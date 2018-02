Udinese-Roma 0-2: Under e Perotti stendono i friulani (Video e gol)

La Roma trova i tre punti grazie alle reti di Under e Perotti allo scadere. Terza vittoria consecutiva per la squadra di Di Francesco che balza davanti all’Inter al terzo posto in classifica. L’Udinese gioca discretamente ma spesso è troppo frenetica nelle decisioni. Oddo perde in casa ma la Dacia Arena applaude la sua squadra. Risultato finale Udinese-Roma 0-2







90’+4- Di Bello fischia la fine del match. Udinese-Roma 0-2

90’+3- L’Udinese prova l’impossibile ma è davvero dura

90’+2- Alisson di piede al volo chiude l’azione dell’Udinese

90’+1- Saranno 4 minuti di recupero. Udinese-Roma 0-2, partita chiusa

90‘- GOOOOOOOOOOL! Diego Perotti chiude la partita. Defrel ruba palla e serve Naingollan. Il belga vede Perotti in verticale e gli regala la palla che chiude la partita 0-2 alla Dacia Arena

89′- Defrel fermato in fuorigioco su servizio di Florenzi

87′- Ancora un cross preda di Alisson. Ottimo oggi il brasiliano nelle uscite. Ammonito Jankto che ha provato ad ostacolare il rinvio del portiere

85′- Cinque minuti alla fine della partita. La Roma non corre grossi rischi ma l’Udinese è viva e prova ad agguantare il pareggio. Ultimo cambio per Di Francesco: Under fuori, al suo posto entra Defrel. Il turco è fino ad ora il man of the match con un gol tanto bello quanto importante

83′- Juan Jesus atterra De Paul. Punizione per l’Udinese. Posizione defilata sulla destra

81′- Manolas a terra infortunato. Si rialza il greco poco dopo

80′- Alisson para su De paul. Vicina al pareggio l’Udinese

78′- Fuorigioco di Maxi Lopez. Ultimo cambio per Oddo: fuori Ali Adnan, dentro Balic

77′- Entra Maxi Lopez per Perica. Intanto Dzeko è stato ammonito per un gomito largo sul volto di Samir

76′- Fazio chiude Perica. Non una partita facile per l’attaccante friulano

74′- Cross basso di Naingollan, chiude bene l’Udinese. Cambio per la Roma: dentro Strootman e fuori De Rossi

73′- Conclusione di Perotti non difficile per Bizzarri

72′- Roma che prova subito il raddoppio con l’azione personale di Dzeko, chiuso bene da Danilo e Samir

In occasione del gol, bene De Rossi a servire il compagno tra le linee, ma favoloso il movimento di Under che si libera e calcia. Davvero un gran bel gol

70′- GOOOOOOOL! Incredibile il gol di Cengiz Under! Sinistro terrificante che trafigge Bizzarri. LIVE Udinese-Roma 0-1

69′- Dalla punizione per il fallo precedente ci prova Ali Adnan. Tiro pessimo, fuori

68′- Fallo di Fazio su De Paul. Ecco il cambio annunciato: dentro Perotti, fuori El Shaarawy

67′- Under scodella un pallone interessante per Dzeko. Troppo lungo per il compagno di squadra

65′- Di Francesco prepara la carta Perotti. L’argentino si è alzato dalla panchina

63′- Ben 42 gli errori nei passaggi fino a qui delle due squadre: 20 per l’Udinese, 22 per la Roma

62′- Sale con la pressione la Roma alla ricerca del gol del vantaggio

61′- Prima sostituzione della partita: esce Behrami entra Jankto. Intanto ammonito Perica

60′- Dzeko da solo in mezzo a quattro avversari, che numero del bosniaco ma la conclusione esce di poco

59′- Bizzarri in uscita chiude benissimo il traversone di Under per Dzeko che era solissimo sul secondo palo

58′- Fase di gara a ritmi altissimi. Strappi continui da una parte e dall’altra ma sempre parecchia imprecisione nella conclusione delle azioni

56′- Ripartenza Roma dagli sviluppi dell’angolo per i friulani. Florenzi serve El Shaarawy che calcia fuori

55′- De Paul dal limite, angolo per l’Udinese

54′- Primo errore di Alisson della partita. Il rinvio del portiere è fuori misura

