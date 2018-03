Atp Miami 2018: Thomas Fabbiano sconfitto in tre set da Nikoloz Basilashvili

Thomas Fabbiano saluta all’esordio il Masters 1000 di Miami. L’azzurro, n°86 Atp, è stato sconfitto dal georgiano Nikoloz Basilashvili, n°89, che si è imposto in rimonta per 1-6 6-2 7-5 dopo un’ora e quarantasei minuti. Buona la partenza del tennista di San Giorgio Jonico, poi cala alla distanza mentre l’avversario ritrova il suo gioco, riuscendo a conquistare il secondo turno nel quale dovrà affrontare la testa di serie n°6 del torneo, il sudafricano Kevin Anderson (nessun precedente tra i due).

THOMAS FABBIANO – NIKOLOZ BASILASHVILI 6-1 2-6 5-7

Primo turno Masters 1000 Indian Wells (cemento)

20.00 – GAME, SET AND MATCH BASILASHVILI! Thomas Fabbiano era partito bene, poi però ha subito la rimonta vincente dell’avversario, dopo un’ora e quarantasei minuti (48′ la durata del terzo parziale)

19.59 – 40-15, due match point

19.56 – BREAK BASILASHVILI! Largo il dritto di Thomas Fabbiano. 5-6 e possibilità di chiudere il match

19.55 – Quarta chance di break

19.55 – Dritto in rete di Basilashvili. Seconda parità

19.54 – Altra palla break

19.53 – Grazie ad una buona prima di servizio e alla spinta del rovescio annulla i due match point

19.52 – Il georgiano spinge e guadagna due palle break. 15-40

19.52 – Altro errore col dritto. 0-30

19.51 – L’azzurro stecca di dritto. 0-15

19.50 – Basilashvili tiene la battuta a 15. 5-5

19.47 – Game a 0 per Fabbiano. 5-4

19.44 – Quattro punti di fila per il georgiano. 4-4

19.42 – Doppio fallo di Basilashvili. 0-15

19.40 – L’azzurro tiene la battuta a 30. 4-3

19.38 – CONTRO-BREAK THOMAS FABBIANO! Gran game (vinto a 15) in risposta e set di nuovo aperto. 3-3

19.34 – Game Fabbiano. 2-3

19.33 – Seconda debole e rovescio incrociato vincente del georgiano. Quarta parità

19.32 – Terza parità

19.31 – Risponde bene il tennista di Tbilisi. Seconda parità

19.30 – Game ai vantaggi dal 40-15: l’azzurro gioca corto e il georgiano chiude col dritto lungolinea

19.26 – Basilashvili tiene la battuta a 15. 1-3

19.25 – Ace del georgiano. 30-0

19.23 – Quattro punti consecutivi per l’azzurro. 1-2

19.21 – Contropiede di rovescio per il tennista di Tbilisi. 0-30

19.20 – Con l’ace il georgiano conferma il break a 15. 0-2

19.17 – BREAK BASILASHVILI! Ottima risposta che costringe all’errore di dritto l’azzurro. 0-1

19.16 – Fabbiano sbaglia la palla corta e concede subito due chance di break. 15-40

19.15 – Il georgiano vince lo scambio col rovescio e si porta sul 15-30

19.14 – Inizia il set decisivo, serve ancora l’azzurro

19.12 – GAME AND SECOND SET BASILASHVILI! Il georgiano chiude agevolmente il proprio turno di servizio e chiude il secondo parziale in appena 25′

19.12 – 40-0, tre set point

19.09 – Fabbiano vince il game a 15. Il georgiano ora può servire per il secondo set: 2-5

19.07 – Doppio vantaggio confermato a 0. 1-5

19.04 – DOPPIO BREAK BASILASHVILI! Largo il rovescio dell’azzurro. 1-4

19.03 – Rovescio lungolinea vincente del georgiano: chance del doppio break

19.02 – Brutto errore di dritto per Fabbiano. 15-30

19.01 – Quattro punti consecutivi e break confermato per il tennista di Tbilisi. 1-3

