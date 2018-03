Atp Miami 2018: Novak Djokovic sconfitto in due set da Benoit Paire (Video Highlights)

Novak Djokovic saluta al secondo turno anche a Miami. Il serbo, testa di serie n°9, è stato battuto piuttosto nettamente per 6-3 6-4 dal francese Benoit Paire, in un’ora e nove minuti di gioco. Si tratta della prima sconfitta del nativo di Belgrado dopo una striscia di 21 vittorie contro tennisti transalpini, oltre al fatto che era dal 2006 che non perdeva all’esordio in due tornei consecutivi (Monte Carlo e Barcellona). Il nativo di Avignone ora affronterà nel terzo turno il connazionale di “Nole”, Filip Krajinovic (nessun precedente tra i due).

(9) NOVAK DJOKOVIC – BENOIT PAIRE 3-6 4-6

Secondo turno Masters 1000 Miami (cemento)

21.13 – GAME, SET AND MATCH PAIRE! Novak Djokovic si ritrova la pallina nei piedi ed è costretto a cedere in due set dopo un’ora e nove minuti



The 16 match win streak in Miami is over…@benoitpaire ousts 6x champion Djokovic 6-3 6-4 to reach #MiamiOpen 3R. pic.twitter.com/cua1G6g30q — Tennis TV (@TennisTV) March 23, 2018



21.13 – Ancora con il rovescio: 0-40 e tre match point

21.12 – Rovescio lungolinea del francese che pizzica la riga. 0-30

21.10 – Game Paire. 4-5: ora il serbo serve per rimanere nel match

21.10 – Ace esterno. 40-15

21.08 – Doppio fallo di Paire, dopo che Djokovic chiama il falco di verifica. 0-15

21.07 – Il serbo tiene la battuta a 15. 4-4

21.03 – CONTRO-BREAK NOVAK DJOKOVIC! Dritto lungolinea vincente. 3-4

21.02 – Doppio fallo del francese e chance del contro-break per il serbo. 30-40

21.01 – Game combattuto: 15-30

21.00 – BREAK PAIRE! Lungo il rovescio di Djokovic. 2-4

20.59 – 15-40, altre due palle break per il francese, con il serbo che quasi inciampa

20.58 – Non chiude lo scambio con lo smash ma lo fa con la volée. 15-15

20.57 – Doppio fallo di Djokovic. 0-15

20.55 – Game Paire. 2-3

20.55 – Due ace di fila per il francese. 30-15

20.54 – Altri tre punti consecutivi del serbo. 2-2

20.51 – Buona difesa di Paire ma Novak Djokovic chiude con lo smash. 15-15

20.50 – Palla corta vincente del francese. 0-15

20.48 – Game Paire. 1-2

20.47 – Serve and volley del francese, ma la volée è lunga. 40-15

20.45 – Djokovic ritrova lucidità mentre Paire spreca. 1-1

20.44 – Dritto vincente del serbo. 40-40

20.43 – Il francese sciupa le prime due chance. 30-40

20.42 – 0-40: tre palle break

20.42 – Seconda molto debole e 0-30

20.41 – Continua il momento negativo di Novak Djokovic: doppio fallo e 0-15

20.40 – Altro game quasi perfetto per Paire, che tiene la battuta a 15. 0-1

20.38 – Inizia il secondo set, serve il francese

20.36 – GAME AND FIRST SET PAIRE! Rovescio in rete in uscita dal servizio. Primo parziale chiuso dopo 31′



Upset in the making? @benoitpaire takes the first set from Novak Djokovic 6-3. Djokovic has won 21 consecutive matches against French players…#MiamiOpen pic.twitter.com/mileCzSD9F — Tennis TV (@TennisTV) March 23, 2018



20.36 – Set point per il francese

20.35 – Doppio fallo: game ai vantaggi

20.35 – Errore gratuito con il rovescio: 40-30 da 40-0

20.32 – Game Paire e break confermato. 3-5

20.32 – Triplo ace: 40-15

20.29 – BREAK PAIRE! Dritto in rete alla prima chance, nella seconda è Djokovic ad affossare il proprio diritto. 3-4

20.27 – 15-40, arrivano due palle break per il francese

20.26 – Ora è il serbo a soffrire maggiormente. 0-30

20.25 – Il francese tiene la battuta a 15. 3-3

20.21 – Novak Djokovic vince il game a 0, con tanto di ace finale. 3-2

20.19 – Tre punti consecutivi per Paire. 2-2

20.17 – Risposta di dritto vincente sulla prima del francese: 15-30

20.14 – Servizio e rovescio incrociato: Djokovic tiene la battuta a 30. 2-1

20.13 – Parata acrobatica sotto rete del serbo. 40-15

20.11 – Doppio ace e game Paire. 1-1

20.11 – Palla corta del francese. 30-30

20.09 – Il serbo spinge bene col dritto. 0-30

20.08 – Djokovic tiene la battuta a 0. 1-0

20.05 – Inizia il match, serve il serbo

19.58 – Giocatori in campo per il riscaldamento

19.48 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. Cilic supera in due set Herbert (7-5 6-3), a breve inizierà l’incontro tra Novak Djokovic e Benoit Paire

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport.

Novak Djokovic-Benoit Paire, i precedenti

Cincinnati 2015 – Cemento – R32 – DJOKOVIC b. Paire 7-5 6-2

Novak Djokovic ci riprova a Miami dopo la brutta sconfitta ad Indian Wells contro Taro Daniel

Il serbo esordisce quest’oggi nel Masters 1000 della Florida come testa di serie n°9 (dove ha vinto per ben sei volte), dopo la cocente sconfitta patita in California contro il giapponese Taro Daniel; l’avversario sarà il francese Benoit Paire, n°47 Atp, che ha sconfitto il tedesco Mischa Zverev nel primo turno e contro il quale il nativo di Belgrado ha vinto l’unico precedente. L’inizio di 2018 è stato ancora difficile per Novak Djokovic, dopo i quasi 6 mesi di stop dopo Wimbledon 2017: all’Australian Open ha raggiunto il quarto turno, venendo sconfitto da Hyeon Chung, poi un’operazione per rimuovere un frammento osseo e il rientro ad Indian Wells, con relativa sconfitta citata in precedenza. Il nativo di Avignone invece ha avuto una discreta partenza di stagione, con risultati altalenanti come suo solito: semifinali a Pune e Sydney, sconfitta all’esordio nel primo Slam stagionale, quarti di finali a Montpellier, secondo turno a Dubai e ancora un primo turno ad Indian Wells.