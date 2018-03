Barcellona-Chelsea 3-0: Messi e Dembelé trascinano i blaugrana ai quarti di Champions League (Video Gol e Highlights)

Il Barcellona vince e vola ai quarti di finale di Champions League grazie a Messi (doppietta) e Dembelé. Il 10 argentino trascina letteralmente i suoi con due gol e un assist. Il Chelsea gioca discretamente ma non incide mai. Passivo forse troppo pesante per la squadra di Conte. In evidenza per i Blues Willian e Alonso. Male Morata entrato nella ripresa al posto di Giroud. Venerdì il sorteggio





90’+2- Triplice fischio di Skomina. Finita! Barcellona-Chelsea 3-0

90’+1- Contropiede blaugrana. Messi chiuso da Rudiger che guadagna anche la rimessa

90′- Ci saranno due minuti di recupero

89′- Fallo a favore dei Blues

88′- Azione offensiva del Chelsea. Zappacosta ancora conquista un corner. Rudiger colpisce la traversa!

87′- Ci prova Zappacosta, controllo e tiro di sinistro. Para Ter Stegen

86′- Recupera il Barcellona grazie a Paulinho entrato ottimamente nella partita

85′- Fallo subito da Alonso punizione sulla trequarti. Chiude in avanti il Chelsea

84′- Aleix Vidal crossa verso Suarez, calcio d’angolo per il Barcellona. Sugli sviluppi Paulinho di testa, Courtois risponde benissimo

83′- Buona giocata di André Gomes che conquista una rimessa laterale

82′- Applausi e cori per l’ex Pedro appena entrato in campo. Il Chelsea prova a trovare almeno il gol della bandiera. Fuorigioco di Morata

81′- Sembra essersi arreso il Chelsea. Barcellona avanti di tre reti e solo un miracolo potrebbe cambiare la situazione. Entra intanto Pedro, fuori Hazard

80′- Ultimi dieci minuti di gara

79′- Corner battuto dalla Pulce, palla direttamente al portiere del Chelsea

78′- Messi su punizione, Courtois respinge in angolo

77′- Aleix Vidal prova l’azione in combinazione con Suarez. Fallo subito e punizione per il Barca

76′- Azione pericolosa del Chelsea. Hazard scatta in profondità e mette al centro. Non c’è Morata a chiudere l’azione

75′- Zappacosta crossa al centro, chiude il Barcellona poi fallo su Suarez

74′- Angolo per il Chelsea, sugli sviluppi giallo a Marcos Alonso per un fallo ai danni di Paulinho

72′- Riparte da dietro il Barca

71′- Ci prova Messi che serve Jordi Alba sulla corsa, chiude Zappacosta

70′- Willian per Kanté che sbaglia l’ultimo passaggio

69′- Cross sbilenco di Zappacosta. Fuori

68′- Hazard e Kanté non trovano il guizzo per servire Morata

67′- Attaccano i Blues ma ancora troppo disordinati

66′- Diventa davvero complicato ribaltare la partita. Conte e il Chelsea provano con questi cambi a modificare quantomeno il passivo

65′- Esce Dembelé tra gli applausi del Camp Nou, entra Aleix Vidal. Cambia anche Conte: Morata e Zappacosta per Giroud e Moses

64′- Il Chelsea ha subito ancora una rete nel momento migliore del match. Altro errore pagato a caro prezzo

63′- GOOOOOOOOL! Ancora Messi! Perde palla il Chelsea, Suarez parte in contropiede, serve l’accorrente Messi che fulmina Courtois

62′- Si difende il Barca. I Blues attaccano

61′- Il Chelsea prova l’affondo, Marcos Alonso fermato da Pique

60′- Esce Busquets, entra André Gomes

59′- Da un’azione offensiva del Chelsea, parte il contropiede del Barcellona con Suarez che prova a servire Dembelé ma l’attaccante non trova la sfera

58′- Prova il Barcellona a placare la voglia di rimonta degli inglesi. Messi scambia con Dembelé che guadagna una rimessa laterale

57′- Contropiede fulminante di Willian che non trova Giroud in profondità

56′- Perde palla il Chelsea, il Barcellona riparte con il nuovo entrato Paulinho

55′- Fuorigioco di rientro di Hazard. Ecco la prima sostituzione del match: fuori Iniesta dentro Paulinho

54′- Cross di Azpilicueta sul secondo palo per Alonso che non ci arriva

53′- Rimessa dal fondo per la squadra di casa. Sta per entrare Paulinho

52′- Preme il Chelsea. Willian molto attivo, si difende il Barca

51′- Ancora Moses che guadagna un corner

50′- Il Chelsea è partito forte in questa ripresa. La squadra di Conte ha bisogno di due reti per sperare nel passaggio del turno

