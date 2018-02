Verona-Roma 0-1: decisivo Under, i giallorossi tornano a vincere (Video Gol)

Vittoria della Roma nell’anticipo domenicale della ventitreesima giornata di Serie A. I giallorossi hanno giocato in dieci uomini per quasi tutto il secondo tempo (espulso Pellegrini) ma sono riusciti a battere il Verona al “Bentegodi” per 1-0 grazie al gol realizzato dal turco Cengiz Under dopo 45 secondi di gioco.

La squadra allenata da Eusebio Di Francesco torna a conquistare i tre punti nel massimo campionato a quasi due mesi dall’ultima volta (Roma-Cagliari 1-0 del 16 dicembre scorso) e si avvicina all’Inter, che ieri sera ha pareggiato per 1-1 a San Siro contro il Crotone ed ha tuttora appena un punto di vantaggio in classifica sulla Roma.

Il Verona rimane al penultimo posto a quota 16: la quartultima posizione, che garantirebbe alla formazione di Pecchia la permanenza in Serie A, dista quattro punti.

Verona-Roma 0-1 (1′ Under)

Ventitreesima giornata Serie A TIM 2017/18, Stadio Bentegodi (Verona)

SECONDO TEMPO

90+4′ – FISCHIO FINALE! La Roma vince per 1-0 contro il Verona e si avvicina alla zona Champions League.

90+3′ – Nicolas salva il Verona!!! Contropiede giallorosso con Defrel: il francese appoggia al centro dell’area di rigore per Kevin Strootman che si fa neutralizzare la conclusione dal portiere avversario.

90′ – Cross di Fares, grande uscita di Alisson che anticipa Petkovic e fa suo il pallone.

89′ – SOSTITUZIONE ROMA: entra Defrel al posto di Dzeko.

88′ – SOSTITUZIONE VERONA: tocca a Souprayen, fuori Buchel.

82′ – Meno di dieci minuti più recupero per le speranze di rimonta del Verona.

77′ – SOSTITUZIONE ROMA: fuori El Shaarawy, dentro Perotti.

73′ – Che rischio per il Verona!! Incredibile errore in fase d’impostazione per Nicolas, che regala palla a Dzeko: il bosniaco controlla e tira, ma il portiere brasiliano si salva con una grande parata.

71′ – SOSTITUZIONE VERONA: esce Aarons, entra Seung-Woo Lee.

70′ – SOSTITUZIONE ROMA: lascia il campo l’autore del gol Cengiz Under. Al suo posto entra Gerson.

67′ – SOSTITUZIONE VERONA: dentro Calvano per Valoti.

62′ – Ha preso fiducia il Verona mentre la Roma si è chiusa nella propria metà campo dopo l’espulsione di Pellegrini. Finale di partita tutto da vivere al Bentegodi!

55′ – Cross di Romulo, Petkovic tenta il destro in controbalzo ma spedisce il pallone sul fondo.

51′ – Cartellino rosso per Lorenzo Pellegrini! Bruttissimo intervento del numero 7 giallorosso, giustamente espulso dal direttore di gara Fabbri. La Roma giocherà in inferiorità numerica per il resto della partita.

49′ – Espulso l’allenatore del Verona per proteste.

48′ – Ammonito Buchel per un fallo ai danni di Cengiz Under. Calcio di punizione per gli ospiti da posizione piuttosto interessante.

46′ – COMINCIATA LA RIPRESA DI VERONA-ROMA!

PRIMO TEMPO

45′ – FINE PRIMO TEMPO. Non c’è recupero, squadre negli spogliatoi: Verona-Roma 0-1, decide un gol di Cengiz Under.

42′ – Cross di Nainggolan, Caracciolo anticipa Dzeko e allontana il pericolo.

40′ – Cinque minuti alla segnalazione del recupero. Continua a dominare la Roma, che però non è ancora riuscita a trovare il secondo gol.

32′ – Prima chance per il Verona! Bel destro in diagonale da parte di Matos, che ha approfittato di una svista difensiva di Kolarov e Manolas per calciare verso la porta di Alisson.

28′ – Cartellino giallo per Fares. Sono già tre i calciatori ammoniti dall’arbitro Fabbri.

