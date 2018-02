Inter-Atalanta Primavera 3-3, i bergamaschi acciuffano il pari nel recupero su rigore

All’ultima azione l’Atalanta acciuffa il pareggio contro l’Inter rimanendo così in testa alla classifica

93′ Rigore! Sala tocca di mano in area e l’arbitro concede il calcio di rigore, contestato. Bolis dal dischetto trasforma e pareggia nel recupero

89′ SOSTITUZIONE Valietti al posto di Rover

88′ ESPULSO Rada per doppia ammonizione

87′ Gran tiro di Adorante, Carnesecchi respinge a pugni chiusi

84′ SOSTITUZIONE Adorante al posto di Odgaard

77′ SOSTITUZIONE Elia al posto di Alari

74′ SOSTITUZIONE Schirò al posto di Gavioli

73′ Ancora Colidio dentro l’area, tira ma la difesa bergamasca rinvia

72′ Dekic in presa alta sul calcio d’angolo

71′ Zortea attacca sulla destra, guadagna un angolo

69′ Grande azione di Colidio che semina il panico sulla sinistra ma poi si porta il pallone sul fondo sulla pressione dei bergamaschi

Inter al momento in testa alla classifica

65′ GOL! Zappa in proiezione offensiva si coordina dentro l’area e conclude in rete l’assist di Zaniolo

Grande equilibrio, partita aperta tra le due squadre che si stanno giocando il primo posto

61′ SOSTITUZIONE Latte Lath al posto di Nivokazi

59′ AMMONITO Nivokazi per trattenuta su Gavioli

57′ Colpani crossa per Zortea che accorre sul secondo palo ma conclude alto

52′ Odgaard segna, ma l’arbitro annulla per carica dell’attaccante sul portiere

48′ Cross pericoloso dalla sinistra di Colidio, ma non ci arriva nessuno

Inizia il secondo tempo, nessun cambio

Fine di un primo molto bello, con quattro gol e continui capovolgimenti di fronte

Un minuto di recupero

44′ Gavioli prova la conclusione che termina poco a lato

40′ AMMONITO Odgaard per intervento scorretto

38′ GOL! Odgaard pareggia, liberandosi dell’avversario dentro l’area, dopo una bella azione di Colidio in contropiede

28′ GOL! Migliorelli, dopo una triangolazione con Nivokazi, segna con un tiro preciso portando in vantaggio l’Atalanta

25′ AMMONITO Rada per intervento falloso su Bolis

24′ AMMONITO Colpani per un intervento falloso su Gavioli

21′ Ancora Zaniolo crea scompiglio nella difesa bergamasca

19′ GOL! Bolis direttamente su punizione pareggia superando Dekic

11′ Colidio spreca una buona occasione

6′ GOL! Zaniolo si libera di due avversari al limite dell’area, entra e conclude di potenza in rete

3′ Zortea impegna con un diagonale Dekic

1′ Cross di Rover pericoloso in area

Iniziata!

Le formazioni ufficiali.

Inter: Dekic, Zappa, Sala, Bettella, Rada, Lombardoni, Rover, Gavioli, Odgaard, Zaniolo, Colidio. All. Vecchi.

Atalanta: Carnesecchi, Del Prato, Migliorelli, Bolis, Alari, Guth, Zortea, Golpani, Nivokazi, Mallamo, Peli. All. Brambilla.

Cari amici di Supernews, il vostro Paolo Mugnai è pronto a raccontarvi la partita tra Inter e Atalanta (in diretta tv su Sportitalia), valida per la diciannovesima giornata del Campionato Primavera 1, quarta del girone di ritorno. Si tratta del big match del torneo dato che le due squadre occupano rispettivamente la seconda e la prima posizione in classifica, distanziate di solo due punti. In caso di successo, quindi, l’Inter scavalcherebbe in graduatoria l’Atalanta. Nello scorso turno l’Inter ha perso sul campo del Chievo per 2 a 1 mentre l’Atalanta ha vinto in casa propria contro la Sampdoria per 3 a 1. Un Campionato Primavera che, nella nuova formula, si sta rivelando molto più interessante rispetto alle passate edizioni dato che ogni giornata offre incontri di alto livello.

Il programma della diciannovesima giornata. Juventus – Chievo 2 – 1; Lazio – Fiorentina 1 – 2; Sampdoria – Udinese 2 – 0; Sassuolo – Genoa 0 – 1; Napoli – Milan 1 – 1; Inter – Atalanta (in programma oggi alle 10, in diretta tv su Sportitalia); Hellas Verona – Torino (domani alle 11.30); Bologna – Roma (domani alle 14.30, in diretta tv su Sportitalia).

La classifica. Atalanta 38 (semifinalista play off), Inter 36 (semifinalista play off), Roma 35 (play off), Fiorentina 33 (play off), Milan 31 (play off), Juventus 29 (play off), Genoa 29, Torino 27, Chievo 27, Udinese 24, Napoli 21, Hellas Verona 19, Sassuolo 17 (play out), Bologna 16 (play out), Sampdoria 16 (retrocessione), Lazio 14 (retrocessione).