18.59 – Doppio fallo del georgiano. 0-30

18.57 – BREAK BASILASHVILI! Chiude lo scambio con un dritto a sventaglio. 1-2

18.56 – Aggressivo il georgiano, che si procura due chance di break

18.55 – Dritto in rete di Fabbiano. 15-30

18.53 – Anche Basilashvili vince il game a 15. 1-1

18.51 – L’azzurro tiene la battuta a 15. 1-0

18.49 – Inizia il secondo set, serve il tennista di San Giorgio Jonico

18.47 – GAME AND FIRST SET THOMAS FABBIANO! Rovescio lungolinea vincente e primo parziale chiuso dopo 31′

18.47 – Terzo set point

18.46 – Secondo doppio fallo del game e seconda parità

18.45 – Salvati entrambi grazie a una buona prima. 40-40

18.44 – Doppio fallo del georgiano: due set point per l’azzurro

18.44 – Fabbiano si difende bene e Basilashvili sbaglia di molto lo smash. 15-30

18.42 – L’azzurro tiene la battuta a 15 e conferma il doppio vantaggio. 5-1

18.38 – DOPPIO BREAK THOMAS FABBIANO! Ottima risposta di rovescio e con lo stesso colpo invece il georgiano sbaglia. 4-1

18.37 – Chance del doppio break per l’azzurro

18.37 – Ancora un game ai vantaggi

18.36 – Basilashvili ora soffre l’aggressività dell’azzurro in risposta. 15-30

18.35 – Fabbiano conferma, a fatica, il break. 3-1

18.34 – Dritto in rete del georgiano. Altra parità

18.33 – Costretto troppo sulla difensiva, Fabbiano concede una chance di contro-break

18.32 – L’azzurro è costretto ai vantaggi anche in questo game

18.28 – BREAK THOMAS FABBIANO! Largo il rovescio di Basilashvili. 2-1

18.27 – Risponde bene l’azzurro e si procura una palla break anche lui. 30-40

18.24 – Game Fabbiano. 1-1

18.23 – Ben annullata col dritto dall’azzurro. Altra parità

18.22 – Dritto all’incrocio delle righe per il georgiano: palla break

18.21 – Doppio fallo di Fabbiano: 40-40 da 40-15

18.17 – Basilashvili vince il game a 15. 0-1

18.15 – Inizia il match, serve il georgiano

18.08 – Giocatori in campo per il riscaldamento

18.00 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. Terminato il match Wta con la vittoria di McHale, a breve in campo Thomas Fabbiano e Nikoloz Basilashvili

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport.

Thomas Fabbiano – Nikoloz Basilashvili, i precedenti

Doha 2018 – Cemento – R32 – BASILASHVILI b. Fabbiano 6-4 6-3

Napoli Challenger 2015 – Terra battuta – QF – FABBIANO b. Basilashvili 6-1 5-7 6-2

Thomas Fabbiano all’esordio nel Masters 1000 della Florida

L’azzurro, dopo aver vinto il primo match in torneo Masters 1000 ad Indian Wells, proverà a ripetersi anche a Miami, dove non aveva mai giocato in carriera. Il suo avversario sarà il georgiano Nikoloz Basilashvili, n°89 Atp, con cui si è già incontrato quest’anno a Doha, uscendone sconfitto (mentre l’altro precedente è a livello Challenger, dove riuscì ad imporsi). Il tennista di San Giorgio Jonico non ha iniziato al top la stagione, collezionando diversi primi turni (Doha, come già detto prima, Australian Open e Dubai) e un’eliminazione nelle qualificazioni di Rotterdam, mentre solamente a Marsiglia e in California è riuscito a vincere il primo incontro. Il tennista di Tbilisi, invece, ha perso in Qatar nel secondo turno dopo aver sconfitto l’azzurro all’esordio, poi si è spinto sino al terzo turno nel primo Slam stagionale; per il resto, anche lui ha collezionato primi turni (a New York, Delray Beach, Acapulco ed Indian Wells).