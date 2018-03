Ascoli-Bari 1-0 Decide Buzzegoli. Video e Highlights

Ascoli-Bari 1-0

https://www.youtube.com/watch?v=G9p7BXeb2l8

45+4 FINALE! ASCOLI-BARI 1-0 TERZO RISULTATO UTILE IN OTTICA SALVEZZA PER I BIANCONERI IL BARI INVECE PERDE DOPO 7 PARTITE

45+3 Destro di Galano alto

45+2 Punizione non sfruttata dal Bari e poi fallo su Monachello

45 – 4′ di recupero

45 – Angolo per il Bari tiro di Sabelli alto

43 – Tiro di D’Urso facile per Micai

42 – Fallo di Ioxolano su Gigliotti

39 – De Santis per Pinto nell’Ascoli

37 – Punizione di Iocolano nel mezzo, allontanata

35 – 10′ al termine

33 – Tentativo di Cissé di girata, alto

31 – Fuori Improta dentro Kozak

30 – Punizione di Buzzegoli sulla barriera poi Gigliotti crea il panico con un cross nella difesa barese

28 – Destro di Sabelli, Agazzi blocca a terra

27 – Petriccione da lontano, e Agazzi non trattiene al meglio

24 – Altra svirgolata di Empereur che quasi favorisce Monachello

23 – Troppo su Agazzi una punizione di Iocolano

21 – Fuori Nené dentro Iocolano

20 – Angolo per il Bari. Fallo su Agazzi

19 – Scontro fra D’Urso e Nené

18 – Subito vivace Clemenza

14 – Nell’Ascoli dentro anche l’altro under 20 Clemenza al posto di Varela

12 – Nel Bari fuori Henderson dentro Galano

11 – Cross di Varela per Monachello che conclude e parata di Micai

10 – Il Bari fatica a non guadagnare metri. Ora colpo di testa debole di Agazzi.

7 – Lancio sul fondo di Sabelli, nell’Ascoli D’Urso dentro per Martinho

4 – Tiro da lontano verso la porta di Micai

3 – Sembra che il Bari abbia ripreso col solito possesso palla

1 – Squadre in campo senza cambi Partiti

FINE PRIMO TEMPO 1-0 ASCOLI COL BARI A FARE POSSESSO MA CON POCA PERICOLOSITA’

45+3 L’Ascoli sbroglia un’azione complicata

45+1 Petriccione ci prova da lontanissimo…

45 – 3′ di recupero

43 – Ammonito Sabelli, per fallo su Varela dolorante

39 – Micai si oppone a una conclsione di Monachello e per sua fortuna nessun ascolano è pronto a fare tap-in

37 – Grande Agazzi in uscita su Improta, poi esta a terra qualche secondo

36 – Gran destro di Henderson palla alta

32 – Giallo a Mengoni per fallo su Nené

31 – Un quarto d’ora al termine del primo tempo

28 – Destro di Nené altissimo

27 – Ammonito Addae per fallo su Anderson

26 – Grande deviazione di Agazzi su diagonale di Nené dopo lo scarico di Improta

23 – Corner di Henerson ma Improta colpisce malissimo

20 – Errore i Empereur che permette a Monachello di calciare, destro a lato

18 – Tiro di Martinho alto

16 – Monachello a terra dopo un contrasto con Henderson

15 – Brutto fallo di Mengoni su Nené Punizione.

12 – Pericolosissimo Varela conclusione fuori di poco dopo aver rubato la sfera a Marrone

11 – Il Bari ora manovra nell’area aversaria

7 – Si vede il Bari con Cissé di testa palla alta. Ora il Bari tenta la reazione

5 – Grandissimo avvio della squadra di Cosmi

GOOOLLLLLLLLL Grandissimo gol di Buzzegoli di destro dalla distanza

3 – Cross di Monachello deviato

2 – Sfonda Varela sulla destra ma il passaggio per Monachello non riesce

PARTITI

Ascoli-Bari formazioni

ASCOLI (3-5-2): Agazzi; Padella, Mengoni, Gigliotti; Mogos, Buzzegoli, Addae, Martinho, Pinto; Varela, Monachello



BARI (4-3-3): Micai; Anderson, Marrone, Empereur, Sabelli; Petriccione, Henderson, Tello; Cissé, Nené, Improta

Ascoli-Bari, la presentazione del match

Buona serata amici di SuperNews. Siamo qui per seguire live in cronaca diretta ed in tempo reale Ascoli-Bari, anticipo della 33^ giornata del campionato di Serie B. Ciò che non può passare inosservato è il fatto che sulle panchine si ritrovano Serse Cosmi da una parte e Fabio Grosso dall’altra. I due hanno un passato glorioso comune vissuto insieme ai tempi del Perugia di Gaucci; alle vittorie contro Juventus e Milan, alla vitoria della Coppa Intertoto con la conseguente qualificazione all’edizione 2003-2004 della Coppa Uefa. Ma sopratutto, proprio Cosmi “inventò” Grosso come terzino. Ad ogni modo, questa sera la vittoria sere ad entrambe. I galletti pugliesi – sono quarti in classifica, ed arrivano dalla vittoria contro il Brescia. Dall’altra parte l’Ascoli, che sta lottando per non retrocedere, nell’ultimo turno hanno pareggiato in casa dello Spezia. All’andata, la compagine pugliese – sulla panchina dei marchigiani c’era il duo Maresca-Florin – vinse per 3-0.

Grosso non potrà contare su Basha, Oikonomou, Floro Flores, Diakité e Morleo. Serse Cosmi non ha a disposizione lo squalificato Mignanelli e gli infortunati Favilli, Carpani, Bianchi, Cherubin e Rosseti. Entrambi gli allenatori punteranno a confermare i rispettivi moduli: 4-3-3 per il Bari e 3-5-2 per l’Ascoli. Ascoli-Bari al via alle 20:30.