Risultati 23.a giornata Serie A: la Juve domina il Sassuolo, il Milan pareggia ad Udine

È terminata la 23.a giornata di Serie A. La Juve si è confermata inarrestabile, e grazie al successo ottenuto contro il Sassuolo si piazza momentaneamente in testa alla classifica. Il Milan nonostante un inizio brillante, dopo essere passato in vantaggio con un eurogol di Suso, è stato riacciuffato nel secondo tempo. La Fiorentina è tornata al successo, così come l’Atalanta che spedisce nel baratro un Chievo irriconoscibile. Importante successo anche quello ottenuto dal Cagliari contro la Spal.

Risultati 23.a giornata Serie A: Juventus-Sassuolo 7-0; Udinese-Milan 1-1; Bologna-Fiorentina 1-2; Atalanta-Chievo 1-0; Cagliari-Spal 2-0



96′- Termina Atalanta-Chievo 1-0

95′- Finisce anche Cagliari-Spal 2-0

95′- Finita Bologna-Fiorentina 1-2

93′- Terminata anche Udinese-Milan: 1-1 il risultato finale

90′- Juventus-Sassuolo termina 7-0.

90′- brutto calcio di punizione eseguito da Suso, finito direttamente sulla barriera. Successivamente insidioso colpo di testa di Kalinic finito di poco sopra la traversa. Saranno 3 i minuti di recupero al Friuli

85′- giallo per Danilo per il fallo commesso su Borini

83′- Gooool!!! La Juventus fa 7-0 con Gonzalo Higuain che all’interno dell’area di rigore, defilato sulla destra, con un tocco morbido ha scavalcato il portiere. Juventus- Sassuolo 7-0

78′- Gooool!!! Raddoppio del Cagliari con Sau. Questa volta è tutto regolare, Joao Pedro da dentro l’area di rigore serve di tacco Sau che, defilato sulla destra, spedisce la palla in rete.

Cagliari-Spal 2-0

76′- Gooool!!! L’Udinese pareggia. L’ultimo tocco è stato di Donnarumma dopo una palla messa in mezzo da Barak dalla destra. Udinese-Milan 1-1

74′- Goool!!! La Juventus fa 6-0 con Gonzalo Higuain. Juventus-Sassuolo 6-0

72′- Gooool!!! L’Atalanta va in vantaggio con la rete di Mancini dagli sviluppi di un corner. Gol convalidato dopo il check del VAR. Atalanta-Chievo 1-0

72′- Goool!!! La Fiorentina in vantaggio con Chiesa, gran sinistro sotto la traversa da dentro l’area di rigore. Bologna-Fiorentina 1-2

70′- Rosso per Calabria. Il giocatore ha subito il secondo giallo

62′-Gooool!!! La Juventus fa 5-0 con un tiro dalla distanza di Higuain. L’argentino dopo aver addomesticato una palla insidiosa servitagli da Bernardeschi ha lasciato partire un diagonale che si insaccato all’angolino basso

62′- Goooool!!! ANZI NO, l’arbitro, dopo il check del VAR annulla la rete per fuorigioco al Cagliari. Di Joao Pedro era stata la marcatura

61′- Ilicic vicino al gol con un sinistro al volo all’interno dell’area di rigore, palla deviata in corner. Dagli sviluppi del calcio d’angolo, il Chievo è riuscito a riconquistare palla

58′- corner per la Juve. Il Sassuolo cerca di non subire ulteriori gol, mentre la Juve tenta di gestire il match con serenità in questo secondo tempo

57′- Milan in pressing sull’Udinese in cerca del gol della sicurezza

51′- L’Udinese ha chiesto un calcio di rigore per un contatto tra Bonucci e Lasagna, ma il VAR non ravvisa alcun contatto

50′- tiro alto sopra la traversa di Cristante (Atalanta). Ancora 0-0 tra Atalanta e Chievo

45′- iniziato il secondo tempo su tutti i campi

Questi i parziali: Juventus-Sassuolo 4-0; Udinese-Milan 0-1; Bologna-Fiorentina 1-1; Atalanta-Chievo 0-0; Cagliari-Spal 1-0

45′- termina il primo tempo su tutti i campi.

44′- Goooool!!!! Il Bologna pareggia con una rete di Pulgar. Altro gol segnato direttamente da corner. Bologna-Fiorentina 1-1.

