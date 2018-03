Atp Miami 2018: Juan Martin Del Potro manca l’accesso alla finale, sconfitto in due set da John Isner (Video Highlights)

Juan Martin Del Potro si ferma a 15 vittorie consecutive. L’argentino, n°5 del seeding, è stato sconfitto nella prima semifinale del Masters 1000 di Miami dallo statunitense John Isner, testa di serie n°14, con il punteggio di 6-1 7-6(2) in un’ora e venticinque minuti. La Torre di Tandil, mai davvero in partita, manca la doppietta Indian Wells-Miami, mentre il nativo di Greensboro vince un gran match (dopo quello contro il coreano Hyeon Chung) e conquista la sua quarta finale in un 1000, dove incontrerà il vincitore dell’incontro tra lo spagnolo Pablo Carreño Busta e il tedesco Alexander Zverev.

(5) JUAN MARTIN DEL POTRO – (14) JOHN ISNER 1-6 6-7(2)

Semifinale Masters 1000 Miami (cemento)

20.35 – GAME, SET AND MATCH JOHN ISNER! Chiude di nuovo a rete e domina il tie-break, chiudendo il match in 1h25′ (58′ la durata del secondo parziale)

20.34 – 6-2, 4 match point per lo statunitense

20.33 – Si gira sul 4-2 per Isner

20.31 – Ace e gran dritto. 3-0 per lo statunitense





20.30 – Scambio vinto a rete e mini-break per Isner. 0-1

20.29 – Lo statunitense vince il game a 0, con ace finale. TIE-BREAK

20.24 – L’argentino tiene la battuta a 15 e si garantisce almeno il tie-break. 6-5

20.22 – Game Isner. 5-5

20.20 – Servizio vincente ed ace. 30-15

20.20 – Doppio fallo di Isner. 0-15

20.17 – Grazie al servizio, Juan Martin Del Potro sale sul 5-4

20.15 – Buona prima ad annullare questa chance. Seconda parità

20.15 – Gran dritto e palla break

20.14 – Passante col dritto di Isner e game ai vantaggi

20.13 – Dritto al corpo dello statunitense, Del Potro non riesce a colpire con la volée. 30-30

20.12 – Doppio fallo dell’argentino. 30-15





20.10 – Game Isner, set decisamente equilibrato. 4-4

20.09 – Con lo slice di rovescio, Juan Martin Del Potro vince lo scambio. 40-30

20.09 – Serve and volley dello statunitense. 40-15

20.05 – L’argentino tiene ancora una volta la battuta a 0. 4-3

20.02 – Game Isner. 3-3

20.01 – Gran risposta di dritto per Del Potro. 30-15

19.57 – L’argentino tiene la battuta a 0 per la prima volta nel match. 3-2

19.55 – Perde il primo punto Isner ma poi chiude il game, con un dritto violentissimo sulla riga di fondo. 2-2

19.50 – Game a 15 per Del Potro. 2-1

19.47 – Lo statunitense tiene la battuta. 1-1

19.46 – Gran dritto di Isner dopo un’ottima seconda. 15-15

19.44 – Con un dritto vincente, Juan Martin Del Potro vince il game a 30, appena il secondo del match. 1-0

19.43 – Ace di seconda. 40-15

19.42 – Doppio fallo. 30-15

19.41 – Inizia il secondo set, serve l’argentino

19.38 – GAME AND FIRST SET ISNER! Servizio vincente e parziale chiuso per 6-1 in 27′



Best set of tennis all year?@johnisner hits 19 winners en route to taking first set 6-1 over Del Potro.#MiamiOpen pic.twitter.com/4YszpXH5im — Tennis TV (@TennisTV) March 30, 2018



19.38 – 40-15, doppio set point

19.36 – DOPPIO BREAK JOHN ISNER! Ora lo statunitense può servire per il set. 1-5

19.35 – Doppio fallo di Juan Martin Del Potro, palla del doppio break

19.35 – Altro game ai vantaggi

19.34 – L’argentino continua a non essere sicurissimo sul proprio servizio. 30-30

19.30 – Lo statunitense tiene la battuta a 15, con due ace consecutivi. 1-4

19.28 – Game Del Potro. 1-3

19.26 – 40-40 da 40-0 sul servizio dell’argentino, ottime risposte dello statunitense

19.21 – Dritto a sventaglio a segno, break confermato. 0-3

19.20 – Altro dritto vincente di Isner, ma Juan Martin Del Potro ci prova. 30-30

19.18 – BREAK JOHN ISNER! Risponde bene lo statunitense e chiude a rete la prima chance di break ottenuta. 0-2

19.17 – Rovescio lungolinea di Isner. 30-30

19.15 – Mentre lo statunitense punta molto su servizio e dritto, l’argentino cerca di gestire gli scambi anche con lo slice di rovescio

19.14 – Isner chiude il game a 15. 0-1

19.11 – Inizia il match, serve lo statunitense

19.05 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. Giocatori in campo per il riscaldamento

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport.

Juan Martin Del Potro-John Isner, i precedenti

Parigi-Bercy 2017 – Cemento indoor – QF – ISNER b. Del Potro 6-4 6-7(5) 6-4

Montreal 2017 – Cemento – R64 – DEL POTRO b. Isner 7-5 7-5

Stoccolma 2016 – Cemento indoor – R32 – DEL POTRO b. Isner 6-4 7-6(6)

Queen’s 2016 – Erba – R32 – ISNER b. Del Potro 7-6(2) 6-4

Cincinnati 2013 – Cemento – SF – ISNER b. Del Potro 6-7(5) 7-6(9) 6-3

Washington 2013 – Cemento – Finale – DEL POTRO b. Isner 3-6 6-1 6-2

Memphis 2011 – Cemento indoor – R32 – DEL POTRO b. Nishikori 6-4 6-3

Indian Wells 2009 – Cemento – R16 – DEL POTRO b. Isner 7-6(4) 7-6(3)

Washington 2008 – Cemento – QF – DEL POTRO b. Isner 6-4 6-4

Juan Martin Del Potro alla ricerca della quarta finale in stagione, la prima in Florida

L’argentino ha raggiunto il penultimo atto del Masters 1000 di Miami, dopo aver sconfitto nell’ordine l’olandese Robin Haase, il giapponese Kei Nishikori, il serbo Filip Krajinovic e il canadese Milos Raonic; tra la Torre di Tandil e la prima finale in Florida c’è lo statunitense John Isner, contro il quale è in vantaggio nei precedenti per 6-3. Il nativo di Greensboro, al contrario di Juan Martin Del Potro, non ha iniziato per niente bene la stagione: secondo turno ad Auckland, New York, Delray Beach e primo turno all’Australian Open, Acapulco ed Indian Wells prima che riuscisse ad invertire la marcia qui a Miami, sconfiggendo nell’ordine il ceco Jiri Vesely, il russo Mikhail Youzhny, il croato Marin Cilic ed il coreano Hyeon Chung. Il favorito sarebbe l’argentino ma lo statunitense ha mostrato un’ottima resa in questi ultimi incontri.