La Steaua Bucarest batte la Lazio per 1-0 nel match d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. All’Arena Nationala di Bucarest, la formazione rumena ha conquistato un’importante vittoria sui rivali biancocelesti grazie alla rete segnata al 29′ dall’attaccante franco-ivoriano Harlem Gnohere, al quale è stata poi riservata la standing ovation nel secondo tempo.

Una partita ben giocata, nonostante il risultato, dai ragazzi di Simone Inzaghi, che non vincono un match ufficiale dal 24 gennaio scorso (3-0 interno, in campionato, contro l’Udinese). La qualificazione agli ottavi di finale di Europa League si deciderà al ritorno: la sfida tra Lazio e Steaua Bucarest è in programma per giovedì prossimo, 22 febbraio, alle ore 19 allo Stadio Olimpico di Roma.

Steaua Bucarest-Lazio 1-0 (29′ Gnohere)

Andata sedicesimi di finale Europa League, Arena Națională (Bucarest)



SECONDO TEMPO

90+7′ – FINISCE QUI!! Steaua Bucarest batte Lazio per 1-0: decisiva la rete di Gnohere.

90+6′ – Prolungato il recupero.

90+5′ – Davvero antisportivo il comportamento di alcuni giocatori della Steaua Bucarest, che stanno chiaramente fingendo di avere problemi fisici per far terminare al più presto la partita che li vede in vantaggio per 1-0.

90+4′ – Cross di Caceres, Vlad anticipa Dusan Basta e fa suo il pallone. Ci sarà ancora spazio per un ultimo assalto biancoceleste dalle parti del portiere rumeno.

90+1′ – Ammonito Ciro Immobile.

90′ – Cinque minuti di recupero.

84′ – INCREDIBILE!!! Cross di Felipe Anderson sul quale arrivano Caceres e Basta che non riescono ad insaccare il pallone in rete ad un metro dalla porta! Pazzesca opportunità per la Lazio in questo finale di gara che si preannuncia rovente.

82′ – SOSTITUZIONE STEAUA BUCAREST: fuori Gnohere, in campo Tanase.

81′ – Che chiusura di Luis Felipe! Gnohere riparte in velocità, il difensore biancoceleste lo insegue e riesce a portargli via il pallone al limite dell’area di rigore.

80′ – Ultimi dieci minuti, più eventuale recupero, per le speranze di rimonta della Lazio.

78′ – Ammonito Gaman.

75′ – SOSTITUZIONE LAZIO: entra Lulic al posto di Lukaku.

71′ – Passaggio arretrato di Basta per Milinkovic-Savic, che da due passi spedisce clamorosamente il pallone in curva!

69′ – Pazzesco errore della Steaua! I rumeni sfiorano il gol del 2-0: Budescu riceve palla all’interno dell’area di rigore, salta Strakosha con un dribbling ma manca la conclusione in rete a causa dell’ottima chiusura da parte della difesa biancoceleste che lo ha accompagnato fuori dalla zona pericolosa.

66′ – Doppia opportunità per la Lazio! Dusan Basta si divora due ghiotte occasioni da rete: nel giro di pochi secondi, il giocatore serbo ha prima avuto lo spazio per il tiro e poi ha tentato il filtrante per un compagno, ma la difesa della Steaua ha chiuso ogni spazio.

64′ – Ammonito il portiere Vlad per perdita di tempo.

63′ – Errore di Bastos che favorisce Coman, ma è bravissimo Strakosha ad anticipare l’avversario ed a riconquistare il possesso del pallone.

61′ – Che chance!! Felipe Anderson riceve palla da Milinkovic-Savic e, dopo una piccola progressione palla al piede, calcia col destro da distanza ravvicinata ma spedisce il pallone sul fondo. Boato di disapprovazione da parte dei tifosi biancocelesti presenti nel settore ospiti.

58′ – SOSTITUZIONE STEAUA BUCAREST: c’è Coman al posto di Tanase.

56′ – DOPPIA SOSTITUZIONE LAZIO: entrano sul terreno di gioco Ciro Immobile e Felipe Anderson. Fuori Caicedo e Nani.

53′ – Punizione insidiosa calciata da Budescu, Strakosha compie un grande intervento ed allontana la sfera dalla propria porta.

52′ – Cartellino giallo per Luis Felipe.

47′ – Lazio vicinissima al gol! Bel corner calciato da Nani, Bastos ci arriva di testa ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta: il pallone è terminato di poco alto sopra la traversa.

46′ – SOSTITUZIONE STEAUA BUCAREST: esce Pintilii, entra Filipe Teixeira.

PRIMO TEMPO

45+4′ – FINE PRIMO TEMPO. Squadre negli spogliatoi all’Arena Națională di Bucarest: la Steaua è in vantaggio per 1-0, decide Gnohere.

45+3′ – Cartellino giallo per Lukaku.

45+1′ – Ammonito Caceres.