41′- Goooool!!!! La Fiorentina va in vantaggi con un autogol di Masina. Il gol è stato segnato direttamente da calcio d’angolo, battuto da Veretout. Bologna-Fiorentina 0-1. Nel gol dei viola fatale è stata la deviazione di Masina. Dunque autogol del giocatore dei felsinei

38′- Gooool!!! Poker della Juve con Pjanic. Il bosniaco lascia partire un tiro molto preciso da fuori area (sulla sinistra) che si insaccato tra il palo e la mano di Consigli. Juventus-Sassuolo 4-0

37′- l’Atalanta lamenta un rigore per un intervento scomposto su Ilicic. Per l’arbitro non c’è nulla

34′- Goooool!!! Cagliari in vantaggio con una rete di Cigarini. Un tiro da fuori area molto preciso, infatti la palla dopo aver impattato il palo alla sinistra del portiere della Spal si è adagiata in rete Cagliari-Spal 1-0

27′- Gooool!!! La Juve fa 3-0 con Khedira. Il tedesco è stato servito sulla destra da Pjanic e solo davanti al portiere ha insaccato la palla in rete. Juventus-Sassuolo 3-0

24′- Gooool!!! La Juventus raddoppia con Khedira da calcio d’angolo. Il corner battuto da Pjanic è stato spizzato da Alex Sandro che è riuscito a servire Khedira che a porta vuota ha siglato il raddoppio. Juventus-Sassuolo 2-0. Nell’azione del gol si è infortunato Alex Sandro. Al suo posto Marchisio

24′- Andrè Silva (Milan) non è riuscito a deviare in rete un pallone servitogli da Calhanoglu, nonostante fosse solo davanti al portiere dell’Udinese

21′- Benassi (Fiorentina) ha avuto la palla per sbloccare il match. Mirante è riuscito a deviare in corner il tiro del centrocampista viola

20′- tiro centrale dal limite dell’area di Dzemaili (Bologna), Sportiello blocca senza difficoltà

19′- occasione per Lasagna (Udinese) colpo di testa che finisce alla sinistra di Donnarumma

18′- punizione per il Milan dal limite dell’area (sulla sinistra). Calhanoglu calcia sulla barriera

15′- Occasione per Dzemaili che dopo un’incursione in area di rigore, da solo davanti al portiere, non riesce a segnare. Corner per il Bologna

14′- tiro insidioso di De Paul (Udinese) dal limite dell’area, il pallone finisce alto sopra la traversa.

9′- Goool!!La Juventus sblocca il match. Di Alex Sandro il gol segnato, dopo un batti e ribatti in area di rigore, nato da un calcio d’angolo per i bianconeri

9′-Goool!!! Il Milan va in vataggio con un gol spettacolare di Suso che buca il portiere dell’Udinese con un tiro da 25 metri che impatta la traversa e si insacca in rete. Udinese-Milan 0-1

8′-giallo per il centrocampista della Spal Mattiello per simulazione (Cagliari-Spal)

3′- verticalizzazione interessante del Bologna, ma il portiere dei viola blocca in uscita

1′- Inizia il primo tempo su tutti i campi, anche a Torino, dopo qualche minuto di ritardo, inizia il match tra Juventus-Sassuolo

La 23esima giornata di Serie A si è aperta con i due anticipi giocati nella giornata di ieri tra Sampdoria-Torino e Inter-Crotone, entrambi terminati in parità (1-1). Quest’oggi, dopo il lunch match tra Verona-Roma, alle 15:00 andranno in scena ben 5 match: Juventus-Sassuolo; Udinese-Milan; Atalanta-Chievo; Bologna-Fiorentina; Cagliari-Spal. Da tenere d’occhio sarà soprattutto il match di Torino dove saranno impegnati i bianconeri, i quali dovranno necessariamente conquistare i tre punti per mettere pressione al Napoli, che scenderà in campo questa sera nel derby contro il Benevento. Poi, altrettanto interessante sarà la partita che andrà in scena alla Dacia Arena, dove si sfideranno due formazioni in lotta per un posto in Europa League. Sia il Milan che l’Udinese, quest’oggi, vorranno sfruttare lo stop subito nel pomeriggio di ieri dalla Samp fermata sull’1-1 dal Torino, per avvicinarsi al sesto posto.

Anche l’Atalanta, nel pomeriggio, avrà la possibilità di rosicchiare punti ai blucerchiati in caso di vittoria, ma non sarà facile perché davanti a se troverà un Chievo agguerrito, voglioso di riscattarsi dopo le brutte prestazioni messe in campo ultimamente. Cagliari-Spal, invece, sarà una sfida salvezza che vedrà la squadra di Lopez partire avvantaggiata perché più avanti in classifica di 4 punti rispetto alla squadra di Semplici. Al Dall’Ara, invece, sarà un match tra due squadre che militano a centro classifica, le quali cercheranno di fare risultato dopo le difficoltà incontrate negli ultimi match.

A tra poco per il LIVE Risultati Serie A