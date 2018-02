Milan-Sampdoria 1-0: con un gol di Bonaventura i rossoneri agganciano in classifica i liguri (Video e Gol)

Il Milan batte la Sampdoria e aggancia i liguri al settimo posto in classifica, ultimo valevole per il treno Europa. Terzo successo per i rossoneri in quattro partite. Un recupero che ha portato il Milan finalmente in zona Europa League. Decisiva la rete di Bonaventura su cross di Calabria. Sbagliato anche un rigore da Rodriguez a inizio partita. I liguri escono dal match sconfitti, ma non ridimensionati in quanto stanno combattendo ancora per un posto in Europa.



90’+3′- Terminata la partita con il triplice fischio dell’arbitro.

90’+2′- Tiro di Quagliarella ma non sorprende Donnarumma.

89′- Ci saranno tre minuti di recupero.

87′- Combinazione Andrè Silva-Calabria con Viviano con un’ottima parata sventra il pericolo in corner.

85′- Montolivo lascia il posto a Locatelli.

83′- Calahnoglu va in porta con un calcio di punizione e Viviano fa sua la palla.

82′- Bereszynski atterra Bonaventura e il Milan ora può usufruire di un calcio di punizione.

79′- Ammonito Verre.

77′- Calhanoglu triangola con Andrè Silva che gli restituisce il pallone toccando di testa da terra.

74′- Suso tira ma la palla va fuori.

72′- Andre Silva per Cutrone.

72′- Kowniacki al posto di Ramirez.

71′- Ammonizione di Bonaventura.

69′- Calhanoglu discesa e poi calcia ma la palla termina di poco a lato.

67′- Rovesciata di Cutrone che va alta sopra la traversa.

64′- Bereszynski cerca Caprari con un traversone: Romagnoli arriva prima dell’attaccante blucerchiato e lo anticipa.

62′- Punizione di Calahnoglu, la barriera respinge in corner.

58′- Tiro di Suso che manca di poco la porta.

56′- Viviano scambia con Ferrari e butta il pallone in calcio d’angolo sulla pressione di Suso.

54′- Due cambi per la Samp con Verre al posto di Barreto e Zapata sostituito da Caprari.

52′- Linetty fermato dalla retroguardia rossonera a limite dell’area.

51′- Calhanoglu pizzica la traversa dopo un tiro potente da fuori area.

50′- Murru cerca la profondità per Quagliarella ma non lo trovo.

48′- Cutrone chiuso da Ferrari che fa partire l’azione.

46′- Si ferma il gioco per rottura della bandierina di uno dei due calci d’angolo.

45′- Iniziato il secondo tempo.

SECONDO TEMPO

45’+1′- Termina il primo tempo.

45′- Il Var nega il gol a Bonucci per fuorigioco.

44′- GOOOOLLLL!!! 1-0 Milan. Punizione battuta da Suso per Calhanoglu che mette in mezzo e Bonucci mette in rete.

43′- Ci sarà un minuto di recupero.

42′- Ferrari atterra Montolivo ma l’arbitro lascia proseguire.

40′- Giallo per Linetty per atterramento di Biglia.

38′- Torreira in mezzo con Linetty che viene fermato dalla retroguardia rossonera.

34′- Uscita di Donnarumma che spazza fuori dall’area di rigore e poi dopo viene fermato anche Torreira che cercava di beffare il portiere del Milan.

32′- Intervento scomposto di Rodriguez e si riparte con un calcio di punizione per la Samp.

31′- Quagliarella per Zapata che viene intercettato dalla difesa rossonera che allontana.

29′- Tiro di Calhanoglu che va di poco fuori.

27′- Angolo della Samp che arriva in area la palla e salta Ramirez, ma Donnarumma fa sua la sfera.

27′- Tiro di Torreira smorzato dalla difesa del Milan in angolo.

25′- Cross di Calabria, teso che va in area di rigore ma la difesa della Samp allontana.

21′- Fallo di Torreira su Bonaventura. L’arbitro non lo ammonisce.

19′- Montolivo scivola però riesce a mettere la palla in mezzo.

16′- Colpo di testa di Cutrone, ma la palla termina fuori.

13′- GOOOLLLLL!!! 1-0 Milan. Cross di Calabria che mette in mezzo con Bonaventura che arriva e insacca con Viviano che non può nulla.

12′- Tacco di Cutrone che si fa trovare in fuorigioco.

11′- Cross di Suso deviato in angolo.

8′- Fallo di Montolivo su Ramirez. La Samp riparte con un calcio di punizione.

6′- Viviano para il rigore a Rodriguez.

5′- Fallo di Mano di Murru su assist di Calabria. Calcio di rigore per il Milan.

4′- Cross di Rodriguez con la palla che termina in area, ma nessuno la prende per gettarla in area.

2′- Colpo di testa di Bonaventura con Donnarumma che fa sua la sfera.

2′- Primo angolo a favore del Milan.

1′- Iniziato il match.

20:16- FORMAZIONE UFFICIALE MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Montolivo, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso

20:15- FORMAZIONE UFFICIALE SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, G. Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Linetty; Ramírez; D. Zapata, Quagliarella. All. Giampaolo

20:10- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Milan-Sampdoria. Tra poco conosceremo le scelte dei due allenatori Gattuso e Giampaolo.

18:50- PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3): G. Donnarumma-Calabria-Bonucci-Romagnoli-R. Rodriguez- Locatelli-Biglia-Bonaventura-Suso-Cutrone-Calhanoglu. All. Gattuso

18:45- PROBABILE FORMAZIONE SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano-Bereszynski-Silvestre-Ferrari-Murru-Torreira-Barreto-Linetty-Ramirez-Quagliarella-Zapata. All. Giampaolo

Posticipo serale quello tra Milan e Samp che sà di Uefa. I rossoneri battendo i blucerchiati possono agguantarli a 41 punti. Ultimo posto libero per provare a ritornare in Europa, anche se è sempre quella di Europa League. Tra i rossoneri c’è l’assenza di Kessie che come somma di ammonizioni non potrà essere del big match. Nella Samp continua la diatriba con Strinic che a fine stagione andrà al Milan e quindi gioca di nuovo Murru. Dopo otto sfide di fila rimasto imbattuto, il Milan contro la Samp nelle ultime due uscite ha perso entrambe. I rossoneri sono imbattuti da sei incontri in campionato e non arrivano ad almeno sette gare di fila senza sconfitte in A da febbraio 2016.

Per quanto riguarda la Sampdoria, non ci sono particolari problemi legati all’infermeria, prosegue il lavoro di recupero Praet che dovrebbe tornare a disposizione di Giampaolo tra circa tre settimane. Nella formazione ci sarà il rientro sulla trequarti di Gaston Ramirez che ha scontato il turno di squalifica, gli lascerà spazio Gianluca Caprari che aveva giocato titolare col Verona. A cenrocampo ci sarà Torreira che farà coppia con Barreto e Linetty. In attacco la solita coppia Quagliarella-Zapata.