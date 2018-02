Roma-Milan 0-2: Cutrone e Calabria stendono i giallorossi (Video Gol e Highlights)

Roma-Milan 0-2: Cutrone e Calabria stendono i giallorossi. All’Olimpico gli uomini di Gattuso strappano una meritata vittoria. Cutrone su assist di Suso e Calabria su servizio di Kalinc decidono il match. La Roma, fischiata dai propri tifosi, esce ridimensionata e giù di morale.





90’+4– Triplice fischio. Il Milan batte la Roma per due reti a zero. All’Olimpico piovono fischi per i giallorossi

90’+3- Calabria chiude in angolo Perotti

90’+2- Palla in mezzo di Kolarov. Non ci crede più la Roma

90’+1- Fallo di Shick su Rodriguez poi mega occasione sciupata da Borini su servizio di Calhanoglu

90′- L’assistente segnala 4 minuti di recupero

89′- Cambio per Gattuso: entra Montolivo, esce Giacomo Bonaventura

88′- Il Milan tutto in difesa pronto a ripartire, la Roma attacca ma non punge

87′- Ancora Perotti al cross, Dzeko anticipato da un monumentale Romagnoli

85′- Bruno Peres al cross, poi Strootman prova di sinistro ma Romagnoli rinvia

84′- Ultimi minuti di speranza per la Roma che però sembra essersi mentalmente arresa alla sconfitta

83′- Palla in mezzo di Strootman, Donnarumma chiama palla e blocca

82′- Occasione per Manolas ma chiude ancora il Milan

81′- Suso esce tra gli applausi, al suo posto Borini

80′- Perotti dalla sinistra, Donnarumma manda in angolo

79′- Fuorigioco di Kalinic. Terza sostituzione per la Roma: fuori Pellegrini per Gerson

78′- Kolarov sulla barriera, poi sulla ribattuta calcia debole centrale per Donnarumma

77′- Fallo al limite dell’area su Dzeko. Punizione pericolosa per la Roma

75′- Ancora Milan, Suso mette al centro per Calhanoglu che non arriva sulla palla

74′- GOOOOOOOOOL! Calabriaaaaa servito da Kalinic, pallonetto vincente che batte Alisson Roma-Milan 0-2

73′- Defrel al posto di Under

72′- Miracolo di Alisson su Kalinic! Il brasiliano col polso para incredibilmente il tiro del croato

71′- Strootman chiude Kessié

70′- Siamo entranti negli ultimi venti minuti di gioco. Il Milan pronto a sfruttare il contropiede per chiudere il match, la Roma prova a pareggiare

68′- Bene il Milan in questa fase. Galvanizzata dal gol prova a portare a casa un ottimo risultato

67′- Pressing di Kalinic su Manolas che manda in rimessa. Buon approccio alla gare dell’attaccante croato

66′- Cross di Under, direttamente sul fondo. Cambio annunciato: Kalinic dentro, esce l’autore del gol che fin qui decide il match. Roma-Milan 0-1

65′- Si prepara anche Gattuso per il primo cambio. Kalinic sembra essere pronto a fare il suo ingresso in campo

64′- La Roma ora con il bosniaco proverà a trovare il pareggio. Negativa la prova di Nainggolan

63′- Prima sostituzione della partita: Dzeko prende il posto di Nainggolan

62′- Traversone basso, Donnarumma chiude tutto

61′- C’è Bruno Peres a terra ma la Roma continua l’azione. Poi il Milan riparte

60′- Cross di Bruno Peres respinto da Romagnoli

59′- Imposta la Roma ma non è precisa con Manolas che calcia in rimessa laterale. Si scalda Dzeko intanto

58′- Palla in mezzo per Schick, Donnarumma respinge di pugno e subisce fallo

57′- Suso! Lo spagnolo è salito in cattedra e sta prendendo per mano la squadra. Palla a Calhanoglu ma l’azione si perde in un nulla di fatto

56′- Contropiede del Milan, Suso per Calhanoglu che calcia ma a lato

55′- Roma all’attacco. Cross di Kolarov e contro cross di Under. Si chiude il Milan anche con Cutrone in proiezione difensiva

54′- Tiro di sinistro di Calhanoglu. Para l’estremo difensore giallorosso

53′- Conclusione potente di Kessié, respinge Alisson

52′- Calcio d’angolo per la Roma. Batte Kolarov chiudono i difensori rossoneri

51′- Ci prova Bonaventura, doppio passo per lui e tiro ribattuto. Il match si è acceso

50′- Giocata di Schick e conclusione di Perotti che finisce a lato

49′- Il Milan all’improvviso colpisce la Roma con i suoi uomini più importanti in questo momento. Suso, fin qui spento, trova l’assist per l’attaccante.

