno due reti in ognuna delle ultime cinque trasferte. Sarà la gara di un grande ex, Rodrigo Palacio. “Il trenza” ha già colpito l’Inter con la maglia del Genoa e farà il massimo con la squadra emiliana.

Spalletti ha i suoi problemi di formazione: Icardi, bomber e capitano, non è stato convocato per la sfida di domenica pomeriggio. Al suo posto conferma per Eder dopo la rete al Crotone. Rafinha insidia Brozovic per un posto da titolare ma il croato appare ancora in leggero vantaggio. In difesa D’Ambrosio a destra e Cancelo a sinistra nonostante il presunto diverbio durante la settimana. Anche Donadoni deve rinunciare ad uno dei suoi uomini più importanti: Simone Verdi. Nel tridente con l’ex Palacio ci saranno Destro e uno tra Di Francesco e Orsolini.

Inter-Bologna: le probabili formazioni

Inter 4-2-3-1: Handanovic, Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio, Borja Valero, Vecino, Brozovic, Perisic, Candreva, Eder

Bologna 4-3-3: Mirante, Mbaye, De Maio, Gonzalez, Masina, Dzemaili, Poli, Pulgar, Palacio, Di Francesco, Destro