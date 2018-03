Atp Indian Wells 2018: Roger Federer è in finale, sconfitto in rimonta Borna Coric (Video Highlights)

Roger Federer è in finale al Masters 1000 di Indian Wells. Lo svizzero, n°1 Atp, dopo aver perso il primo set e andando subito sotto di un break nel secondo è riuscito a rimontare il croato Borna Coric, n°49, concludendo per 5-7 6-4 6-4 dopo due ore e ventuno minuti. Ora il tennista di Basilea attende il vincente della seconda semifinale, ossia uno tra l’argentino Juan Martin Del Potro e il canadese Milos Raonic. Il nativo di Zagabria si “consolerà” con il n°36 del ranking da lunedì 19 marzo, vicino alla sua miglior posizione in carriera (la n°33).

GLI HIGHLIGHTS

(1) ROGER FEDERER – BORNA CORIC 5-7 6-4 6-4

Semifinale Masters 1000 Indian Wells (cemento)

21.29 – GAME, SET AND MATCH ROGER FEDERER! Il nastro devia il rovescio di Coric, che chiama il falco ma la decisione è confermata. Gran rimonta del 20 volte campione slam, dopo 2h e 21′ minuti di match (49′ la durata del terzo parziale)

21.28 – Altro dritto in rete. Tre match point per l’elvetico

21.27 – Dritto in rete del croato. 0-30

21.26 – Passante di dritto per Federer. 0-15

21.24 – Game a 0 per lo svizzero, che chiude con la palla corta. 5-4



21.22 – CONTRO-BREAK ROGER FEDERER! Doppio fallo di Coric. 4-4

21.21 – Lungo il dritto del croato: palla del contro-break

21.20 – Seconda parità

21.19 – Altro game combattuto: siamo di nuovo ai vantaggi

21.13 – BREAK CORIC! Largo il dritto di Federer. 3-4

21.13 – Il croato ne conquista un’altra

21.12 – Annullata dall’elvetico, che chiude con lo smash. Parità

21.11 – Palla break per Coric

21.11 – Ottima risposta del croato. 30-30

21.09 – Contropiede col dritto incrociato per Federer. 15-0

21.08 – Game Coric. 3-3

21.07 – Altro game combattuto sul servizio del croato. 30-30

21.03 – Con l’ace esterno l’elvetico tiene la battuta a 15. 3-2

21.01 – Sbaglia con il rovescio Federer. 2-2

21.00 – Il falco conferma l’ace centrale di Coric. Game ai vantaggi

20.59 – Lungo il rovescio del croato. Palla break per lo svizzero (30-40)

20.58 – 30 pari da 30-0, largo il dritto di Coric

20.53 – L’elvetico tiene la battuta a 15, chiudendo con lo smash. 2-1

20.50 – CONTRO-BREAK FEDERER! Largo il dritto del croato. 1-1

20.50 – Passante di rovescio dopo aver vinto la “gara dei back”. Chance immediata di contro-break



20.49 – Rovescio incrociato sulla linea per Federer. 30-30

20.46 – BREAK CORIC! Game orribile dello svizzero, fatto di soli errori. 0-1

20.45 – Due errori di fila e subito tre palle break per il croato

20.45 – Larga la veronica di Federer. 0-15

20.44 – Inizia il set decisivo, serve ancora l’elvetico

20.41 – GAME AND SECOND SET ROGER FEDERER! Lungo il dritto di Coric e tutto si deciderà ora al terzo set; 51′ la durata del secondo parziale

20.40 – Gran scambio vinto dallo svizzero, gestendolo col back. Due set point (15-40)

20.39 – Passante incrociato di Federer col rovescio. 15-30

20.35 – L’elvetico torna a servire bene e tiene la battuta a 15. 5-4

20.33 – CONTRO-BREAK ROGER FEDERER! Coric riesce a salvarsi nella prima occasione ma poi manda largo il dritto. 4-4