24′ – Ammonito Nainggolan. Il belga era diffidato e salterà dunque la prossima partita contro il Benevento.

23′ – Nainggolan prova a sorprendere Nicolas dalla distanza, ma il portiere del Verona era comunque sulla traiettoria del tiro.

21′ – Ammonito Caracciolo.

20′ – Traversone di Kolarov, Dzeko è completamente solo all’interno dell’area di rigore e cerca il destro al volo: pallone fuori, Nicolas si appresta a rinviare dal fondo.

18′ – Cross sbilenco di Pellegrini, recupera il pallone Petkovic che fa ripartire il Verona.

15′ – Roma ad un passo dal gol! Colpo di testa di Dzeko, Nicolas salva il risultato con una parata di puro istinto.

10′ – Dominio giallorosso al Bentegodi. La squadra allenata da Eusebio Di Francesco sta cercando, con insistenza, la rete del raddoppio.

6′ – Edin Dzeko stoppa il pallone e si coordina per calciare al volo, ma non trova lo specchio della porta.

4′ – Prima conclusione del match da parte di Edin Dzeko, palla sul fondo.

1′ – CHE GOL!!!! ROMA IN VANTAGGIO!!!! Partenza sprint dei giallorossi che trovano la rete dell’uno a zero con Cengiz Under: grande sinistro del turco, nulla da fare per Nicolas.

1′ – È INIZIATA VERONA-ROMA!

12.32 – Viene ora osservato un minuto di silenzio in memoria di Azeglio Vicini.

12.28 – Squadre in campo!

12.25 – Sarà Michael Fabbri della sezione AIA di Ravenna a dirigere Verona-Roma. In qualità di assistenti sono stati designati Di Fiore e Schenone, quarto uomo Rapuano. Al VAR Pairetto e Ranghetti.

11.40 – FORMAZIONE UFFICIALE VERONA (4-3-3): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Buchel, Valoti; Aarons, B. Petkovic, Matos.

11.40 – FORMAZIONE UFFICIALE ROMA (4-2-3-1): Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Strootman; Under, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko.

1111.30 – Amici di SuperNews, buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Verona-Roma! A tra poco con le formazioni ufficiali del match.

È Verona-Roma l’anticipo domenicale della ventitreesima giornata di Serie A. Entrambe le squadre daranno certamente il massimo per questa sfida che si preannuncia essere davvero interessante ed equilibrata visto lo stato di forma delle due compagini.

Il Verona è reduce dal grandissimo successo esterno per 4-1 sul campo della Fiorentina, ma prima di questo risultato aveva incassato ben quattro ko consecutivi con appena un gol fatto a fronte di dodici subiti da Udinese, Juventus, Napoli e Crotone.

Momento piuttosto negativo per la Roma di Eusebio Di Francesco, che non trova la vittoria in campionato addirittura dal 16 dicembre scorso (1-0 contro il Cagliari all’Olimpico, rete di Fazio in pieno recupero) ed ha conquistato appena tre punti nelle ultime sei partite giocate in Serie A.

Visto il pareggio di ieri sera tra Inter e Crotone, gli ospiti avranno quest’oggi la ghiotta opportunità di avvicinare i rivali nerazzurri in classifica. In ogni caso, è al sicuro il quarto posto almeno fino alla prossima giornata.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-ROMA

Tanti indisponibili in casa Verona: scelte obbligate per Fabio Pecchia, costretto a fare a meno dello squalificato Kean e degli infortunati Cerci, Zaccagni, Cherubin e Bianchetti. Non ci sarà neppure l’esperto Giampaolo Pazzini, passato nell’ultima finestra di mercato al club spagnolo del Levante, con il quale ha subito trovato il gol del definitivo 2-2 contro il Real Madrid.

PROBABILE FORMAZIONE VERONA (4-3-3): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Buchel, Valoti; Matos, Petkovic, Verde.

Vedremo la “solita” Roma al Bentegodi: 4-3-3 per la squadra di Eusebio Di Francesco, nessun dubbio di formazione. Tridente offensivo formato da Perotti, Dzeko ed El Shaarawy. Fuori dai giochi Schick, De Rossi, Karsdorp e Gonalons.

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, Strootman, Pellegrini; Perotti, Dzeko, El Shaarawy.