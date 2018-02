LIVE Ternana-Entella 0-1, 25.a giornata Serie B: La Mantia affonda i rossoverdi, 4 legni per gli umbri

94′- Termina la partita: la Virtus Entella espugna il Liberati per 1-0. Sconfitta davvero immeritata per la squadra di Mariani, che ora è sempre più ultima in classifica

92′- Rigione viene ammonito per la seconda volta dopo il fallo su Aramu: gli umbri terminano il match in 10

91′- Gol annullato a Vitiello, dopo il tocco di Piovaccari, per sospetta posizione di fuorigioco

90′- 4 minuti di recupero

89′- Colpo di testa di Montalto fuori di poco, Ternana ancora vicina al gol

89′- Reazione immediata dei rossoverdi con un tiro di Statella sull’esterno della rete

87′- GOL ENTELLA: al primo vero tentativo della ripresa i liguri passano in vantaggio. Errore di Valjent che libera al tiro La Mantia: 0-1

83′- Cambio per la Ternana: Finotto per Defendi

81′- Dieci minuti al termine, match che non si sblocca

78′- Per l’Entella altro cambio: Ardizzone prende il posto di Nizzetto

77′- Ci prova anche Angiulli, tiro a lato

76′- Mariani prova a sbloccare il match inserendo un terzo attaccante

75′- Per la Ternana esce a sopresa Tremolada ed entra Piovaccari

73′- Cross di Gatto, pallone che sorvola la traversa.

70′- Sfortunatissima la Ternana, che per ben 4 volte ha impattato contro i legni della porta ligure

69′- Serie di rimpalli in area biancoazzurra, rimessa dal fondo

68′- Ammonito anche Ceccarelli per fallo su Montalto

66′- Secondo cambio per i liguri: fuori De Luca, dentro Aramu

64′- Pallone in area rossoverde, allontana Vitiello con una bella chiusura

63′- Cambioper l’Entella: dentro Gatto per Belli

60′- OCCASIONE TERNANA: clamoroso palo di Carretta a tu per tu con Iacobucci. Quarto legno per i padroni di casa.

59′- Montalto lancia Carretta, l’esterno fermato in scivolata all’interno dell’area

52′- Altra clamorosa occasione per i rossoverdi: Iacobucci miracoloso sul tiro ravvicinato di Defendi e palla che si stampa sul palo.

50′- OCCASIONE TERNANA: Iacobucci esce male, Angiulli da fuori area colpisce la traversa

49′- Tiro di Tremolada dal limite, fuori di poco

48′- Colpo di testa di Eramo, blocca il portiere rossoverde

46′- Ricomincia il match, subito La Mantia pericoloso; para Plizzari in corner

Nessun minuto di recupero, l’arbitro manda al riposo le squadre. A risentirci per il secondo tempo Live di Ternana-Entella.

45′- Tiro dalla distanza di Eramo, respinge con i pungni Plizzari

44′- Ammonito Statella per un fallo tattico sulla ripartenza di Acampora

43′- Doppio tentativo di cross di Tremolada, allontana la retroguardia ligure

42′- Carretta viene graziato dopo un fallo tattico

41′- Tremolada direttamente dal corner, devia in angolo Iacobucci

40′- Ottimo pallone recuperato da Angiulli, tentativo di cross di Defendi, palla in angolo

38′- Ammonito Vitiello per un fallo di rezìazione su Nizzetto

35′- Al Liberati ora regna la paura, entrambe le squadre cercano di non sbagliare

32′- Iacobucci in scivolata anticipa Signori in estirata, rischio per la difesa di Aglietti

31′- Angolo per i padroni di casa, alla battuta va Tremolada

30′- Bella trama dei rossoverdi, Ceccarelli anticipa Carretta in corner

28′- La Ternana butta fuori il pallone perchè Rigione è a terra: il difensore è a terra

27′- Pallone scodellato da Eramo in area per De Luca, Plizzari anticipa tutti

26′- Calcio di punizione per l’Entella: Rigione ferma irregolarmente La Mantia ed è cartellino giallo

