LIVE Pistoiese-Livorno, cronaca e risultato in tempo reale: concluso il primo tempo

Termina la prima frazione di gioco con il vantaggio della Pistoiese. I padroni di casa hanno giocato con un ritmo elevato, l’errore di Pirrello, però, è stato pagato a caro prezzo dai labronici che sono andati in svantaggio. Pistoiese-Livorno 1-0.

48′ Fuorigioco di Minardi che davanti a Mazzoni si è fatto neutralizzare da l’estremo difensore labronico. La Pistoiese sta meritando il vantaggio

46′ Tre minuti di recupero concessi dall’arbitro Prontera. Pistoiese-Livorno 1-0

45′ Picchi cerca di servire Surraco, la sfera però esce dal rettangolo di gioco. Pistoiese-Livorno 1-0

43′ Sono tre partite consecutive che il Livorno passa in svantaggio

41′ Goooooooooollllllll della Pistoiese: vantaggio degli ospiti. Ferrari approfitta dell’errore di Pirrello, s’invola da solo ed a tu per tu con Mazzoni non sbaglia

39′ Corner per il Livorno: sul punto di battuta Franco ma il cross non trova nessun compagno, respingono gli arancioni

38′ Lancio di Regoli alla ricerca di Surraco, fuori misura ed è rimessa dal fondo per i labronici

35′ Spreca il contropiede il Livorno. Manconi sbaglia la misura del passaggio verso il compagno di reparto

34′ Grandissima parata di Zaccagno che neutralizza la conclusione rasoterra di Vantaggiato

33′ Riprende il gioco dopo che l’estremo difensore del Livorno sembrava dovesse uscire dal terreno di gioco per infortunio

30′ Fallo in attacco di Nardini che colpisce in pieno Mazzoni. E’ punizione per il Livorno

29′ Sbaglia il rilancio Mazzoni, pallone sui piedi di Hamlili che prova l’eurogoal, conclusione altissima però

28′ Altra punizione guadagnata dal numero 10 amaranto. Priola sembra soffrirlo un po’

27′ Calcio di punizione dalla trequarti d’attacco per gli ospiti. Atterrato Manconi intento a difendere palla

24′ Occasione Pistoiese: numero balistico di Picchi, scarico a Hamlili che prova il destro, respinge Mazzoni verso Minardi che spara alto. Rimessa dal fondo per il Livorno

21′ Clamorosa occasione per gli ospiti: Manconi allarga per Doumbia, cross del numero 24 che arriva sulla testa di Vantaggiato, con conseguente salvataggio sulla linea di un difensore della Pistoiese. Sulla ribattuta arriva Manconi che spara sul corpo di Zaccagno

19′ Azione confusa dei labronici che si conclude con il tiro di capitan Luci, fuori al lato destro della porta difesa da Zaccagno

18′ Commette fallo in attacco Ferrari che spinge a terra Gasbarro. Calcia Mazzoni, pronto a far ripartire i suoi

16′ Si gioca molto dall’out di destra, acceso il duello tra Surraco e Franco

14′ Punizione a favore degli ospiti dalla trequarti offensiva. Steso Vantaggiato da Priola

13′ Ancora conclusione di Valiani, tiro debole, blocca con semplicità e sicurezza Zaccagno

11′ Morelli cerca con un cross morbido Vantaggiato, respinge la difesa degli arancioni che sembrano nettamente più in partita dei labronici

8′ Clamorosa occasione Pistoiese: traversone di Surraco che cerca Ferrari, la girata di testa della punta trova un Mazzoni in versione superman che devia in corner

7′ Prima occasione per la Pistoiese: padroni di casa che sfondano dalla sinistra con Mulas, l’esterno non cerca Hamlili ma calcia verso la porta, conclusione out

5′ La Pistoiese prova a sfondare dall’out di destra, recupera la sfera Gasbarro (Livorno)

3′ Conclusione strozzata da Valiani, il tiro dell’ex termina sul fondo

1′ Prima azione dei labronici che si conclude con un niente di fatto. Morelli cerca Vantaggiato ma sbaglia il passaggio

1′ Inizio della partita tra Pistoiese-Livorno. Al dare il via alle ostilità agonistiche è il direttore di gara Alessandro Prontera. Giocano il pallone a centrocampo gli arancioni

Pistoiese-Livorno – Pochi attimi all’inizio della 24esima giornata del gruppo A del campionato di Serie C 2017/18. Al “Melani” la Pistoiese del tecnico Paolo Indiani ospita la capolista guidata dal condottiero Andrea Sottil. Si prospetta un derby molto acceso, i tifosi labronici arrivano a Pistoia in 700, mentre la tifoseria casalinga sta lentamente riempendo le gradinate dello stadio. I padroni di casa vengono da una sconfitta di misura contro la Pro Piacenza, mentre gli amaranto nelle ultime due uscite hanno messo a referto soltanto un punto, pareggiando con la Lucchese e perdendo la prima partita all’Armando Picchi sotto i colpi dei grigi dell’Alessandria. Dunque, ci aspettiamo un Livorno corsaro contro gli arancioni. La Pistoiese, cercherà di giocare la partita a viso aperto, cercando di imporre il proprio gioco. Tra le fila degli amaranto vediamo il debutto di Jacopo Manconi, il classe ’94 che agirà da seconda punta alle spalle del “Toro di Brindisi”, Daniele Vantaggiato.

Pistoiese-Livorno – le formazioni ufficiali –

Pistoiese (4-4-2): Zaccagno; Terigi, Priola, Mulas; Nardini, Hamlili, Picchi, Minardi, Regoli; Ferrari, Surraco. A disposizione: Biagini; Tartaglione, Vrioni, De Cenco, Zappa, Zullo, Sanna, Dosio, Papini, Nossa, Cerretelli. Allenatore: Paolo Indiani.

Livorno (4-2-3-1): Mazzoni; Franco, Gasbarro, Pirrello, Morelli; Bruno, Luci; Valiani, Manconi, Doumbia; Vantaggiato. A disposizione: Pulidori, Romboli, Perico, Murilo, Gemmi, Baumgartner, Perez, Gonnelli, Montini, Kabashi, Bresciani, Zhikov. Allenatore: Andrea Sottil