47′- GOOOOOOOOOOOOOL! Cutrone in rete! Vantaggio del Milan: palla perfetta di Suso e gol del bomber rossonero. Roma-Milan 0-1

46′- Calhanoglu con il braccio, fischia Mazzoleni

Si riparte con gli stessi 22 in campo

Secondo tempo

Roma-Milan 0-0 all’intervallo. Partita bloccata con le due squadre che si difendono molto bene ma pungono poco. Nessun pericolo particolare per i due portieri. In evidenza uno squillo di Schick che con un tacco ha dribblato due avversari creando una buona opportunità per i suoi. Intanto, comunicato il dato ufficiale degli spettatori: all’Olimpico sono in 42537 i tifosi paganti.



45’+1- Si accende nel minuto di recupero la partita: prima Pellegrini spreca un ottimo contropiede, poi il Milan risponde ma Alisson è bravo in uscita su Calhanoglu

45′- Ci sarà un minuto di recupero all’Olimpico

44′- Kolarov attacca, Suso e Calabria lo chiudono

43′- Under ci prova ma addirittura Calhanoglu lo chiude in azione difensiva

42′- Gattuso dalla panchina non è contento dei suoi, il Milan prova a chiudere il primo tempo in avanti

41′- Suso prova l’azione personale ma viene chiuso

40′- Provano gli ospiti a rispondere ma la Roma è messa bene in campo

38′- Numero di Schick su due avversari. Bonucci in scivolata chiude in angolo

37′- Fazio imposta per Strootman, la Roma ci sta provando ma non trova gli spazi. Under è attivo, palla che arriva a Pellegrini che prova la conclusione dalla distanza

35′- In questa fase il Milan non riesce ad impostare, la Roma sta piano piano prendendo il sopravvento

34′- Attaccano i giallorossi che vogliono il vantaggio

33′- Azione della Roma, Under di testa appoggia per Pellegrini che cade in area e si lamenta. Per Mazzoleni non c’è fallo

32′- Angolo battuto bene ma la difesa del Milan spazza il pericolo. Ancora Roma in posseso della sfera

31′- Romagnoli respinge un traversone di Pellegrini. La Roma conquista un calcio d’angolo

30′- Ancora un tentativo del Milan ma Cutrone era in fuorigioco

29′- Nainggolan sbaglia l’apertura e serve Calhanoglu che fa tutto bene ma si perde al momento del tiro

28′- Calabria chiude Perotti e conquista il possesso

27′- Insiste la Roma ma il possesso palla non produce pericoli dalle parti di Donnarumma

26′- Kolarov per Perotti, calcio d’angolo. Battuto il corner velocemente ma il Milan si chiude bene

25′- Serie di errori per entrambe le squadre. Prima Biglia perde palla, poi Suso e Pellegrini. Serve un episodio per sbloccare la partita

24′- Bruno Peres prova il cross basso ma Rodriguez lo stoppa

23′- Kolarov da punizione: palla a Schick ma Donnarumma c’è. Ero tra l’altro fuorigioco. Nulla di fatto: Roma-Milan 0-0

22′- Fallo di Suso su Perotti

21′- Buon’azione in contropiede del Milan: Calhanoglu parte e serve Cutrone che crossa verso Bonaventura ma sbaglia la misura dell’assistenza

20′- Ci prova Suso ma viene murato. Lo spagnolo non è ancora entrato nel vivo del match

18′- Dopo i primi 18 minuti regna l’equilibrio. Squadre molto intense ma tanti gli errori

17′- Spinge il Milan alla ricerca di un’azione pericolosa. Suso e Calabria spingono sulla corsia destra ma Kolarov è attento

15′- Calabria verticalizza verso Cutrone. Alisson in uscita bassa sicuro

14′- Dopo quasi due minuti di pausa il gioco riprende con Nainggolan che è stato medicato che fa il suo rientro in campo

