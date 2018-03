Bari-Spezia: 1-1 : ancora Brienza salva i pugliesi

FNITA 1-1 IL BARI SALE DI UN SOLO PUNTO ED E’ AL SECONDO PARI DI FILA IN CASA BUONA PARTITA DELLO SPEZIA, ORDINATISSIMO. GALLETTI SALVATI ANCORA DA BRIENZA, LIGURI VICINI PIU VOLTE ALL’1-2

45+4 – Cross di Brienza alleggerito verso il portiere ospite

45+3 Grande deviazione di Henderson su conclusione di Granoche

45 – 5 di recupero

43 – Occasionissima Spezia con Marilungo di testa. Grosso toglie Improta per Cissé

40 – Gran cross di Balkovec ma di testa Kozak manda fuori

38 – Basha ci prova senza pericolosità

35 – Brienza fa una magia per Improta che non arriva

33 – Gallo toglie Forte ed entra Marilungo

32 – Punizione rasoterra di Balkovec bloccata da Di Gennaro. Ci si attendeva il cross per le torri

28 – Subito pericoloso lo Spezia su uno schema da corner ma intanto coi 2 attaccanti nel Bari, Gallo toglie Mastinu e mette Terzi

26 – GOOOOOLLLLLLLLL Brienza di sinistro al volo sempre lui

25 – fuori Galano dentro Kozak

23 – nello Spezia fuori Mora dentro Lopez

19 – Tiro di Pessina alto

17 – Conclusione di Granoche su assist di Mastinu che non trova la porta

16 – Micai anticipa Gramochesu un cross di De Col

13 – Subito Brienza per Nené che non trova la deviazione a pochi metri dalla porta

11 – Cross di Improta su cui è anticipato Nené intanto fuori Busellato dentro Brienza

8 – Errore di Di Gennaro che regala palla a Nené la cui onclusione è murata, ma che rischio

7 – Si è perso del tempo per De Col che ha perso uno scarpino

3 – Cross di Sabelli su cui non arriva Improta

Si riparte senza cambi. Il Bari non ha sfruttato il primo corner.

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPOS

45+3 Angolo che il Bari non sfrutta e che per poco non fa andare in porta lo Spezia in contropiede.

45 + 2 -Conclusione di Henderson respinta

45 – 3′ di recupero

41 – Galano calcia oltre la traversa

40 -Galano steso al limite da Mora: punizione e giallo

38 – Dall’altra parte ci prova Balkovec da lontano

37 – Conclusione di Mastinu e Micai para in 2 tempi

35 – Improta spreca la possibilità di combinare con Busellato

33 – Tiro di Nené che Di Gennaro blocca in tuffo

29 – Grande parata di Di Gennaro su tiro di Improta

28 – Anche Granoche a difendere sui corner che il Bari cilleziona.

26 – Galano cerca Improta, poi cross di Henderson e Giani mette in corner

23 – Cross di De Col deviato in angolo. Successivamente errore di Diakité che permette a Granoche di stoppare e calciare alto

21 – La squadra di Grosso fa girare la sfera per cercare spazi

17 – Il Bari sembra ora sfilacciato

15 – Sesto gol per Forte che ha anticipato Marrone. Il Bari subito in attacco ma ora lo Spezia può ripartire

10 – GOOLLLLLLL Spezia in vantaggio con Forte di testa su cross di Mastinu

9 – Nené contrastato alla conclusione dopo un ottimo passaggio i Sabelli

8 – Punizione di Balkovec agguantato da Di Gennaro

6 – Marrone è una garanzia per Grosso dietro. E’ il ruolo che gli inventò Conte alla Juve. I pugliesi hanno il pallino del gioco

3 – cross da sinistra di Improta e colpo di testa di Nené alto di poco

1 -Nel Bari subito da notare l’esordio assoluto di Balkovec. Spezia subito all’attacco

PARTITI!

Bari-Spezia, le formazioni ufficiali:



Bari: Micai; Sabelli, Diakitè, Marrone, Balkovec; Busellato, Basha, Henderson; Galano, Nenè, Improta

Spezia: Di Gennaro; De Col, Capelli, Giani, Augello; Juande, Mora, Pessina; Mastinu, Granoche, Forte.

Bari-Spezia, le probabili formazioni del match

I biancorossi sono alle prese con le condizioni non ottimali di Gyomber in difesa e Floro Flores in attacco, Nella retroguardia assieme a Marrone dovrebbe esserci Diakité. A centrocampo si giocano una maglia Busellato, Petriccione e Iocolano. Davanti dubbi fra Nené Cissé e Kozak, mentre si contendono due posti Galano, Improta e Brienza. I dubbi di Gallo riguardano – invece – principalmente l’attacco. Granoche dovrebbe partire titolare con Alberto Gilardino. A supporto ci saranno due tra Mastinu, Marilungo ed Ammari.



Bari (4-3-3): Micai; Anderson, Diakitè, Marrone, Sabelli; Busellato, Basha, Henderson; Galano, Cissè, Brienza.

Spezia (4-3-3): Di Gennaro; De Col, Capelli, Giani, Lopez; Mora, Bolzoni, Pessina; Ammari, Granoche, Mastinu.

Amici di SuperNews buonasera. Siamo qui per seguire il recupero della 28^ giornata del campionato di Serie B Bari-Spezia. La squadra di Grosso si trova in classifica a 45 punti, e arriva dal beffardo pareggio interno di sabato scorso contro la Ternana. In tale occasione i “galletti” sono stati raggiunti nel recupero da Mora della Pro Vercelli. Lo Spezia di mister Gallo arriva dal pareggio contro la Ternana, e lotta per assicurarsi un posto nella griglia play-Off. Arbitra il Sig. Francesco Fourneau della Sezione di Roma 1. Calcio d’inizio di Bari-Spezia, come dell’altro recupero Pescara-Carpi, fissato per le ore 18:00.