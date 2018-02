Live Benevento-Napoli, cronaca e risultato in tempo reale: le probabili formazioni

Tutto pronto per il derby Benevento-Napoli. Sarà una partita importante tanto per la squadra di Sarri, quanto per quella di De Zerbi. I precedenti ci raccontano di un netto dominio del Napoli che, nelle 3 occasioni in cui ha incontrato il Benevento (2 in Lega Pro e 1 in Serie A), ha ottenuto 3 successi, il più ampio è stato il 6-0 registrato a settembre al San Paolo. I partenopei quest’anno sembrano inarrestabili, dopo 22 partite hanno collezionato ben 57 punti (meglio di loro solo la Juventus nel 2005-2006 e l’Inter nel 2006-2007) frutto di ben 18 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta. In trasferta il Napoli è imbattuto da ben 24 partite, l’ultima sconfitta risale all’Ottobre 2016, quando perse a Torino per mano della Juventus. La squadra di Sarri, inoltre, in questa stagione ha la miglior difesa, con soli 14 gol subiti, e il terzo miglior attacco dietro Lazio e Juventus, con 48 reti all’attivo. Dopo la vittoria ottenuta nel pomeriggio dalla Juventus, il Napoli sarà chiamato a vincere questa sera per riconquistare la vetta della classifica.

Il Benevento invece dopo 22 giornate di campionato è ultimo con soli 7 punti (peggio fece solo l’Ancona con 6 punti nella stagione 2003/2004), frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e ben 19 sconfitte. Illusori, poi, sono stati i 2 successi consecutivi che la squadra del patron Vigorito ha ottenuto contro Chievo e Sampdoria, perché nelle successive partite contro Bologna e Torino sono arrivate due sconfitte che hanno riportato alla dura realtà tutto l’ambiente giallorosso. In caso di risultato positivo, il Benevento potrebbe accorciare le distanze dalle avversarie che lo precedono, dopo le sconfitte subite da Spal e Verona e il pareggio ottenuto dal Crotone, ma comunque il divario rimarrebbe consistente.

Probabili formazioni Benevento-Napoli

Benevento (3-4-3): 81 Puggioni, 29 Billong, 6 Djimsiti, 16 Tosca, 8 Cataldi, 30 Sandro, 20 Memushaj, 31 Djuricic, 66 Guilherme, 11 Coda, 7 D’Alessandro.

Panchina: 22 Brignoli, 23 Venuti, 3 Letizia, 18 Gyamfi, 21 Costa, 4 Del Pinto, 26 Parigini, 87 Lombardi, 99 Brignola, 33 Iemmello, 25 Diabatè. All. De Zerbi

Indisponibili: Antei

Squalificati: Lucioni Diffidati: Costa

Napoli (4-3-3): 25 Reina, 2 Hysaj, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui, 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik, 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne.

Panchina: Rafael, 22 Sepe; 11 Maggio, 21 Chiriches, 62 Tonelli, 30 Rog, 42 Diawara, 20 Zielinski, 37 Ounas, 27 Machach. All.: Sarri.

Indisponibili: Milik e Ghoulam (infortunati).

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Jorginho, Mario Rui.

Arbitro: Di Bello di Brindisi; assistenti: De Meo e Zappatore; quarto uomo: Pezzuro; al VAR: La Penna coadiuvato da Damato

A tra poco per il Live Benevento-Napoli