52′- Azione prima dell’Udinese e poi contropiede della Roma. Ancora tanta intensità nel match ma poca precisione nella conclusione delle offensive

51′- Miracolosa uscita bassa di Alisson. Da rimessa laterale, palla per Perica e il portierone brasiliano chiude tutto

50′- Under, azione personale e cross di destro. Danilo manda in angolo

49′- Malinteso Alisson-Manolas, poi il difensore greco spazza la palla

48′- Primo giallo della gara. Ammonito Larsen

46′– Prova la Roma sempre dalle parti di Florenzi e Under, chiude Samir

Nessun cambio per i due allenatori. Si riprende quindi con gli stessi ventidue

45’st- Riprende il match. Questa volta è la Roma a dare il via alla seconda frazione di gioco

Secondo tempo

Termina il primo tempo: Udinese-Roma 0-0. Nessuna rete ma diverse occasioni per entrambe le squadre. In evidenza Under nella Roma e Alisson sempre attento nelle uscite. Nell’Udinese bene Fofana e Danilo. Perica sbaglia molti movimenti. Oddo potrebbe pensare a Maxi Lopez nella ripresa

45’+1- De Paul conquista un’altra punizione dalla distanza ma nulla di fatto. L’arbitro Di Bello fischia la fine del primo tempo Udinese-Roma 0-0 all’invervallo

45′- Ci sarà 1 minuto di recupero alla Dacia Arena

44′- Manolas interviene duro su De Paul. Fallo a favore dell’Udinese

43′- Ultimi minuti del primo tempo. Udinese-Roma ancora 0-0 ma sono state diverse le occasioni per entrambe le squadre

40′- Calcio d’angolo regalato alla Roma da parte di Samir che, pressato da Under, si rifugia in corner

38′- Dzeko di testa, centrale senza problemi per Bizzarri

37′- Bene ancora Alisson in uscita anticipando Perica

36′- De Paul al centro, Fazio mette in angolo

34′- Ancora giallorossi in avanti con El Shaarawy che mastica il pallone al momento della conclusione

33′- La Roma prova ad imbastire un’altra azione offensiva. Dzeko serve Under che mette al centro ma non trova nessun compagno poi Nainggolan crossa proprio per Under che con una rovesciata chiude l’azione sul fondo

31′- Punizione dalla distanza per l’Udinese. Palla che arriva a Danilo che di testa debolmente manda tra le mani di Alisson

29′- Vicinissima al gol la Roma: funziona benissimo l’asse Florenzi-Under sulla destra palla che arriva a Nainggolan che con un numero salta il diretto avversario e serve El Shaarawy. Conclusione del Faraone davvero a pochi centimentri dal gol del vantaggio

28′- Gran destro dalla distanza di Fofana, di poco alto alle spalle di Alisson

27′- Scatenato Under. Scatta palla al piede e dribbla due avversari poi non trova lo spiraglio per servire i compagni

26′- Bella chiusura di Danilo su El Shaarawy

24′- Florenzi serve Under, il turco rientra sul suo sinistro e calcia. Para Bizzarri. Buona chance per la Roma

23′- Prova l’azione persona Perica che però si porta il pallone fuori

21′- Duro contrasto tra El Shaarawy e De Paul. Il 10 dell’Udinese rimane a terra dolorante

19′- Le squadre si stanno affrontando apertamente. Molto spazio per le sortite offensive di Nainggolan e Barak

18′- Cross di Under troppo sul portiere. Bizzarri esce e blocca facilmente

16′- Ancora Udinese: Widmer supera con un doppio passo Juan Jesus e crossa al centro. Sbilanciato sbaglia

14′- Uscita coi piedi di Alisson. Dribbling secco sul pressing dell’Udinese. Bel numero del portiere brasiliano

13′- Ancora un traversone per l’Udinese da parte di Widmer. Nulla di fatto

11′- Non si è giocato per circa un minuto per un colloquio arbitro-Var. Tocco di mano dubbio in area di rigore friulana. Ha rischiato molto l’Udinese ma l’arbitro ha deciso che non ci sono gli estremi per assegnare il penalty

10′- Prova l’azione personale El Shaarawy, poi anche Under che trova il muro di Danilo e Ali Adnan

