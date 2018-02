La Juventus strapazza il Sassuolo e balza momentaneamente in testa alla classifica del campionato. Sette il gol dei bianconeri che sà di tennistico. Tre reti sono solo di Higuain che appena aveva spazi non ha perdonato e perso un gol. All’inizio del primo tempo è Khedira che segna una doppietta, invece a sbloccare le marcature è stato Alex Sandro. Un Sassuolo attonito e frastornato dai gol dei bianconeri non avuto la capacità di rialzarsi nemmeno per cercare il gol della bandiera. Unica soddisfazione è quella che con la sconfitta della Spal a Cagliari, gli emiliani rimangono a +5 dalla zona retrocessione.



90′- L’arbitro non dà più nessun minuto di recupero. Decide con un 7-0 per i bianconeri di fischiare la fine dell’incontro.

88′- Ci saranno due minuti di recupero.

85′- Tiro di Higuain che va di poco a lato.

83′- Giallo per Magnarelli che atterra l’avversario.

81′- GOOOLLLL!!!! 7-0 Juventus. Tripletta di Higuain che prende il filtrante di Bernardeschi e getta la palla alle spalle di Consigli.

78′- Cross di Biondini che non va a buon fine.

76′- Pjanic sbaglia un passaggio lungo per Higuain che poteva fare la sua tripletta.

73′- GOOOOOLLL!!! 6-0 Juventus con Higuain che viene pescato prima dell’ingresso in area di rigore dribbla Consigli e getta la palla in rete.

69′- Bernardeschi si libera per il tiro dal limite ma la palla termina alta sopra la traversa.

67′- Tiro di Bernardeschi che va di poco a lato.

64′- Biondini prende il posto di Politano.

63′- GOOOLLLL!!!! 5-0 Juventus con Higuain. L’argentino riesce a far suo il pallone dopo il filtrante di Bernardeschi e getta la palla in rete.

60′- Bernardeschi aggancia un pallone vicino al limite e fa partire un rasoterra che Consigli paara alla perfezione.

57′- Sturaro mette in area un pallone ma uno dei difensori riesce a spazzare.

53′- Tiro di Higuain ben parato da Consigli.

51′- Mandzukic infortunato ed esce fuori dal campo.

49′- Bernardeschi tira una conclusione da fuori, ma la conclusione va fuori.

47′- Tiro di Higuain che va di poco a lato.

45′- Iniziato il secondo tempo.

Allegri toglie Khedira e Rugani per Benatia e Sturaro.

https://www.youtube.com/watch?v=V-VvyXAZrow

SECONDO TEMPO

45’+1′- L’arbitro manda tutti negli spogliatoi.

45′- Ci sarà solo un minuto di recupero.

44′- Politano sbaglia il passaggio e la palla termina sul fondo.

41′- Tiro di Higuain che termina di poco a lato.

38′- GOOOLLLL!!! 4-0 Juve con Pjanic. Khedira fornisce l’assist allo bosniaco che fa partire una bordata da fuori area che spiazza Consigli.

36′- Sinistro di Politano a giro che va di poco fuori dall’area.

35′- Corner battuto da Politano con Rugani che ferma Lemos.

33′- Punizione che si incarica proprio lo stesso Bernardeschi ma manda la palla molto alta.

31′- Giallo per Peluso che atterra Bernardeschi.

29′- Tiro di Alex Sandro che termina di poco a lato.

26′- GOOOOLLLL!!! 3-0 Juve con Khedira. Gol regolare di Khedira che ci mette la zampata e manda pallone in rete.

25′- Esce Matuidi per infortunio ed entra Marchisio.

24′- GOOOLLL!!! 2-0 Juventus. Corner di Pjanic con Alex Sandro che la prende di testa e allunga per Khedira che realizza il raddoppio bianconero.

23′- Higuain con la sua ripartenza arriva in area ma Consigli gli para la sua conclusione.

20′- Peluso crossa in area ma Buffon esce e fa sua la sfera.

16′- Politano fermato in fuorigioco e riparte con una punizione la Juventus.

14′- Matuidi atterra un avversario. Fischia fallo l’arbitro.

11′- Tiro di Mandzukic che termina di poco a lato.

7′- GOOOLLLL!!! 1-0 Juventus con Alex Sandro che da corner in area svetta tira e beffa Consigli.

5′- Babacar perde il pallone approfitta Chiellini che glielo toglie e fa partire l’azione che con Higuain tira e manda la palla in corner dopo la respinta di Consigli.

3′- Conclusione di Higuain ben parato da Consigli.

1′- Iniziato il match.

14:40- FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Mandzukic. All. Allegri

14:35- FORMAZIONE UFFICIALE SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Lemos, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Politano. All. Iachini

14:30- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Juventus-Sassuolo. Tra poco conosceremo le scelte dei due allenatori Allegri e Iachini.

12:45- PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-3-3): Buffon-De Sciglio-Barzagli-Chiellini-Alex Sandro-Khedira-Pjanic-Matuidi-Bernardeschi-Higuain-Mandzukic. All. Allegri

12.30- PROBABILE FORMAZIONE: SASSUOLO (4-3-3): Consigli-Lirola-Lemos-Acerbi-Peluso-Missiroli-Magnarelli-Duncan-Berardi-Babacar-Politano. All. Iachini

La Juventus punta all’inseguimento del Napoli sfidando il Sassuolo di Iachini che ha fatto molto bene nelle ultime giornate. I bianconeri, invece, vengono da nove successi consecutivi e da un contestato 2-0 di Verona contro il Chievo di una settimana fa. Gli emiliani, invece, dopo essere stati protagonisti del mercato dell’ultimo giorno di gennaio, vengono da una pesante sconfitta contro l’Atalanta per 3-0. Con ancora Dybala fuori la Juventus si affida a Higuain-Mandzukic davanti con dietro Bernardeschi, rientrato, poi a centrocampo Matuidi-Pjanix e Khedira. In difesa oltre a Buffon giocheranno anche De Sciglio-Barzagli e no Benatia, Chiellini e Alex Sandro. In porta torna Buffon.

Per quanto riguarda il Sassuolo, Lemos e Babacar sono subito in rampa di lancia. C’e’ aria di debutto per i due nuovi acquisti del Sassuolo domenica all’Allianz Stadium contro la Juve. In difesa la squalifica di Goldaniga, espulso nel finale con l’Atalanta, spiana la strada all’uruguaiano ex Las Palmas che dovrebbe affiancare Acerbi. In attacco invece Babacar si candida subito per una maglia al centro del tridente, con Berardi e Politano ai lati. Iachini ha tutta la rosa disponibile, tranne il solito e Letschert, mentre Dell’Orco ha lavorato a parte e potrebbe dare forfait.