49′- Proteste vivaci del Chelsea che chiedeva un rigore per un trattenuta di Pique su Alonso. Ammonito Giroud

48′- Intervento miracoloso in difesa di Dembelé su Alonso che stava calciando a botta sicura. Angolo Chelsea

47′- Courtois sbaglia il rinvio, Suarez prende palla e calcia. Respinge il portiere belga

46′- Serpentina di Moses, subito angolo Blues. Sugli sviluppi, fallo in attacco e possesso per il Barcellona

45st- Riparte il match, possesso Chelsea

Secondo tempo

Primo tempo che si conclude con il Barcellona avanti per 2-0. Prima Messi e poi Dembelé puniscono un Chelsea che ha fatto bene e che probabilmente non merita il doppio svantaggio.

45’+1– Termina il primo tempo Barcellona-Chelsea 2-0

45′- Ci sarà un minuto di recupero

44′- Willian e Alonso si preparano. Palo di Alonso! Intanto prima di calciare la punizione, Skomina ha ammonito Willian per aver provato a spostare la barriera

43′- Fallo di Umtiti su Giroud al limite dell’area. Punizione importante per il Chelsea

42′- Addormenta gli ultimi minuti del primo tempo il Barcellona. Rakitic e Messi gestiscono il pallone. Poi uno due Sergi Roberto Dembele rubano palla gli uomini di Conte

41′- Non trova spazio per far partire l’azione il Chelsea. I Blues si affidano agli spunti di Willian che però spesso è raddoppiato

40′- Fallo ai danni di Pique. Giroud ha leggermente allargato il gomito

39′- Scatto di Jordi Alba, chiude Azpilicueta. Ripartono gli ospiti

38′- Il Chelsea è andato vicino ad accorciare le distanze. Ora fallo di Kanté su Rakitic

36′- Doppia occasione per il Chelsea. Willian per Alonso che calcia centrale respinge Ter Stegen poi sul tap in ancora una chance

35′- Messi in possesso palla, verticalizzazione per Suarez, poi Iniesta prova la conclusione con il sinistro. Palla sul fondo. Bella manovra del Barcellona

34′- Moses prova l’azione sulla fascia destra, Umtiti e Jordi Alba lo chiudono

33′- Pique va a concludere sulla punizione della Pulce, Courtois esce e sbroglia

32′- Duro fallo di Rudiger su Messi, per Skomina non è giallo

31′- Cross di Azpilicueta per Giroud, Ter Stegen esce e fa sua la palla

30′- Umtiti avvia un’altra azione dei suoi. Valverde vuole fare possesso palla per far uscire il Chelsea

29′- Willian chiuso da Pique e Busquets. Padroni di casa che controllano la partita

28′- Angolo per il Barcellona

27′- Gira palla il Barca. Messi, Iniesta tacco poi per Suarez che va vicino al gol. Para Courtois

25′- Chelsea che ha subito psicologicamente il raddoppio del Barcellona. Due tiri e due gol

24′- Avanza Kanté, palla per Fabregas che conquista una punizione in zona offensiva

23′- Molto attivi Messi e Dembelé sulla corsia presidiata da Alonso

22′- Ammonito Sergi Roberto

21′- Da un’azione importante del Chelsea è partito il contropiede blaugrana che ha regalato il gol del raddoppio di Dembelé

20′- GOOOOOOOOOOL! Messi scatta, supera due avversari e vede Dembelé tutto solo che di destro non sbaglia. Primo gol per lui in questa Champions. Barcellona-Chelsea 2-0

19′- Prova Hazard, col mancino ma poi Umtiti chiude

18′- Prova il contropiede Willian poi Moses non trova lo sbocco giusto per chiudere l’azione. Riparte da dietro Fabregas

17′- Suarez difende bene un pallone difficile, poi smista sulla destra. Il Barcellona è ora in possesso palla

16′- Lancio di Rudiger a cercare Giroud. Continua l’azione del Chelsea alla ricerca del pareggio

15′- Fallo di Christensen su Suarez. Punizione a favore del Barcellona

14′- Kanté per Fabregas, possesso per gli ospiti che poi perdono palla sul recupero di Sergi Roberto

13′- Alonso chiude Suarez. Bene il Chelsea che ha reagito subito allo svantaggio e gioco meglio del Barca in questo momento

12′- Conclusione di Willian, Ter Stegen para a terra

11′- Sugli sviluppi dell’azione, palla che arriva sui piedi di Rudiger che però era in fuorigioco