9′- Punizione per la Roma dal vertice destro della trequarti. Rinvia la difesa dell’Udinese

8′- Behrami ferma De Rossi. Per Di Bello è fallo a metà campo

7′- Subito dalla parte opposta la Roma che conquista un altro tiro dalla bandiera

6′- Che occasione per l’Udinese! Alisson salva in uscita su Perica. Juan Jesus sbaglia il retropassaggio e per poco regala l’assist all’attaccante friulano

5′- Contropiede velocissimo per gli ospiti. El Shaarawy lancia Under che rientra sul sinistro e calcia. Deviata in calcio d’angolo

3′- Ecco la Roma: Florenzi rasoterra per l’inserimento di El Shaarawy. Troppo lunga l’intuizione dell’esterno giallorosso ma buona idea

2′- Ancora Adnan e De Paul propositivi in questo avvio di gioco. La Roma si chiude bene e recupera la sfera

1′– Dopo pochi secondi primo spunto dell’Udinese che scatta in avanti con Ali Adnan che crossa al centro. Rinvia tutto la difesa della Roma

L’arbitro Di Bello è pronto a dare il via al match della Dacia Arena. Fischio d’inizio. Primo possesso per la squadra di casa

Primo Tempo

Massimo Oddo si affida a De Paul in supporto di Perica. In Panchina Maxi Lopez. Torna Adnan sulla fascia sinistra e Danilo in difesa dopo la squalifica. Di Francesco sceglie Juan Jesus in difesa terzino sinistro. Rifiata dunque Kolarov. In mezzo al campo Pellegrini e De Rossi in mediana. Strootman in panchina.



Udinese-Roma: le formazioni ufficiali

Udinese: 3-5-1-1: Bizzarri, Stryger Larsen, Danilo, Samir, Widmer, Fofana, Behrami, Barak, Ali Adnan, De Paul, Perica

Roma 4-2-3-1: Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Juan Jesus, Pellegrini, De Rossi, Nainggolan, Under, El Shaarawy, Dzeko

Udinese-Roma è il primo anticipo della 25^ giornata di Serie A. Alla Dacia Arena di Udine alle ore 15, scendono in campo i bianconeri guidati da mister Oddo e i giallorossi del tecnico Di Francesco. Padroni di casa che occupano la decima posizione in classifica con 33 punti e che arrivano dalla contestata sconfitta contro il Torino; ospiti, reduci dalla cinquina rifilata al fanalino di coda Benevento, sono saliti al quarto posto davanti ai rivali della Lazio e hanno un solo punto di distacco dall’Inter terza.

L’Udinese ha qualche problema di formazione. Oddo dovrà fare certamente a meno di Lasagna, out per un infortunio: è infatti di secondo grado la lesione al bicipite femorale per l’attaccante bianconero, che dunque potrebbe tornare a disposizione non prima di 45 giorni. Una grossa assenza nell’economia del gioco del tecnico. Il numero 15 garantiva profondità e movimenti in grado di liberare spazi per gli inserimenti dei centrocampisti. Toccherà con ogni probabilità a Maxi Lopez non far rimpiangere il compagno infortunato. Oddo recupera Adnan mentre ancora è in dubbio la disponibilità di Hallfredsson, Pezzella e del nuovo acquisto Zampano.

La Roma vuole continuare a vincere anche se sarà inevitabile un pensiero alla prossima sfida di Champions League. Di Francesco avrà nuovamente a disposizione Pellegrini e Nainggolan scontata la squalifica. I due dovrebbero essere rilanciati nell’11 di partenza. Conferma per Under, in splendida forma. Rischia il posto El Shaarawy in ballottaggio con Perotti. In avanti Schick reclama spazio, e lo stesso tecnico conferma che l’attaccante ceco potrebbe essere pronto a scendere in campo. In difesa uno tra Manolas o Fazio dovrebbe riposare lasciando il posto a J.Jesus.

Udinese-Roma: le probabili formazioni

Udinese 3-5-1-1: Bizzarri, Danilo, Stryger Larsen, Samir, Widmer, Fofana, Behrami, Jankto, Adnan, De Paul, Maxi Lopez

Roma 4-2-3-1: Alisson, Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov, Pellegrini, Nainggolan, Strootman, Under, El Sharaawy, Dzeko