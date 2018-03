Atp Miami 2018: Juan Martin Del Potro sconfigge in due set Kei Nishikori (Video Highlights)

Juan Martin Del Potro raggiunge il quarto turno del Masters 1000 di Miami. L’argentino, testa di serie n°5, batte piuttosto facilmente il giapponese Kei Nishikori (n°26 del seeding) per 6-2 6-2 in un’ora e quattordici minuti. Il nativo di Shimane è rimasto in partita sino al 2-2 del primo parziale, poi monologo della torre di Tandil sino agli ultimi due game, dove fatica un po’ a chiudere e solo il sesto match point è quello buono. Nel quarto turno se la vedrà con la testa di serie n°22, il serbo Filip Krajinovic (nessun precedente tra i due).

(5) JUAN MARTIN DEL POTRO – (26) KEI NISHIKORI 6-2 6-2

Terzo turno Masters 1000 Miami (cemento)

23.06 – GAME, SET AND MATCH JUAN MARTIN DEL POTRO! La torre di Tandil chiude con una buona prima, vincendo nettamente per 6-2 6-2 dopo 1h e 14′ (39′ la durata del secondo parziale)



Lucky 13 ➡️ Sweet 16.@delpotrojuan wins 13th match on the trot and reaches the fourth round in Miami 6-2 6-2 over Nishikori.#MiamiOpen pic.twitter.com/6xFuflkvKe — Tennis TV (@TennisTV) March 25, 2018



23.05 – Lungo il rovescio. 40-30

23.05 – Ace. 40-15 e altri due match point

23.01 – Sbaglia col rovescio l’argentino. 5-2 e chance per chiudere il match

23.00 – Lob sulla riga del giapponese. Vantaggio interno





23.00 – Ace. Quinta parità

22.59 – Torna a sbagliare Nishikori e arriva il quarto match point

22.59 – Quarta parità

22.57 – Ancora parità

22.56 – Altro errore dell’argentino col dritto. Seconda parità

22.55 – Terzo match point

22.55 – Largo il back di rovescio di Del Potro. Game ai vantaggi

22.54 – Buona prima. 30-40

22.54 – Altro dritto devastante dell’argentino: due match point

22.53 – Nishikori continua a sbagliare. 15-30

22.52 – Doppio break confermato a 0. 5-1

22.48 – BREAK JUAN MARTIN DEL POTRO! Nishikori si salva sulla prima ma nella seconda è costretto ancora all’errore dalla risposta dell’avversario. 4-1

22.47 – Doppio fallo e tre chance di doppio break

22.46 – Lungo e largo il dritto del nipponico. 0-30

22.45 – Del Potro tiene la battuta a 15. 3-1

22.44 – Tentativo di volée di Nishikori, poi passante dell’argentino che gli impedisce di chiudere in demivolée. 30-0

22.40 – Il giapponese è aggressivo e blocca la striscia di sei giochi consecutivi di Del Potro. 2-1

22.37 – Nishikori si porta sul 15-30 ma poi subisce tre punti consecutivi, di cui l’ultimo un rovescio mentre l’argentino si rigirava. Break confermato e 2-0





22.34 – BREAK JUAN MARTIN DEL POTRO! Cammino in discesa per la torre di Tandil, dopo i primi 4 game del primo parziale. 1-0

22.32 – La prima viene annullata a rete. 15-40

22.32 – Lungo il back di rovescio e subito tre palle break per l’argentino

22.31 – Continuano le difficoltà. 0-30

22.31 – Inizia il secondo set, serve ancora il nipponico

22.28 – GAME AND FIRST SET DEL POTRO! Nessun problema al servizio e chiusura al primo dei tre set point, dopo 35′

22.24 – DOPPIO BREAK JUAN MARTIN DEL POTRO! Ancora problemi al servizio di Nishikori e l’argentino lo punisce col dritto. 5-2 e chance per chiudere il set





22.20 – Break confermato. 4-2

22.19 – Doppio fallo dell’argentino. 40-30 da 40-0

22.15 – BREAK JUAN MARTIN DEL POTRO! Buona la risposta, poi il giapponese manda il dritto in rete. 3-2

22.14 – Quarta palla break

22.14 – Ancora parità

22.13 – L’argentino stecca col dritto e mostra segnali di nervosismo. Vantaggio interno

22.12 – Ancora bene a rete Nishikori. Seconda parità

22.11 – Il nipponico non arriva sulla palla corta dell’argentino. Terza chance di break

22.11 – Lungo di poco il rovescio di Del Potro. Parità

22.10 – Rovescio lungolinea vincente. 30-40

22.09 – Nishikori ora è sul 15-40, concedendo due palle break

22.06 – L’argentino questa volta non ha problemi col servizio. 2-2

22.03 – Il giapponese porta a casa il game a 15. 1-2

22.01 – Nishikori piuttosto attivo nei pressi della rete. 15-0

22.00 – Game Del Potro, grazie a due gran dritti. 1-1

21.59 – Ace al centro. 40-40

21.58 – L’argentino concede una palla break

21.57 – Il nipponico spinge e chiude col dritto lungolinea. 30-30

21.57 – Servizio e dritto. 30-15

21.55 – Buon primo game per Nishikori, che tiene la battuta a 0. 0-1

21.53 – Inizia il match, serve il giapponese

21.42 – Giocatori in campo per il riscaldamento

21.32 – Venus Williams ha la meglio su Kiki Bertens in rimonta (5-7 6-3 7-5 in due ore e cinquantasette minuti). A breve in campo Juan Martin Del Potro e Kei Nishikori

20.00 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. In corso la partita tra V.Williams e K.Bertens, 5-7 2-2 il punteggio al momento

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport.

Juan Martin Del Potro-Kei Nishikori, i precedenti

Washington 2017 – Terra battuta – R16 – NISHIKORI b. Del Potro 6-4 7-5

Roma 2017 – Terra battuta – R16 – DEL POTRO b. Nishikori 7-6(4) 6-3

Basilea 2016 – Cemento indoor – QF – NISHIKORI b. Del Potro 7-5 6-4

Giochi Olimpici Londra 2012 – Erba – QF – DEL POTRO b. Nishikori 6-4 7-6(4)

Wimbledon 2012 – Erba – R32 – DEL POTRO b. Nishikori 6-3 7-6(3) 6-1

San José 2009 – Cemento indoor – R16 – DEL POTRO b. Nishikori 6-2 6-2

US Open 2008 – Cemento – R16 – DEL POTRO b. Nishikori 6-3 6-4 6-3

Juan Martin Del Potro alla ricerca del double (dopo Indian Wells) e del best ranking

L’argentino, dopo la vittoria del primo Masters 1000 in carriera ed aver superato l’esordio di Miami (dopo un bye) contro l’olandese Robin Haase, affronterà nel terzo turno il giapponese Kei Nishikori, con il quale è avanti per 5-2 nei precedenti. La torre di Tandil ha iniziato bene l’anno, arrivando in finale ad Auckland e al terzo turno nell’Australian Open; dopo il secondo turno di Delray Beach sono arrivate le due vittorie consecutive ad Acapulco ed Indian Wells. Per quanto riguarda invece il nativo di Shimane ha ricominciato a giocare nel circuito Challenger, perdendo al primo turno a Newport Beach (cemento) ma poi è riuscito a vincere quello di Dallas (cemento); a livello Atp, invece, ha raggiunto la semifinale a New York ed è stato eliminato nel primo turno di Acapulco, prima di battere l’australiano John Millman in Florida dopo il bye del primo turno.