12′- Fischiato un fallo a Kessié su Nainggolan a metà campo. Gioco fermo per qualche istante perché il Ninja è dolorante a terra per una botta tra labbro e naso

11′- Suso d’esterno per Cutrone che non controlla la palla, riparte la Roma

10′- Conclusione sbilenca di Kolarov

9′- Errore di Bonaventura. Retropassaggio sbagliato, Schick apre per Perotti che calcia centrale di sinistro. Para agevolmente Donnarumma

8′- Lancio di Bonucci per Calabria, palla troppo lunga per lui

7′- Possesso palla della Roma. Il Milan chiude bene in difesa

6′- Palla che arriva a Bonaventura, sventola la bandierina l’assistente dell’arbitro ma in realtà la posizione del giocatore rossonero era buona

5′- Calcio d’angolo dalla parte opposta per il Milan

4′- Prima occasione della partita: Under calcia forte, Donnarumma in corner. Dagli sviluppi Perotti manda sul fondo

3′- Buon fraseggio del Milan che prova la verticalizzazione con Rodrigruez ma il passaggio del terzino non trova un compagno libero

2′- Cross di Cutrone del tutto sbagliato. Palla sul fondo

1′- Dopo soli trenta secondi sono i padroni di casa ha partire forte ma il Milan risponde in contropiede

C’è il fischio d’inizio dell’arbitro Mazzoleni. Primo possesso per la Roma

Primo tempo

Comunicate le formazioni ufficiali delle due squadre. Nella Roma c’è Schick dall’inizio al posto di Dzeko e Bruno Peres terzino destro che sostituisce Florenzi. Perotti ha vinto il ballottaggio con El Shaarawy. Gattuso conferma i soliti 11. Nessuna novità nel 4-3-3 rossonero.



Roma-Milan: le formazioni ufficiali

Roma 4-3-3: Alisson, Peres, Manolas, Fazio, Kolarov, Pellegrini, Strootman, Nainggolan, Under, Perotti, Schick

Milan 4-3-3: Donnarumma, Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Biglia, Kessié, Bonaventura, Calhanoglu, Suso, Cutrone

Roma-Milan sarà il posticipo domenicale della 26^ giornata di Serie A. All’Olimpico si sfidano i giallorossi di Eusebio Di Francesco, che devono rispondere all’Inter per riagguantare il terzo posto in classifica, e i rossoneri di Gennaro Gattuso che distano dagli avversari ben 9 punti. La Roma, ferma a quota 50, è reduce dalla vittoria di Udinese nel precedente turno ma anche dalla sconfitta nell’andata degli ottavi di finale di Champions League ad opera dello Shakhtar. I giallorossi hanno tutte le intenzioni di riprendere la marcia e trovare i tre punti. Il Milan sta vivendo un ottimo momento di forma e i risultati lo dimostrano. Dopo le vittorie e il passaggio del turno in Europa League è arrivata anche la vittoria contro la Sampdoria nello scorso match di Serie A. La squadra rossonera ha l’obiettivo di recuperare i punti persi fin qui nei confronti delle avversarie per un posto in Europa League e ha il sogno di raggiungere e poter lottare per le posizioni Champions. Una vittoria sarebbe fondamentale per entrambe le compagini.

All’andata, a San Siro, la Roma si impose sul Milan per 2 reti a zero. Dzeko e Florenzi gli autori del gol. I precedenti all’Olimpico dicono che regna un sostanziale equilibrio tra Roma-Milan. Su 82 incontri disputati nella Capitale, sono 27 i successi del Milan e 25 quelli della Roma. Con 30 pareggi.

I due allenatori si affideranno rispettivamente al 4-2-3-1 e al 4-3-3 in cui gli attacchi saranno probabilmente i protagonisti. Da una parte la sorpresa Cengiz Under che sta trascinando a suon di gol la Roma in campionato, dall’altra Cutrone, rivelazione del campionato.

L‘arbitro del match sarà Paolo Silvio Mazzoleni, con Peretti e Preti suoi assistenti. Al Var ci sarà Irrati.

Roma-Milan: le probabili formazioni

Roma 4-2-3-1: Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Pellegrini, Strootman, Nainggolan, Under, El Shaarawy, Dzeko Allenatore: Eusebio Di Francesco

Milan 4-3-3: Donnarumma, Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Kessié, Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Suso, Cutrone Allenatore: Gennaro Gattuso