27′ Ci prova Calhanoglu dai 20 metri. Palla alta

23′ Occasione Milan, un rimpallo favorisce Andrè Silva che solo davanti a Bizzarri colpisce debolmente di testa

18′ Occasione Udinese, Lasagna di testa su cross dalla destra, la palla sfiora il palo

16′ Calhanoglu si guadagna una punizione dal limite e la batte, ma la barriera salva

14′ Il Milan è molto veloce e aggressivo, Gattuso è passato al 4-2-3-1 e chiude con eleganza tutti gli spazi.

Il video gol di Suso

8′ UDINESE-MILAN 0-1, SUSO. Suso prende palla dai 35′ metri, si libera e senza pensarci troppo tira. Un missile terra aria che trova il sette.

1′ Subito pericoloso Bonaventura con una girata in area su cross di Abate. Bizzarri para

Ore 15:01 inizia il match della Dacia Arena

Ore 15:00 viene osservato un minuto di silenzio in memoria di Azeglio Vicini

Ecco le formazioni ufficiali che Oddo e Gattuso schiereranno dalla ore 15:00 alla Dacia Arena di Udine per il match Udinese-Milan

Udinese-Milan, il tabellino

UDINESE (3-5-2): Bizzarri; Stryger Larsen, Danilo, Nuytinck; Zampano, Barak, Behrami, Jankto, Pezzella; De Paul, Lasagna.

A disposizione: Scuffet, Borsellini, Widmer, Angella, Fofana, Balic, Hallfredsson, Pontisso, Perica, Maxi Lopez. Allenatore: Massimo Oddo.

MILAN (4-3-3): Donnarumma II; Abate, Bonucci, Romagnoli, Calabria; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Andrè Silva, Calhanoglu.

A disposizione: Donnarumma I, Guarnone, Antonelli, Bellanova, Musacchio, Zapata, Montolivo, Locatelli, Mauri, Borini, Cutrone, Kalinic. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Reti: 8′ Suso

Ammoniti: –

Espulsi: –

Angoli: 0-1

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Assistenti: Alassio e Di Iorio

Addetto VAR: Mariani

Udinese-Milan, la presentazione

Scende in campo la Serie A Tim 2017-2018 per i match della 23° Giornata. Alla Dacia Arena di Udine va in scena Udinese-Milan. Dopo un filotto di cinque vittorie consecutive i friulani hanno frenato raccogliendo solo due punti nelle ultime tre partite. Percorso inverso per i rossoneri reduci da tre vittorie consecutive e dalla buona prestazione in Coppa Italia con la Lazio. In casa Milan, il tecnico Rino Gattuso deve sciogliere gli ultimi dubbi sulla formazione da mandare in campo ma alla vigilia di Udinese-Milan si gode il momento rimanendo saldamente “con i piedi per terra”. “I complimenti non mi interessano, perché quando arrivano tanti complimenti dopo è anche più facile venire massacrato. Quando arrivano i risultati positivi il merito è dei ragazzi – continua – In questo momento la nostra bravura starà nel rimanere compatti. Non possiamo dimenticare quello che eravamo due mesi fa. Non possiamo illuderci di essere come Brad Pitt, dobbiamo essere brutti come la mia faccia. Dobbiamo ricordare che la Sampdoria ha ancora 3 punti più di noi”. Mercato concluso ma nessuna aspettativa da parte di Gattuso: “Sia la proprietà che la dirigenza mi ha sempre chiesto se avessi bisogno di qualcosa, ma ho sempre risposto che a questa squadra non mancava nulla”. Di Suso dice: “è un ragazzo che dà grande disponibilità, che fa sempre le due fasi. Io vedo un giocatore che sta facendo qualcosa di nuovo, è normale che ci aspettiamo qualche gol dalla sua mattonella, ma me lo tengo comunque stretto. Sono contento di quello che sta facendo per la squadra”. Un Milan che ha la faccia del suo leader. Capitolo Cutrone. “Cutrone – conclude Gattuso – è pronto per fare tutto. Non deve perdere questo entusiasmo, è un tarantolato, sempre pronto e per noi è importantissimo. E’ un ragazzo giovane che ci dà sempre una veemenza ed una carica incredibile. Riesce a fare gol, ma si sacrifica anche tantissimo”.

Udinese-Milan, le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Bizzarri; Angella, Danilo, Nuytinck; Widmer, Barak, Behrami, Jankto, Pezzella; De Paul, Lasagna.

A disposizione: Scuffet, Borsellini, Zampano, Larsen, Fofana, Balic, Hallfredsson, Pontisso, Perica, Maxi Lopez. Allenatore: Massimo Oddo.

MILAN (4-3-3): Donnarumma II; Abate, Bonucci, Romagnoli, Calabria; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Andrè Silva, Calhanoglu.

A disposizione: Donnarumma I, Guarnone, Antonelli, Bellanova, Musacchio, Zapata, Montolivo, Locatelli, Mauri, Borini, Cutrone, Kalinic. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Udinese-Milan, come vederla

La partita della Dacia Arena Udinese-Milan, valida per la 23° Giornata della Serie A 2017-2018 sarà trasmessa in diretta da Sky Sport 1 HD, Sky Calcio HD, Mediaset Premium e Premium Hd. In streaming sarà possibile seguirla sulle applicazioni Sky Go e Premium Play