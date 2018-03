Atp Indian Wells 2018: Novak Djokovic sconfitto in tre set da Taro Daniel (Video Highlights)

Novak Djokovic saluta subito il torneo di Indian Wells. Il serbo, testa di serie n°10, ha dimostrato di non essere ancora pronto ed ha subito una sconfitta in tre set dal qualificato giapponese Taro Daniel, che si imposto con il punteggio di 7-6(3) 4-6 6-1 in due ore e trentadue minuti. Il tennista nativo di New York ora attende il vincente del match tra il lucky loser Ruben Bemelmans e l’argentino Leonardo Mayer.

(10) NOVAK DJOKOVIC – (Q) TARO DANIEL 6-7(3) 6-4 1-6

Secondo turno Masters 1000 Indian Wells (cemento)

23.11 – GAME, SET AND MATCH DANIEL! Largo il dritto di Djokovic, l’ennessimo errore di giornata. 7-6(3) 4-6 6-1 in due ore e trentadue minuti (38′ la durata dell’ultimo parziale)

23.10 – Match point per il nipponico

23.10 – 30-30

23.07 – DOPPIO BREAK DANIEL! Doppio fallo del serbo, la resa definitiva e il giapponese servirà per il match. 1-5

23.07 – Novak Djokovic salva la prima. 30-40

23.06 – Sulle ali dell’entusiasmo il nipponico trova grandi traiettorie. 15-40 e due chance di doppio break

23.02 – Daniel conferma il break con l’ace. 1-4

23.02 – Punto di rabbia del serbo. 40-30

23.00 – Il giapponese è un muro. 15-15

22.58 – BREAK DANIEL! Ancora una volta il nipponico vince lo scambio, mentre il serbo è piuttosto scarico. 1-3 —> VIDEO

22.57 – 0-40, ancora tre palle break concesse

22.56 – Daniel prende tutto e vince il punto. 0-30

22.53 – Una stecca e un altro non forzato per Djokovic. 1-2

22.52 – Doppio fallo del giapponese. 30-15

22.50 – Erroraccio di Daniel e il serbo chiude finalmente il game. 1-1

22.49 – Lungo il rovescio e concede una terza chance di break, che annulla con una buona prima. Altra parità

22.48 – Doppio fallo sulla palla game. Terza parità

22.47 – Novak Djokovic salva un’altra palla break. Seconda parità

22.46 – Largo il rovescio lungolinea di Daniel. 40-40

22.45 – 30-40: se ne va la prima di due palle break per il nipponico

22.43 – 15-30, ora è Djokovic a patire

22.40 – Due errori con il rovescio e game ai vantaggi

22.38 – Dritto vincente del serbo. 15-40 e due palle break in apertura di parziale

22.38 – Inizia il terzo set e Daniel è sotto 15-30

22.33 – GAME AND SECOND SET NOVAK DJOKOVIC! Il terzo è quello buono, si deciderà tutto nel parziale decisivo. 52′ la durata del secondo set

22.32 – Servizio vincente. Terzo set point

22.32 – Gran parata a rete del giapponese. Terza parità

22.31 – Brutta seconda ma Daniel gli dà una mano. Secondo set point

22.30 – Ottima prima al centro ma sbaglia il dritto in avanzamento. Seconda parità —> VIDEO

22.30 – Set point per il serbo

22.29 – Lungo il rovescio di Daniel. 40-40

22.28 – Buona seconda. 30-40

22.27 – 15-40, due palle del contro-break per il nipponico

22.26 – 15-30, sembrano tornare i fantasmi del finale del primo set

22.23 – Il giapponese tiene la battuta. Il serbo ha la chance di portare il match al terzo: 5-4

22.22 – 30-30

22.21 – Doppio fallo di Daniel. 0-30

22.20 – Novak Djokovic conferma il break. 5-3

22.19 – Seconda debole e poi sbaglia il dritto. 40-30

22.18 – Doppio fallo. 40-15

22.17 – Passante di Daniel, il serbo recupera e poi chiude col dritto a sventaglio. 40-0

22.13 – BREAK NOVAK DJOKOVIC! Il nipponico stecca con il dritto. 4-3

22.13 – Arriva una seconda chance

22.12 – Colpisce male con il rovescio. Parità

22.12 – Doppio fallo e palla break per il serbo. 30-40

22.11 – Lungo il rovescio di Daniel. 15-30

22.09 – Parte bene il serbo in risposta. 0-15

22.09 – Game senza problemi per Djokovic, vinto a 15. 3-3

22.05 – Continua a forzare il serbo e Daniel tiene la battuta a 15. 2-3

22.01 – Game Djokovic. 2-2

22.00 – E’ costretto per due volte a chiudere il punto a rete. 30-30

21.59 – Fatica ancora il serbo in uscita dal servizio. 0-30

21.58 – Seconda di servizio e dritto in uscita lungo. 0-15

21.56 – Due errori consecutivi di Novak Djokovic. 1-2

21.54 – Servizio al corpo. Parità

21.54 – Palla break. 30-40

21.53 – Dritto vincente del serbo. 30-30

21.51 – Game Djokovic. 1-1

21.51 – 40-30 sul servizio del serbo, che prima realizza una palla corta e poi sbaglia la successiva

21.48 – Ottimo scambio vinto da Daniel, che prosegue nella striscia favorevole. 0-1

