Bologna-Roma Primavera 0-1, giallorossi al secondo posto in classifica, decisivi Cargnelutti e Greco

Finita. La Roma si aggiudica il posticipo conquistando tre punti importantissimi per la classifica dove i giallorossi scavalcano l’Inter portandosi così al secondo posto a un solo punto dalla capolista Atalanta.

Contro il Bologna i giallorossi soffrono un po’ nel primo tempo. Nella ripresa, complice il calo fisico dei padroni di casa, la squadra di De Rossi si porta in vantaggio con Cargnelutti. Decisivo Greco con i suoi interventi a salvare il risultato di vittoria per la Roma.

92′ Calcio d’angolo per il Bologna agli ultimi attacchi

88′ DOPPIA SOSTITUZIONE Djibril al posto di Mutton e Keba Coly al posto di Besuijen

87′ Masangu vicino al raddoppio ma Ravaglia respinge

85′ Greco ancora decisivo tuffandosi a deviare in angolo il colpo di testa di Krastev

83′ Busi rischia l’autogol deviando nella propria porta il cross di Masangu ma Ravaglia alza in angolo

80′ SOSTITUZIONE Krastev al posto di

79′ Decisivo Greco a deviare in angolo il tiro da fuori area di Stanzani

78′ SOSTITUZIONE Stanzani al posto di Mazza

77′ SOSTITUZIONE Masangu al posto di Celar

73′ Pattarello si prepara bene al tiro ma poi conclude malamente e non serve un compagno libero in migliore posizione

69′ GOL! Cargnelutti porta in vantaggio la Roma inserendosi ottimamente di esterno al volo a deviare in rete la punizione in area di Pezzella

68′ AMMONITO Mazza che ferma irregolarmente Cargnelutti

65′ AMMONITO Pezzella per un intervento falloso precedentemente non sanzionato

64′ Di nuovo Valeau si fa largo sulla fascia sinistra, giunge quasi sul fondo e mette al centro ma nessun compagno è pronto a raccogliere

62′ Buona percussione di Valeau sulla sinistra; fermato in modo irregolare, guadagna un calcio di punizione ma anche dalla battuta di questo non nasce alcun pericolo per la difesa dei padroni di casa

57′ Punizione di Pezzella dalla destra a spiovere in area ma la difesa bolognese rinvia

51′ Celar spreca una grande occasione, dentro l’area da pochi passi prende la mira ma conclude a lato

49′ Tiro di Celar, parato

47′ Conclusione in porta del solito Pattarello, ma il tiro è prevedibile e centrale

Via al secondo tempo, nessun cambio nelle due formazioni

Finisce il primo tempo, nessun recupero, in evidenza il portiere giallorosso Greco con due interventi decisivi

45′ Celar si gira in area e tira direttamente in porta ma Ravaglia non si fa sorprendere,

41′ Tiro insidioso di Pattarello, ma Greco, sempre reattivo, alza in angolo

32′ AMMONITO Cozzari per un intervento falloso a centrocampo su Pezzella

24′ Colpo di testa di Mutton (su cross di Frabotta) ma Greco è bravissimo a tuffarsi e a deviare il pallone in angolo

21′ Rasoterra di Sdaigui che finisce a fil di palo, buona anche l’intenzione del giocatore che cerca di sfruttare il terreno reso viscido dalla pioggia per sorprendere il portiere

12′ Intervento irregolare di Mutton su Greco in un’azione pericolosa, punizione per i giallorossi

Occasioni da entrambe le parti, bella gara!

9′ Tiro di Pattarello e respinta in angolo di Greco

8′ Celar tira da fuori area sfiorando il palo

7′ Riparte la Roma ma siamo ancora in una fase di studio

6′ Campo di gioco in pessime condizioni con molte pozzanghere, sta condizionando il gioco come in questo caso con il cross di Cozzari rallentato dal terreno e così facile presa di Greco

3′ Pezzella conclude dalla distanza ma il pallone termina abbondantemente fuori

1′ Pattarello ci prova subito senza riuscire a centrare la porta

Iniziata!

Cari amici di Supernews, il vostro Paolo Mugnai è pronto a raccontarvi Bologna – Roma, il posticipo della diciannovesima giornata del Campionato Primavera.

Le formazioni ufficiali.

Bologna (3 – 5 – 2): Ravaglia, Brignani, Busi, Pellacani, Frabotta, Cozzari, Mazza, Kingsley, Valencia, Mutton, Pattarello. In panchina: Peqini, Ghini, Balde, Pirreca, Djibril, Saputo, Stanzani, Krastev, Portanova, Barnaba. Allenatore: Emanuele Troise.

Roma (4 – 3 – 3): Greco, Bouah, Cargnelutti, Ciavattini, Valeau, Sdaigui, Pezzella, Riccardi, Meadows, Celar, Besuijen. In panchina: Pagliarini, Diallo Ba, Kastrati, Semeraro, Masangu, D’Orazio, Petrungaro, Corlu, Keba Coly. Allenatore: Alberto De Rossi.

Arbitro: Sig. Cudini di Fermo. Assistenti Moro di Schio e Zeviani di Legnago.

Risultati diciannovesima giornata Campionato Primavera Girone 1 – Juventus – Chievo Verona 2 – 1; Lazio – Fiorentina 1 – 2; Sampdoria – Udinese 2 – 0; Sassuolo – Genoa 0 – 1; Napoli – Milan 1 – 1; Inter – Atalanta 3 – 3; Hellas Verona – Torino 1 – 2; Bologna – Roma (in programma oggi alle 14.30 in diretta tv su Sportitalia)

Classifica – Atalanta 39, Inter 37, Roma 35, Fiorentina 33, Milan 31, Genoa 29, Juventus 29, Torino 27, Chievo Verona 27, Udinese 24, Napoli 21, Hellas Verona 19, Sassuolo 17, Bologna 16, Sampdoria 16, Lazio 14.