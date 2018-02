LIVE Risultati SERIE B: cronaca di tutti i match in tempo reale, oggi 3 febbraio: tutte le formazioni ufficiali

Siamo giunti alla 24.esima giornata del campionato cadetto con turno molto interessante, da seguire tutto d’un fiato con il nostro LIVE dei risultati di Serie B. Vi daremo tutti gli aggiornamenti in diretta e la cronaca in tempo reale delle partite delle 15.00, con il live testuale di quello che accadrà in tutti i campi. Dopo un girone d’andata in cui l’equilibrio ha regnato sovrano, ora la classifica comincia a delinearsi molto più chiaramente, sia per quanto riguarda le posizioni di testa che in fondo. Nell’anticipo di ieri sera l’Empoli ha schiantato il Palermo capolista con un netto 4-0 grazie ad una splendida tripletta di Caputo e gol di Brighi. I toscani, in virtù dei tre punti nel big match, agganciano proprio i rosanero in testa alla graduatoria, in attesa del risultato del Frosinone. Vediamo ora le formazioni ufficiali e il programma di questo pomeriggio.

Serie B 24.a giornata: le formazioni ufficiali

FROSINONE: Bardi, Brighenti, Ariaudo, Terranova, M. Ciofani, Cibsah, Maiello, Beghetto, Ciano, Dionisi, D. Ciofani. Allenatore: Longo

PESCARA: Fiorillo, Balzano, Campagnaro, Perrotta, Mazzotta, Coulibaly, Carraro, Brugman, Yamga, Pettinari, Baez. Allenatore: Zeman

BRESCIA: Minelli, Somma, Coppolaro, Gastaldello, Curcio, Bisoli, Tonali, Martinelli, Embalo, Torregrossa, Caracciolo. Allenatore: Boscaglia

PARMA: Frattali, Gazzoli, Iacoponi, Lucarelli, Gagliolo, Munari, Vacca, Scavone, Insigne, Da Cruz, Di Gaudio. Allenatore: D’Aversa

CREMONESE: Ujkani, Almici, Canini, Pol Garcia, Renzetti, Arini, Pesce, Cavion, Piccolo, Brighenti, Scappini. Allenatore: Tesser

PRO VERCELLI: Pigliacelli, Gozzi, Bergamelli, Berra, Mammarella, Castiglia, Vives, Germano, Ghiglione, Morra, Reginaldo. Allenatore: Grassadonia

FOGGIA: Guarna, Tonucci, Agnelli, Camporese, Loiacono,Gerbo, Agnelli, Greco, Deli, Kragl, Nicastro, Mazzeo. Allenatore: Stroppa

AVELLINO: Radu, Marchizza, Migliorini, Morero, Ngawa, Molina, De Risio, Di Tacchio, D’Angelo, Laverone, Asencio. Allenatore: Novellino

NOVARA: Montipò, Chiosa, Troest, Calderoni, Golubovic, Dickmann, Moscati, Sciaudone, Puscas, Maniero. Allenatore: Corini

ASCOLI: Lanni, Padella, Addae, Gigliotti, Mogos, Buzzecgoli, Bianchi, Martinho, Lores, De Santis, Monachello. Allenatore: Cosmi

VENEZIA: Audero, Modolo, Domizzi, Andelkovic, Garofalo, Pinato, Stulac, Falzerano, Bruscagin, Geijo, Litteri, Allenatore: Inzaghi

BARI: Micai, Sabelli, Oikonomu, Diakitè, D’Elia, Tello, Petriccione, Busellato, Galano, Floro Flores, Improta. Allenatore: Grosso

SALERNITANA: Radunovic, Casasola, Schiavi, Zito, Pucino, Minala, Odjer, Vitale, Di Roberto, Sprocati, Rossi. Allenatore: Colantuono

CARPI: Colombi, Pachonik, Brosco, Ligi, Poli, Calapai, Verna, Mbaye, Garritano, Melchiorri, Mbakogu. Allenatore: Calabro

PERUGIA: Leali, Volta, Dellafiore, Belmonte, Del Prete, Kouan, Baldinelli, Colombatto, Pjac, Di Carmine, Cerri. Allenatore: Breda

CITTADELLA: Alfonso, Salvi, Varnier, Scaglia, Bendetti, Schenetti, Iori, Pasa, Settembrini, Vido, Kouame. Allenatore: Venturato

LIVE Risultati Serie B, il programma delle partite delle 15

Saranno 8 i match che Supernews seguirà live, grazie alla Diretta gol Serie B della 24.esima giornata. Un’attenzione particolare andrà ovviamente sulla gara tra Frosinone e Pescara, con i ciociari in cerca dei tre punti per restare agganciato alla vetta. Ecco il programma delle partite pomeridiane:

Frosinone-Pescara

Cremonese-Pro Vercelli

Brescia-Parma

Perugia-Cittadella

Novara-Ascoli

Venezia-Bari

Salernitana-Carpi

Foggia-Avellino