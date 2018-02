Sorteggio ottavi Europa League: sarà Lazio-Dinamo Kiev e Milan-Arsenal

Sorteggio ottavi Europa League: ecco gli accoppiamenti decisi dall’urna di Nyon. L’andata è prevista per l’8 marzo, il ritorno il 15. Gli orari verranno stabiliti nelle prossime ore



Milan-Arsenal

Borussia Dortmund-Salisburgo

Sporting Lisbona-Viktoria Plzen

Marsiglia-Atletico Bilbao

Cska Mosca-Lione

Atletico Madrid-Lokomotiv Mosca

Lipsia-Zenit

Lazio-Dinamo Kiev

Le regole per il sorteggio sono chiare: nessuna restrizione tranne che per le squadre russe e l’unica ucraina presente. Queste non potranno essere accoppiate per i noti problemi tra le due Nazioni

Viene presentato chi avrà l’onere e l’onore di sorteggiare gli accoppiamenti: Eric Abidal

Giorgio Marchetti presenta le squadre ed esprire la propria solidarietà per i fatti capitati durante e dopo la partita dell’Atletico Bilbao

Si parte con i Best Moments della competizione con le migliori azioni delle 16 squadre arrivate fin qui



Tra poco il sorteggio! Tutto è pronto

Dalle 12.55 LIVE il sorteggio con gli accoppiamenti per gli ottavi di Europa League. Scopriremo insieme le avversarie di Milan e Lazio e tutte le altre affascinanti sfide

Sorteggio ottavi Europa League, appuntamento dalle 13. Sono fondamentalmente tre i pericoli per le nostre due italiane rimaste in corsa nella competizione europea: Atletico Madrid, Zenit e Arsenal. L’urna di Nyon deciderà il destino di Milan e Lazio. Da evitare, oltre alle tre citate, anche il derby italiano, mai gradito in questi casi.

Nessuna limitazione alla “pescata” fatta eccezione per le squadre russe e l’unica ucraina rimasta che non potranno scontrarsi a causa delle tensioni politiche che i due Paesi stanno vivendo. Il sorteggio degli ottavi di Europa League sarà libero.

Sorteggio ottavi Europa League: I pericoli – Milan e Lazio state attente. Il pericolo numero uno si chiama Atletico Madrid. Squadra tosta quella del Cholo Simeone. Seconda in Liga, grande esperienza nelle Coppe Europee. Ha vinto la competizione per ben due volte negli ultimi anni (2010 e 2012) e difficilmente non arriva almeno ai quarti di finale in questo tipo di torneo.

Ma il sorteggio degli ottavi di Europa League riserva altre sorprese. Il Borussia Dortmund ha eliminato l’Atalanta. Nonostante la grande prova della Dea, l’esperienza dei tedeschi alla fine ha prevalso ed è stato sufficiente un gol allo scadere per qualificarsi. Lo Zenit di Roberto Mancini è un altro avversario da non sottovalutare. I campioni di Russia sono una squadra compatta e con buone individualità. L’organizzazione tattica del “Mancio” poi, in uno scontro contro un’italiana, potrebbe dare dei grossi problemi.

Anche le due francesi potrebbero essere pericolose. Se il Marsiglia di Rudi Garcia non mette troppo timore, il Lione invece sì. La pericolosità della squadra di Bruno Genesio è davvero da evitare. Rispetto al girone, la squadra francese è cresciuta sia sotto il punto di vista tattico sia della convinzione nei propri mezzi. L’esperienza di alcuni giocatori potrebbe essere un problema.

C’è l’Arsenal di Wenger. Ieri sconfitto per 2 reti a una, ma sempre vivo e mina vagante da non sfidare almeno per ora.

Sorteggio ottavi Europa League: le sorprese – Lipsia e Sporting Lisbona sono i due club di cui possiamo avere una maggiore conoscenza. I tedeschi hanno eliminato il Napoli ma hanno dimostrato di non essere sempre attenti in difesa, I portoghesi, rivali nel girone di Champions League della Juventus, hanno fatto vedere della qualità e la loro velocità potrebbe causare diversi grattacapi alle nostre italiane. Ultima insidia per Milan e Lazio potrebbe essere l’Atletico Bilbao. La squadra, che non può più vantare l’apporto del vecchio stadio e che ha già rischiato l’eliminazione ad opera dello Spartak Mosca di Carrera, ha nel suo gioiello Aduriz il pericolo numero uno.

Sorteggio ottavi Europa League: squadre gradite – L’urna di Nyon potrebbe anche riservare delle avversarie piuttosto abbordabili anche se nessuna è mai da sottovalutare. Il Viktoria Plzen sembra la più debole sulla carta, insieme a Dinamo Kiev e la Lokomotiv, stando attenti al rischio gelo che durante una partita di calcio spesso può fare la differenza, specie se non abituati.

Appuntamento con il Sorteggio ottavi Europa League è per le 13. All’urna di Nyon la sentenza, ma non il verdetto finale. Qualsiasi avversario troveranno Milan e Lazio l’ultima parola spetta al campo.