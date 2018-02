LIVE Fiorentina-Chievo, cronaca e risultato in tempo reale: Simeone vicino al gol

84′ Si rialza Chiesa, cori dalla Fiesole contro i Della Valle

82′ AMMONITO Meggiorini per intervento falloso su Chiesa

80′ CAMBIO Pellissier per Hetemaj

79′ Discesa di Falcinelli, palla a Veretout che cerca l’angolino ma Sorrentino si distende e respinge

75′ Doppio angolo del Chievo che ci sta provando con più decisione, respinta di piede di Sportiello

72′ Chiesa fa tutto il campo, serve Falcinelli che fa rientrare gli avversari, palla di nuovo a Chiesa che con un pallonetto serve Simeone che quasi dal dischetto di testa impegna Sorrentino in una difficile parata

70′ CAMBIO: Dabo per Cristoforo

68′ Tiro cross di Cacciatore, Castro colpisce di testa da due passi indisturbato ma il tiro è centrale e facile presa per Sportiello

65′ Discesa di Veretout, palla a Falcinelli che tira alto

63′ Tiro dalla distanza di Veretout bloccato a terra da Sorrentino

60′ Uscita di pugno di Sportiello su angolo del Chievo, da fuori area Radovanovic costringe il portiere viola a tuffarsi per deviare la palla in angolo

58′ Le squadre si stanno allungando, si aprono quindi più spazi per entrambe

55′ Angolo, conquistato da Falcinelli. Sulla battuta di Veretout, Simeone colpisce di testa, Benassi sotto porta mette dentro ma l’arbitro annulla per fuorigioco

50′ Ripresa sulla falsariga del primo tempo, con la Fiorentina ad amministrare il vantaggio e il Chievo poco coraggioso

47′ Meggiorini sfiora il palo, ma era in posizione di fuorigioco

Iniziato il secondo tempo

Finito il primo tempo, viola in vantaggio di misura

Due minuti di recupero

45′ CAMBIO Dainelli al posto di Gamberini infortunato

43′ Palla pericolosa di Inglese in area, la difesa viola rinvia

41′ Angolo conquistato da Chiesa. Sulla battuta di Veretout, Astori colpisce male da buona posizione con Sorrentino rimasto tra i pali

39′ Angolo di Radovanovic, Pucciarelli conclude sopra la traversa

37′ Punizione di Veretout alta

32′ Chiesa punta Jaroszynski e guadagna un altro angolo

29′ Fase di stanca della partita

26′ AMMONITO Simeone per ostruzionismo su Sorrentino

25′ Punizione a girare di Biraghi, centrale.

19′ Angolo di Veretout troppo lungo, Simeone non ci arriva

16′ La Fiorentina sembra controllare la gara contro un Chievo finora non pericoloso

10′ Simeone stoppa male dentro l’area, accorre Falcinelli il cui tiro però è alto

8′ Sorrentino respinge a pugni chiusi sull’angolo di Veretout

6′ GOL Biraghi da fuori area ha il sinistro vincente, viola in vantaggio

4′ Biraghi entra in area e conclude in porta: Sorrentino respinge in angolo

2′ Chiesa guadagna subito un angolo

Iniziata!

Fiorentina: Sportiello, Vitor Hugo, Pezzella, Astori, Benassi, Cristoforo, Veretout, Biraghi, Chiesa, Simeone, Falcinelli. All. Pioli.

Chievo: Sorrentino, Cacciatore, Bani, Gamberini, Jaroszynski, Castro, Radovanovic, Hetemaj, Bastien, Pucciarelli, Inglese. All. Maran.

Cari amici di Supernews, dallo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze il vostro Paolo Mugnai è pronto a raccontarvi Fiorentina – Chievo, gara valida per la ventiseiesima giornata del Campionato di Serie A. Nello scorso turno i viola hanno pareggiato a Bergamo contro l’Atalanta per 1 a 1 mentre il Chievo ha vinto in casa propria per 2 a 1 contro il Cagliari. Nel girone di andata al “Bentegodi” si impose il Chievo per 2 a 1 grazie alla doppietta di Castro che rese inutile l’iniziale vantaggio di Simeone. In classifica la Fiorentina è dodicesima, sette punti sopra al Chievo quattordicesimo.

Le probabili formazioni.

Fiorentina (4 – 3- 3) – Sportiello, Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi, Benassi, Cristoforo, Veretout, Gil Dias, Simeone, Chiesa. All. Pioli (squalificati Milenkovic e Badelj).

Chievo (4 – 3 – 1 – 2) – Sorrentino, Cacciatore, Bani, Gamberini, Gobbi, Bastien, Radovanovic, Hetemaj, Castro, Meggiorini, Inglese. All. Maran (nessuno squalificato).

Programma 26esima giornata – Bologna – Genoa 2 – 0 (si è giocata ieri); Inter – Benevento 2 – 0 (si è giocata ieri); Crotone – Spal (si gioca oggi alle ore 12.30); Fiorentina – Chievo; Hellas Verona – Torino; Sampdoria – Udinese; Sassuolo – Lazio; Juventus – Atalanta (si gioca oggi alle ore 18); Roma – Milan (si gioca oggi alle ore 20.45); Cagliari – Napoli (si gioca domani alle ore 20.45).

Classifica – Napoli 66, Juventus 65, Inter 51, Roma 5o, Lazio 49, Sampdoria e Milan 41, Atalanta 38, Torino 36, Udinese e Bologna 33, Fiorentina 32, Genoa 30, Chievo e Cagliari 25, Sassuolo 23, Crotone 21, Spal 17, Hellas Verona 16, Benevento 10.