25′- Di nuovo Carretta sulla sinistra, cross intercettato dalla difesa ospite

24′- Ottimo momento per la squadra di Ferruccio Mariani, che ha sfiorato per 3 volte il vantaggio

23′- Ancora Ternana pericolosa, palla messa in mezzo su Tremolada, ma il suo destro termina alto sopra la traversa

21′- Gran tiro di Montalto dal limite, ottima risposta di Iacobucci

20′- OCCASIONE TERNANA- Dal calcio d’angolo di Tremolada si accende una mischia, la palla carambola sul palo

19′- Tiro di Carretta, deviazione decisiva di un difensore

15′. Gara bloccata, con i padroni di casa che provano a fare la partita e gli ospiti pronti a ripartire

13′- I rossoverdi reclamano un fallo su Carretta, nessun fischio

12′- Errato disimpegno della retroguardia ospita, palla regalata alla Ternana.

10′- Cambio di gioco per De Luca, ma l’attaccante viene pescato in posizione di fuorigioco

8′- Ancora l’ex Matera tenta il dribbling su Cremonesi, nessun fallo secondo l’arbitro

7′- Tremolada lancia lo scatenato Carretta, la sua conclusione però è troppo centrale e non impensierisce Iacobucci.

4′- I rossoverdi sfondano sempre a sinistra, ma il rimpallo sfavorisce ancora Mirko Carretta

2′- Ancora Carretta in azione. fermato dalla difesa biancoazzurra

1′- Parte subito forte la Ternana, Tremolada serve in profondità Carretta, cross sbagliato da parte dell’esterno

ore 15:00- Le squadre stanno per fare il loro ingresso in campo, tra poco comincerà il Live di Ternana-Entella.

Due le sorprese principali nelle due formazioni: la Ternana schiera la difesa a 3, con Tremolada alle spalle di Carretta e il recuperato Montalto. Nell’Entella fuori Gatto e dentro Benedetti: 3-5-2 per gli uomini di Aglietti. Arbitra il Signore Luigi Nasca di Bari

LIVE TERNANA-VIRTUS ENTELLA, CRONACA TESTUALE E RISULTATO AGGIORNATO IN TEMPO REALE DAL ‘LIBERATI’- Il 25° turno di Serie B mette di fronte la Ternana Unicusano e la Virtus Entella, in un match molto importante in chiave salvezza. I rossoverdi non hanno davvero più nulla da perdere, dopo aver ottenuto soltanto un punto nelle prime tre partite del girone di ritorno. La squadra umbra, dopo l’arrivo di Mariani in panchina al posto di Pochesci, sono sprofondati all’ultimo posto della classifica ed ora non possono veramente più sbagliare. L’Entella, a +2 sulla Ternana, non naviga in acque molto più tranquille, visto che sono soltanto 3 i punti raccolti nelle ultime 6 giornate ed è reduce da 3 sconfitte consecutive. Supernews sarà allo Stadio ‘Libero Liberati’ per il live di Ternana-Entella, con tutti gli aggiornamenti del risultato in tempo reale e la cronaca testuale in diretta.

Live Ternana-Entella, le formazioni ufficiali

TERNANA (3-4-1-2): Plizzari, Valjent, Rigione, Vitiello, Defendi, Signori, Angiulli, Tremolada, Statella, Carretta, Montalto- A disposizione: Sala, Favalli, Signorini, Varone, Piovaccari, Finotto, Albadoro, Ferretti, Repossi, Gasparetto, Bordin.

ENTELLA (4-2-3-1): Iacobucci, Belli, Ceccarelli, Cremonesi, Aliji, Nizzetto, Eramo, Acampora, Benedetti, La Mantia, De Luca. A disposizione: Paroni, Massolo, De Santis, Icardi, Gatto, Ardizzone, Di Paola, Petrovic, Currarino, Brivio, Aramu.