20.31 – 15-40, altre due palle del contro-break per lo svizzero

20.28 – Game Federer. 3-4

20.27 – Altro game ai vantaggi

20.26 – L’elvetico sbaglia la palla corta. 40-30

20.24 – Ancora un rovescio in rete per Roger Federer. 2-4

20.22 – Fuori di poco il dritto. 40-40

20.20 – Lungo il rovescio di Coric. Palla del contro-break per lo svizzero

20.19 – 30 pari

20.17 – Lob sulla linea del croato. 15-0

20.14 – Palla corta di dritto vincente. 2-3

20.13 – Roger Federer sbaglia la volée. 15-30

20.11 – Cinque punti consecutivi di Coric e mantiene il vantaggio. 1-3

20.10 – Il croato annulla anche la terza. Parità

20.09 – Che recupero con il back. 30-40



20.08 – Gran rovescio incrociato. 15-40

20.07 – Altro errore del croato e tre chance per il contro-break

20.07 – 0-30, buona risposta dello svizzero e porta l’avversario a sbagliare

20.06 – Coric stecca il dritto. 0-15

20.04 – L’elvetico si sblocca nel secondo parziale, tenendo il servizio a 30. 1-2

20.02 – Doppio fallo di Federer. 0-15

20.00 – Il croato conferma il break a 15. Ancora diversi errori per lo svizzero. 0-2

19.56 – BREAK CORIC! Drittone nell’angolo destro che sorprende Roger Federer. 0-1

19.55 – Il croato tira dei gran colpi e ottiene subito una chance in avvio

19.54 – Iniziato il secondo set, serve ancora l’elvetico

19.50 – GAME AND FIRST SET CORIC! Primo set perso in tutto il torneo da Roger Federer, oggi non brillantissimo. 41′ la durata del primo parziale

19.49 – Il primo vola via mentre il secondo si rigioca grazie al falco

19.48 – Ace centrale. 40-0 e tre set point per il croato

19.45 – BREAK CORIC! Passante intercettato ma lo svizzero non chiude la volée. 5-6

19.44 – Annullata con la prima ma ne concede subito una seconda

19.44 – Bene Coric a rete e Roger Federer sbaglia il passante. Palla break

19.42 – Che risposta di dritto incrociato del croato. 15-30

19.41 – Con l’ace al centro, Coric tiene la battuta a 0. 5-5

19.38 – L’elvetico porta a casa il game. 5-4

19.38 – Altro ace. 40-15

19.37 – Il nastro aiuta Coric. 30-15

19.36 – Ace di Federer. 15-0

19.36 – Lo svizzero inizia bene in risposta, poi però Coric alza il livello al servizio e tiene a 15. 4-4

19.31 – Terzo game di Roger Federer in cui vince a 0. 4-3

19.30 – Coric serve benissimo e tiene la battuta a 0. 3-3

19.26 – Il croato sbaglia la volée in lunghezza. 3-2

19.25 – Federer concede i primi due punti sul proprio servizio. 30-30

19.23 – Come nel secondo game è il servizio ad aiutare Coric, dato che lo svizzero risponde bene. 2-2

19.21 – Ottimo utilizzo del back da parte di Federer. 15-30

19.17 – Altro game senza problemi per l’elvetico. 2-1

19.15 – Tre ottime prime del croato e siamo sull’1-1

19.14 – Doppio fallo di Coric. 15-30

19.12 – Roger Federer tiene la battuta a 0 nonostante poche prime in campo. 1-0

19.09 – Inizia il match, serve lo svizzero

19.02 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. Giocatori in campo per il riscaldamento

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport.

Roger Federer – Borna Coric, i precedenti

Dubai 2015 – Cemento – SF – FEDERER b. Coric 6-2 6-1

Roger Federer alla ricerca dell’ottava finale in California

L’elvetico, dopo aver sconfitto (dopo un bye) l’argentino Federico Delbonis nel secondo turno, il serbo Filip Krajinovic nel terzo, il francese Jeremy Chardy nel quarto e il coreano Hyeon Chung nei quarti di finale, va ora a caccia della finale n°8 ad Indian Wells e affronterà nel penultimo atto una delle sorprese di questo torneo, il croato Borna Coric (l’unico precedente risale al 2015, semifinale di Dubai, in cui Roger Federer ne uscì vincitore).

Il nativo di Zagabria, ora allenato anche dall’italiano Riccardo Piatti, ha avuto un buon inizio di stagione (pur giocando poco), con la conquista dei quarti di finale a Doha e Dubai, uscendo però al primo turno dell’Australian Open. In California è arrivato il grande exploit e ha raggiunto la prima semifinale in carriera in un Masters 1000 avendo avuto la meglio sullo statunitense Donald Young, sullo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, sul connazionale di quest’ultimo Roberto Bautista Agut, sull’altro statunitense Taylor Fritz ed infine sul sudafricano Kevin Anderson; con questo ruolino di marcia è virtualmente n°36 Atp, ad un passo dal best ranking al n°33.