45′ – TRAVERSA!!! Corner ben calciato da Nani, Milinkovic-Savic salta più in alto di tutti e spedisce il pallone sul legno! Occasione incredibile per la Lazio al tramonto della prima frazione di gioco.

43′ – Vlad salva la Steaua Bucarest! Ottimo intervento in uscita da parte del portiere rumeno che ha anticipato Caicedo, che aveva provato a colpire di testa sul cross di Milinkovic-Savic.

37′ – Percussione in area di rigore da parte di Lukaku, che non riesce a servire i compagni liberi nel mezzo. Secondo corner nel giro di pochi minuti in favore della formazione biancoceleste.

35′ – Occasione Lazio! Milinkovic-Savic serve in profondità Nani, che di prima prova a sorprendere il portiere avversario ma deve accontentarsi di un calcio d’angolo.

32′ – Ancora Gnohere! Altro pallone ben servitogli da Budescu, ma il tiro col destro dal limite dell’area di rigore termina sul fondo.

29′ – STEAUA BUCAREST IN VANTAGGIO! Ripartenza micidiale dei rumeni che trovano il gol dell’uno a zero con Harlem Gnohere, servito deliziosamente da Budescu e perso dal radar di Dusan Basta.

26′ – Ammonito Pintilii. Era diffidato e salterà dunque il match di ritorno in programma giovedì prossimo allo Stadio Olimpico.

23′ – Altra occasione per la Lazio! Sponda di Murgia per Caicedo, che salta un avversario e poi manca il tap-in vincente a due passi dalla porta difesa da Vlad. Si dispera Simone Inzaghi sulla panchina biancoceleste per questa grande chance non sfruttata dai suoi ragazzi.

22′ – Caicedo prova il mancino dal limite dell’area: conclusione troppo centrale, tutto facile per Vlad.

21′ – Lancio in verticale per Milinkovic-Savic, Vlad esce dalla propria zona di competenza e senza problemi fa suo il pallone.

18′ – Superato il primo quarto d’ora di gara: equilibrio a Bucarest, 0-0 tra Steaua e Lazio.

12′ – Thomas Strakosha è rimasto a terra dopo aver subito un colpo fortuito alla testa in un contrasto con il compagno Luis Felipe. Tutto fermo a Bucarest, in campo i sanitari della squadra biancoceleste.

11′ – Gnohere gioca di sponda per Tanase, che ha una buona occasione per calciare verso la porta ma si fa portare via il pallone da Lucas Leiva.

9′ – Ammonito Milinkovic-Savic.

6′ – Partita molto viva e bella da vedere, ma non ci sono ancora state occasioni da rete per le due squadre che in questa fase di gioco si stanno studiando a vicenda.

1′ – È INIZIATA STEAUA BUCAREST-LAZIO!

21.01 – Squadre in campo! Sarà il tedesco Deniz Aytekin a dirigere la sfida.

20.30 – FORMAZIONE UFFICIALE STEAUA BUCAREST (4-2-3-1): Vlad; Benzar, Gaman, Planic, Morais; Pintilii, Nedelcu; Man, Budescu, Tanase; Gnohere.

20.30 – FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luis Felipe, Caceres; Basta, Murgia, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Nani, Caicedo.

20.25 – Amici di SuperNews, buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Steaua Bucarest-Lazio. A tra poco con le formazioni ufficiali del match.

La Lazio torna a tuffarsi sulle Coppe europee. I biancocelesti, reduci da due ko consecutivi in Serie A contro Genoa e Napoli, saranno impegnati dalle 21.05 all’Arena Națională di Bucarest contro la Steaua Bucarest nel match d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

Una sfida importante, dal valore estremamente alto, per i ragazzi di Simone Inzaghi che hanno come obiettivo dichiarato quello di ottenere un buon risultato in campo internazionale. La Steaua è un’avversaria tosta da affrontare, specialmente in trasferta, ed è reduce da un buon periodo di forma che l’ha portata al secondo posto nella Serie A rumena, a quota 51 punti a -2 dal Cluj, capolista con 53.

Ci sarà turnover per la Lazio anche in vista dell’incontro di campionato contro l’Hellas Verona, in programma per lunedì sera alle 20.45. Turno di riposo per Ciro Immobile, Luis Alberto e Marco Parolo. Nell’attacco biancoceleste troverà spazio Caicedo assieme al portoghese Nani.

Confermato Thomas Strakosha tra i pali: il portiere albanese è considerata come una delle pedine inamovibili di questa Lazio, che cambierà in maniera quasi radicale rispetto alle ultime uscite ma proverà a mantenere lo stesso assetto tattico. Il modulo che verrà utilizzato sarà, infatti, il “solito” 3-5-1-1.

PROBABILI FORMAZIONI STEAUA BUCAREST-LAZIO

PROBABILE FORMAZIONE STEAUA BUCAREST (4-2-3-1): Vlad; Benzar, Gaman, Planic, Momcilovic; Pintilii, Nedelcu; Teixeira, Budescu, Tanase; Alibec.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, Bastos, Radu; Basta, Murgia, Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Nani; Caicedo.