10′- Ostruzione di Umtiti su Moses. Punizione sulla trequarti per i Blues

9′- Tacco di Dembelé per Suarez, poi Alonso chiude tutto. Riparte il Chelsea

8′- Iniesta ferma Moses in area di rigore con un intervento millimetrico

7′- Molto attivo Hazard, serve Moses e Umtiti rimedia

6′- Prova adesso la squadra di Conte a proporre gioco. Azione travolgente di Hazard poi Willian crossa e Pique spazza via

5′- Punizione di Willian. Calcio d’angolo Chelsea; battuto e allontanato da Jordi Alba

4′- Risponde il Chelsea con Dembelé che atterra Alonso. Punizione Blues

3′- GOOOOOOOOOL! Messi porta subito in vantaggio il Barcellona. Uno due Suarez-Messi. La Pulce sblocca la partita alla prima azione pericolosa del match. Colpevole Courtois che vede la palla passargli sotto le gambe. Barcellona-Chelsea 1-0

2′- Prova lo scatto Dembelé, fermato da Rudiger

1′– Possesso palla per il Barcellona che attacca in questo primo tempo da sinistra a destra

Si parte! L’arbitro Damir Skomina fischia l’inizio di Barcellona-Chelsea

Primo tempo

Le squadre sono nel tunnel e stanno per fare il loro ingresso in campo. Coreografia bellissima da parte dei tifosi blaugrana

A sorpresa Valverde manda in campo Dembelé al posto di Paulinho. Sarà dunque un Barcellona a tre punte. Iniesta regolarmente in campo. Conte mette nella mischia Giroud al centro dell’attacco con Hazard e Willian

Barcellona-Chelsea, le formazioni ufficiali

Barcellona 4-3-3: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Messi, Dembelé, Suarez

Chelsea 3-4-3: Courtois, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Moses, Alonso, Fabregas, Kanté, Willian, Giroud, Hazard

Ore 19.05 Barcellona-Chelsea. In attesa delle formazioni ufficiali il Chelsea tramite il proprio account Twitter annuncia l’arrivo della squadra al Camp Nou

LIVE Barcellona-Chelsea. Alle 20.45 al Camp Nou è di scena il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra il Barcellona e il Chelsea. All’andata, allo Stamford Bridge, la sfida terminò in pareggio. Un 1-1 maturato grazie alle reti di Willian per i Blues e Messi per i catalani. Una rete in trasferta molto importante che potrebbe risultare decisiva ai fini del passaggio del turno. Le statistiche infatti dicono che il 68% delle squadre che hanno pareggiato con quel risultato la partita d’andata hanno poi superato il turno.

Il Barcellona di Valverde si presenta al match con diversi dubbi di formazione come annunciato dallo stesso tecnico. Messi ci sarà ma Iniesta è in forse. Dopo l’infortunio al bicipite femorale che ha costretto il centrocampista spagnolo ad abbandonare il campo contro l’Atletico Madrid, il capitano blaugrana ha svolto solamente un allenamento per intero con la squadra e per questo l’allenatore del Barca starebbe pensando alle possibili alternative. Coutinho non può giocare in Champions in quanto già utilizzato dal Liverpool; le soluzioni potrebbero essere André Gomes o Dembelé già protagonista nella precedente sfida di campionato contro il Malaga. Per il resto nessun dubbio: Ter Stegen tra i pali, Sergi Roberto e Jordi Alba sulle corsie esterne. Pique e Umtiti centrali di difesa e centrocampo con Rakitic, Paulinho e Busquets. In avanti Messi e Suarez.

Il Chelsea di Antonio Conte vuole compiere l’impresa. Dopo la vittoria sfumata in casa davanti al proprio pubblico per un errore difensivo, i Blues credono nel passaggio del turno. Gli inglesi hanno già battuto in trasferta l’Atletico Madrid durante la fase a gironi. Il Chelsea potrebbe essere la terza squadra della storia di questa competizione a battere due club spagnoli nella stessa edizione della Champions League. Gli uomini di Conte andranno a schierarsi con un 3-4-3 che in fase difensiva potrebbe anche vedere una difesa a cinque con i due esterni che si abbasserebbero a supporto dei centrali. Per il resto formazione già fatta con l’unico dubbio in avanti: Morata o Pedro con l’ex Barca favorito.

Barcellona-Chelsea, le probabili formazioni

Barcellona 4-4-2: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Paulinho, André Gomes, Messi, Suarez Allenatore: Ernesto Valverde

Chelsea 3-4-3: Courtois, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Moses, Alonso, Fabregas, Kanté, Willian, Pedro, Hazard Allenatore: Antonio Conte