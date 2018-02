Si chiude così il primo match della 23esima giornata con un pareggio tra Sampdoria e Torino. Entrambe le squadre hanno lottato fino alla fine per portare a casa il risultato senza trovare il guizzo vincente. Meglio la Sampdoria nei primi minuti che trova il vantaggio con Torreira su calcio di punizione. Il Torino riprende in mano la partita e, a pochi minuti dal termine del primo tempo, Acquah trova il tiro vincente con una deviazione che beffa Viviano. Nel finale espulso Acquah per doppia ammonizione.

95′- FINISCE QUI!! E’ 1 a 1 tra Sampdoria e Torino: vantaggio della Sampdoria con Torreira, pareggio granata con Acquah

91′- OCCASIONE SAMPDORIA!! Verre lascia partire il tiro da fuori, Sirigu compie un miracolo

90′- Saranno 5 i minuti di recupero

87′- Gioco fermo per un scontro tra De Silvestri e Quagliarella

84′- OCCASIONE TORINO!! Belotti riceve in area, controlla bene ma calcia alto!!

82′- Finale di gara esaltante al Ferraris: la Sampdoria attacca alla ricerca del vantaggio e il Toro si difende sperando in un contropiede

79′- Ultimo cambio per la Sampdoria: esce Barretto ed entra Verre

75′- Ultimo cambio per il Torino: entra Valdifior ed esce Rincon

73′- TORINO IN 10!! Acquah commette fallo su Caprari rimediando il secondo cartellino giallo e la conseguente espulsione

72′- Secondo cambio per la Sampdoria: esce Gaston Ramirez ed entra Caprari

71′- Secondo cambio per il Torino: esce Niang ed entra Belotti

66′- Baselli prova da fuori: palla che termina alta sopra la traversa

64′- OCCASION SAMPDORIA!! Torreira mette un cross perfetto ma Quagliarella viene anticipato dalla difesa granata

61′- Risponde la Sampdoria : punizione di Torreira, colpo di testa di Ramirez che termina a lato

60′- Rincon prova con una conclusione da fuori: palla che termina al lato

58′- Primo cambio per la Sampdoria: esce Zapata ed entra Kownacki

57′- Ammonito Baselli per gioco scorretto su Zapata

55′- Nessuna emozione in questi primi minuti del secondo tempo con le squadre che si difendono senza concedere molto

50′- Più aggressivo il Torino in queste fasi iniziali, Sampdoria che difende e cerca di trovare la soluzione vincente

46′- Inizia il secondo tempo di Sampdoria Torino

45+4′- Finisce il primo tempo di Sampdoria Torino! Vantaggio blucerchiato con una splendida punizione di Torreira, risponde Acquah con un tiro dal limite dell’area.

45′- L’arbitro concede 4′ minuti di recupero

39′– Torreira ci riprova su Punizione ma Sirigu non si fa sorprendere

37′- Cambio per il Torino: esce Obi per infortunio ed entra Ansaldi

33′- Gioco fermo per uno scontro Nkoulou-Quagliarella

29′- OCCASIONE TORINO!! Iago Falque, indemoniato, serve ancora che Niang che prova di tacco ma parata spettacolare di Viviano!!

28′- OCCASIONE TORINO!! Iago Falque inventa per Niang che tenta il pallonetto su Viviano senza sorprenderlo!

25′- PAREGGIO DEL TORINO!!!! Iago Falque scatta sulla fascia e appoggia per Acquah che fa partire il tiro e beffa Viviano! Sampdoria 1 Torino 1

23′- Ammonito Barreto per gioco scorretto su Rincon

20′-OCCASIONE TORINO!! Niang sfugge alla difesa della Sampdoria e mette in mezzo per Baselli che viene, però, anticipato

18′- Prova a rispondere il Torino con Acquah che mette un pallone perfetto in mezzo: chiude bene la difesa blucerchiata

16′– Ammonito Niang per proteste

15′- Sampdoria aggressiva nonostante il vantaggio: palla in profondità per Quagliarella che però si trova in posizione irregolare

10′– SAMPDORIA IN VANTAGGIO!!!! Punizione perfetta di Torreira che sorprende Sirigu e porta in vantaggio i blucerchiati

10′– Ammonito Gaston Ramirez per proteste

8′– OCCASIONE TORINO!! Molinaro riesce a mettere un ottimo cross in area, controllo perfetto di Iago Falque che prova la conclusione deviata prontamente in calcio d’angolo

7′– Buon possesso della Sampdoria: Zapata scambia con Ramirez e prova dalla distanza trovando l’opposizione della difesa granata

3′– Le squadre si studiano cercando di gestire il possesso palla e cercando qualche soluzione offensiva per trovare subito il vantaggio

1′- E’ tutto pronto, l’arbitro fischia l’inizio del match! E’ cominciata Sampdoria-Torino

17.15- FORMAZIONE UFFICIALE SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano, Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru, Barreto, Torreira, Linetty, Ramirez, Quagliarella, Zapata.

17.15- FORMAZIONE UFFICIALE TORINO (4-3-3): Sirigu, De Silvestri, N’Koulou, Burdisso, Molinaro, Obi, Rincon, Acquah, Iago Falque, Baselli, Niang.

Il primo match della 23esima giornata di campionato vedrà sfidarsi Sampdoria e Torino: entrambe le squadre vengono da una vittoria e vogliono continuare la loro striscia positiva.

Voglia di confermarsi. Si apre con Sampdoria-Torino la 23esima giornata di campionato: un match importante per entrambe le squadre per si giocano un posto in Europa League. La Sampdoria, dopo la doppia vittoria con la Roma, vuole continuare la sua striscia positiva e continuare a recuperare punti sui giallo-rossi e confermarsi in zona Europa League. I blucerchiati possono sfruttare il fattore casa: tra le mura amiche la formazione di Giampaolo ha perso contro Juventus e Napoli. Dopo un leggero infortunio che lo ha messo fuori casa per la sfida di ritorno contro la Roma, è pronto a tornare Fabio Quagliarella che partirà titolare al fianco di Duvan Zapata. Mazzarri, che da un mese ha preso il posto di Mihajlovic, può contare su Andrea Belotti che partirà dalla panchina: al suo posto, tra i titolari, figura Niang che guiderà l’attacco granata.

Sampdoria-Torino: l’arbitro. A dirigere la gara del Ferraris tra Samdoria e Torino sarà l’arbitro Rocchi di Firenze e sarà assistito da Di Liberatore e Tonolini mentre il IV uomo sarà Piccinini. Infine, VAR affidato a Gavillucci e Piscopo.