21.46 – 30-30 da 30-0

21.45 – Inizia il secondo set, serve il giapponese

21.42 – FIRST SET DANIEL! Novak Djokovic sbaglia ancora una volta. Era partito bene nel set, poi è lentamente calato mentre il nipponico è rimasto sempre aggrappato sino ad approfittarne. Primo parziale dalla durata di un’ora e due minuti

21.41 – 6-3, tre set point per Daniel. Il serbo per uscire dallo scambio forza e sbaglia

21.40 – Scambio vinto dal nipponico, che si riprende il vantaggio. 5-3

21.39 – Doppio fallo di Daniel. 4-3

21.38 – Dritto incrociato di Djokovic. Si gira sul 2-4, dimezzato lo svantaggio

21.37 – Doppio mini-break per il giapponese. 1-4

21.34 – Il serbo sbaglia la palla corta. TIE-BREAK

21.32 – Lungo di poco il rovescio di Daniel. 30-30

21.28 – Novak Djokovic serve bene e tiene a 0, garantendosi almeno il tie-break. 6-5

21.26 – Il serbo vince il duello sotto rete. 15-0

21.26 – Daniel aggancia Djokovic. 5-5

21.25 – Risposta vincente di rovescio. 40-40

21.24 – Il serbo ritrova il rovescio lungolinea. 30-30

21.23 – Doppio fallo del nipponico. 30-15

21.19 – CONTRO-BREAK DANIEL! Grande risposta sulla riga di fondo e dritto di poco largo per Djokovic. 5-4

21.19 – Altro passante del giapponese, questa volta col dritto. Seconda chance —> VIDEO

21.18 – Il serbo non sbaglia lo smash. Game ai vantaggi

21.17 – Sembrava un punto chiuso, Daniel recupera e Djokovic sbaglia. Palla del contro-break

21.16 – Gran rovescio lungolinea del nipponico. 30-30 —> VIDEO

21.15 – Dritto in rete in uscita dal servizio. 15-15

21.13 – Ancora un errore, questa volta di rovescio. Game Daniel, ora il serbo può chiudere il set: 5-3

21.12 – Dritto in rete di Djokovic. Parità

21.11 – Risposta in allungo e dritto in rete del nipponico. Set point sul 30-40

21.11 – Il serbo trova le righe ma Daniel non demorde e chiude a rete. 30-30

21.09 – Parte male il giapponese. 0-30

21.07 – Game Djokovic, che chiude a rete. 5-2

21.06 – Servizio e dritto per il serbo. 40-0

21.04 – Game Daniel. 4-2

21.03 – Doppio fallo. 30-30

21.03 – Passante incrociato di dritto per il nipponico. 30-15

20.59 – Gran punto giocato dal serbo tra smorzate e pallonetti. Alla fine il “contro-pallonetto” di Daniel è lungo. Break confermato: 4-1

20.57 – Dritto a campo aperto sbagliato. 15-30

20.56 – BREAK NOVAK DJOKOVIC! Risponde ancora bene e il giapponese manda largo il dritto. 3-1

20.56 – Doppio fallo. Tre palle break per il serbo

20.55 – Bene il servo in risposta e Daniel sbaglia. 0-30

20.52 – Dritto vincente. Altro game a 0 per Novak Djokovic

20.51 – Ace esterno del serbo. 40-0

20.50 – Prima esterna vincente. 1-1

20.49 – Con il back spezza la trama di gioco di Daniel. Terza parità

20.48 – Ancora un ottimo rovescio lungolinea. Seconda parità

20.46 – Il serbo trova la riga col rovescio lungolinea, il nipponico poi è in ritardo nel recupero. Vantaggi

20.46 – Il nastro non aiuta Daniel. 40-30 da 40-0

20.43 – Primo game vinto a 0 da Djokovic. 1-0

20.41 – Inizia il match, serve il serbo

20.32 – Giocatori in campo per il riscaldamento

20.20 – Terminato il match tra Anisimova e Kvitova, con la sedicenne statunitense che batte la più quotata avversaria. A breve in campo Novak Djokovic e Taro Daniel

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport.

Novak Djokovic al rientro dopo la sconfitta contro Hyeon Chung all’Australian Open

Il serbo riparte da Indian Wells, Masters 1000 vinto 5 volte in carriera (record che condivide con Roger Federer) e nell’intervista pre-torneo ha parla di voglia di giocare senza dolore al gomito, avendo anche eseguito un’operazione dopo lo Slam australiano (VIDEO dell’intervista), in cui si è fermato al quarto turno sconfitto in tre set lottati dal coreano Hyeon Chung, uno dei tennisti che più ha impressionato in questo avvio di stagione. Titolare della testa di serie n°10, il tennista nativo di Belgrado affronterà, in un incontro inedito, il qualificato giapponese (nato negli USA) Taro Daniel, n°109 Atp, che nel primo turno ha sconfitto un altro qualificato, il britannico Cameron Norrie (n°111). Il tennista nativo di New York invece ha collezionato sin qui solo primi turni in questo inizio di 2018: ad Auckland perdendo contro l’uruguaiano Pablo Cuevas dopo esser entrato come lucky loser, all’Australian Open sconfitto dal francese Julien Benneteau, a New York ha perso nelle qualificazioni contro lo statunitense Christopher Eubanks, a Delray Beach dal canadese Milos Raonic ed infine ad Acapulco, di nuovo in tabellone come come lucky loser, è stato superato dallo spagnolo Feliciano Lopez.