Fiorentina-Inter Primavera 3-3, tante emozioni e pari allo scadere

Tante emozioni al “Bozzi” in un continuo capovolgimento del risultato. Nel recupero sull’ultima azione Ferrarini pareggia per la Fiorentina, negando così anche il primo posto solitario in classifica all’Inter.

47′ GOL! Longo pareggia sull’ultima azione nel recupero deviando il tiro di Ferrarini dentro l’area

44′ CAMBIO: Nolan per Odgaard

43′ AMMONITO Odgaard per intervento falloso su Sottil

42′ Intervento decisivo in uscita di Cerofolini su Emmers

41′ CAMBIO: Longo per Valencic

40′ AMMONITO Zappa che ferma vistosamente Sottil

38′ GOL! Zappa porta in vantaggio l’Inter con un diagonale dentro l’area dopo un batti e ribatti

34′ Merola dentro l’area si gira bene e conclude di poco fuori

29′ CAMBIO: Faye al posto di Lakti

26′ Grande azione di Sottil sulla destra con tiro respinto in angolo da Pissardo

23′ CAMBIO Merola per Colidio

19′ Colpo di testa di Hristov e Pissardo alza ancora in angolo

18′ Da centrocampo Diakhate tira in porta, Pissardo fuori dai pali indietreggia e con l’aiuto della traversa respinge in angolo

17′ GOL! Odgaard, servito da Zaniolo, controlla in area e con un rasoterra a fil di palo pareggia

14′ Azione insistita dell’Inter con colpo di testa a lato di Zaniolo

10′ Occasione per Diakhate che, servito da Gori, tira debole e centrale da ottima posizione

9′ CAMBIO: Rover per Danso

7′ Punizione di Pompetti respinta in angolo da Cerofolini in tuffo

2′ GOL! L’Inter comincia all’attacco, guadagna un angolo ma sulla ripartenza Sottil velocissimo sulla sinistra crossa sull’altro lato dove Valencic rimette al centro per la testa di Sottil che da due passi non sbaglia

Inizia il secondo tempo

Finito il primo tempo, l’Inter fa maggiormente la partita ma la Fiorentina merita il pareggio con Gori

47′ Sottil prova il pallonetto con Pissardo fuori dai pali, Lombardoni di testa rinvia

46′ AMMONITI Zaniolo e Diakhate per reciproche scorrettezze

45′ Colidio tira debolmente da buona posizione

44′ Conclusione di Colidio da fuori, sopra la traversa

42′ Zaniolo dal limite conclude a lato

40′ Incontro aperto, Gori in giornata ha pareggiato il vantaggio nerazzurro. Giusto al momento il risultato di 1 a 1

35′ Grande stop al volo al limite dell’area di Gori, la conclusione è deviata in angolo

31′ GOL! Gori. servito da Hristov, dentro l’area infila nell’angolo basso e pareggia

29′ Gori per l’accorrente Ranieri, tiro e palla deviata in angolo

24′ CAMBIO: Ferrarini al posto di Pinto infortunato

24′ GOL: Zaniolo dal dischetto spiazza Cerofolini

22′ RIGORE per l’Inter: Colidio per Emmers che si avventa sul pallone in area ma viene atterrato da Cerofolini

21′ Rasoterra di Emmers da fuori area a fil di palo

20′ Ancora sullo 0 a 0, partita viva, l’occasione principale per ora sui piedi di Sottil

17′ Cross pericoloso di Colidio in area, Cerofolini con l’aiuto di Diakhate blocca

13′ Grande occasione per Sottil che dentro l’area a tu per tu con Pissardo si fa respingere la conclusione dal portiere nerazzurro

10′ Maggiore possesso palla e pressione dell’Inter, con la Fiorentina pronta ad agire di rimessa

6′ Primo angolo per l’Inter guadagnato da Sala

5′ Emmers poco dentro l’area viola cincischia col pallone e Diakhate con l’aiuto di un compagno libera

4′ Fase iniziale con l’Inter che sembra volere dettare il gioco

Nevischia al “Bozzi”

Iniziata!

Le formazioni ufficiali

Fiorentina: Cerofolini, Mosti, Ranieri, Hristov, Valencic, Pinto, Sottil, Diakhate, Gori, Maganjic, Lakti. A disposizione: Brancolini, Ferrarini, Purro, Simonti, Toure, Faye, Longo, Gorgos, Meli, Kasse, Marozzi, Corigliano. All. Bigica.

Inter: Pissardo, Zappa, Sala, Bettella, Pompetti, Lombardoni, Danso, Emmers, Odgaard, Zaniolo, Colidio. A disposizione: Tintori, Corrado, Nolan, Valietti, Rada, Gavioli, Brignoli, Rover, Merola, Belkheir. All. Vecchi.

Arbitro: Zufferli di Udine

Cari amici di Supernews, dal “Bozzi” alle Due Strade il vostro Paolo Mugnai è pronto a raccontarvi Fiorentina – Inter, posticipo della ventunesima giornata del Campionato Primavera Girone 1. Si tratta di uno scontro diretto al vertice molto atteso da entrambe le formazioni. Momentaneamente scavalcata in testa alla classifica dalla Roma che ieri ha superato di misura il Torino, l’Inter deve per forza fare risultato a Firenze per mantenersi nelle posizioni più alte della graduatoria. Da parte sua la Fiorentina sta vivendo il periodo migliore della propria stagione avendo ottenuto, sabato scorso a Roma contro i giallorossi sconfitti per 2 a 1 grazie alle reti del capitano Diakhate e del bomber Gori, la quarta vittoria e il nono risultato utile consecutivo. All’andata vinsero i nerazzurri, campioni di Italia in carica, per 2 a 0. Adesso i viola di Emiliano Bigica sembrano, però, in un altro stato di forma.

Risultati XXI giornata Campionato Primavera Girone 1 – Juventus – Napoli 2 – 3; Genoa – Udinese 3 – 2; Hellas Verona – Chievo 0 – 0; Roma – Torino 1 – 0; Bologna – Lazio rinviata per maltempo al 7 aprile alle 14.30; Fiorentina – Inter in programma oggi alle 12; Sassuolo – Sampdoria rinviata per maltempo al 7 aprile alle 15; Milan – Atalanta in programma domani alle 14.30.

Classifica – Roma 41, Inter e Atalanta 40, Fiorentina 36, Genoa 35, Juventus 32, Milan e Chievo 31, Torino 30, Napoli 27, Udinese 24, Hellas Verona 21, Sassuolo 20, Bologna e Sampdoria 16, Lazio 14.