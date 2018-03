Bologna-Roma 1-1: Dzeko risponde alla rete di Pulgar (Video Gol e Highlights)

Termina con un pareggio il match del Dall’Ara tra Bologna-Roma. Al gol di Pulgar nel primo tempo risponde Dzeko entrato nella ripresa. Un punto che fa contenta il Bologna. Un pò meno la Roma di Di Francesco





90’+4– Kolarov azione pazzesca ma Santurro in uscita chiude. Termina la partita Bologna-Roma 1-1

90’+3- Anche Fazio in avanti da attaccante aggiunto. Ci prova Perotti dalla distanza

90’+2- Prova il Bologna a guadagnare qualche secondo

90’+1- Ci prova Defrel, murato da Helander. Sarà angolo per la Roma

90′- Ci saranno 4 minuti di recupero

89′- Esce Verdi entra Krejci

88′- Cross di Kolarov, Masina allontana

87′- Cerca con le ultime forze rimaste la rete del vantaggio la Roma. Tre minuti più recupero alla fine

86′- Ancora un corner per la Roma. Ammonito Palacio

85′- Fuorigioco di Palacio lanciato da Pulgar

84′- Tutti in avanti i giallorossi per trovare la vittoria

83′- Doppio Angolo per la Roma prima a sinistra e poi a destra

82′- Fallo di Poli su Perotti

81′- Prova il cross Verdi, spazza Manolas

80′- Ultimi dieci minuti di gara, la Roma cerca adesso la vittoria

79′- Fallo in attacco di Dzeko

78′- Il Bologna in difficoltà in questi ultimi minuti

77′- Crede nella vittoria la Roma. Anche Defrel prova l’azione da rete, si salva il Bologna. Esce Torosidis entra Mbaye

76′- GOOOOOOOOL! C’è il pareggio della Roma, ci pensa Dzeko. Ma grande azione di Perotti che ha servito l’assist al compagno Bologna-Roma 1-1

75′- Entra Defrel, esce Strootman

74′- Dalla bandierina Verdi prova a sorprendere Alisson che però para senza grossi problemi

73′- Sbaglia Florenzi sarà angolo per il Bologna

72′- Attacca la Roma che si prepara all’ultimo cambio con Defrel

71′- Ammonito Pulgar per un fallo su Kolarov

70′- Palla per Palacio, Alisson anticipa tutto. Cambio per Donadoni: entra Orsolini esce Di Francesco

69′- Ora ci prova il Bologna, palla troppo lunga

68′– Altra chance giallorossa ma Gerson era in fuorigioco

67′– Ancora un cross mal calibrato arriva a Santurro

66′-Palacio atterrato da Fazio. Scatenato l’attaccante ex Inter e Genoa

65′– Prova la verticalizzazione Fazio per Gerson, troppo corto

64′– Kolarov prova sulla sinistra, nessun compagno si smarca. Il cross del bosniaco finisce tra le braccia di Santurro

63′– Subito cercato dai compagni Dzeko, ma Gerson sbaglia il lancio

62′– Ci prova Perotti, chiuso in angolo

61′– Roma ultra offensiva. I giallorossi sono passati al 4-2-4 con Perotti e Gerson larghi e Dzeko e Schick al centro dell’attacco

60′– Ecco il cambio: Dzeko dentro, fuori El Shaarawy

59′– Florenzi chiuso dalla difesa del Bologna. Gran lavoro di Di Francesco in copertura

58′– Fuorigioco di Palacio

57′– Sta per fare il suo ingresso in campo Dzeko

56′– Dagli sviluppi del corner Palacio non calibra il cross e la Roma riparte palla al piede

55′– Contropiede Bologna, calcio d’angolo

54′– Pericolosa la Roma chiude bene De Maio

53′– Ci prova con forza Perotti, poi Gerson e Florenzi sbagliano e perdono palla

52′– Rimessa dal fondo per il Bologna

51′– Contropiede pericolosi per il Bologna, Palacio prova a servire Di Francesco. Si salva la Roma

50′– Giropalla giallorosso, nessuno sbocco

49′– Fallo su Gerson

48′– Si scalda Dzeko, la Roma vuole trovare il gol del pareggio

47‘- Angolo di Kolarov, troppo basso si difende il Bologna

46‘- Mezzo pasticcio Santurro Helander De Maio. Il portiere se la cava in due tempi

45’st – Possesso Roma in questo avvio di ripresa

Secondo tempo

Il Bologna è già sceso in campo, la Roma ancora è negli spogliatoi

Primo tempo che termina con il Bologna in vantaggio per una rete a zero contro la Roma. Decide fino a qui Pulgar su assist di Di Francesco. Giallorossi bloccati. Dzeko potrebbe entrare nella ripresa al posto di Schick

45’+4- Termina il primo tempo Bologna-Roma 1-0

45’+3- Batte Pulgar, sulla barriera

45’+2- Ammonito De Rossi per un fallo su Verdi

45’+1- Contropiede della Roma, nulla di fatto

45′- Ci saranno 4 minuti di recupero

44′- Il gioco riprende dopo un minuto di pausa

43′- C’è Pulgar a terra per un problema fisico

42′- Angolo per il Bologna. Molte bene Palacio ancora

41′- Tutto regolare nell’azione precedente. Si riprende Bologna-Roma 1-0

40′- Occasione Bologna, Pulgar per Palacio lanciato a rete. Poi l’argentino cade a terra in area. Verifica il Var

39′- Lancio sbagliato di De Maio per Masina

38′- Contatto Helander-Schick. Il Var controlla, il gioco riprende

37′- Nessuno spazio per gli ospiti che cercano il pareggio ma hanno molta difficoltà a trovare il guizzo

36′- Perde tempo Santurro che viene ammonito da Irrati

35′- Lancio lungo di De Rossi per Perotti, ancora una palla troppo difficile da gestire

34′- Ancora una palla persa dalla Roma. Il Bologna di Donadoni difende molto bene

33′- Possesso palla lunghissimo dei giallorossi, poi Manolas prova l’assist per l’inserimento di Strootman. Palla sul fondo

32′- La Roma non trova spazi

31′- Bell’azione di Palacio, Di Francesco e Pulgar. Chiude Fazio

30′- Provano Gerson e Perotti, poi la palla termina inoffensiva tra i guantoni di Santurro

29′- Clamorosa occasione per Strootman che davanti alla porta sbaglia e colpisce il palo

28′- Un rimpallo favorisce Perotti, l’argentino prova l’assist. Bravissimo in chiusura De Maio

27′- Fallo di Florenzi su De Maio che lo aveva chiuso bene

26′- Ancora un fallo di Torosidis questa volta su Perotti

25′- Ci prova Federico Di Francesco, palla lontana dallo specchio della porta

24′- Fallo di Torosidis su Kolarov

23′- El Shaarawy vicino al gol, ma era fuorigioco. Bravo ancora Santurro a parare

22′- Palla dentro per Schick, sponda per l’inserimento di Strootman chiuso da De Maio

21′- De Rossi organizza l’azione giallorossa

20′- Occasione per Schick, palla alta

19′- Prova a reagire subito la Roma con Perotti, chiuso

18′- GOOOOL! Pulgar di destro nell’angolino. Azione confusa del Bologna poi Di Francesco serve il compagno che insacca Bologna-Roma 1-0

17′- Cross di Poli, Donsah di testa non trova la porta

16′- Gerson prende il posto di Nainggolan

15′- Non ce la fa Nainggolan, pronta la sostituzione

14′- Contropiede Bologna, poi il cross di Torosidis tra le braccia di Alisson

13′- Prova l’affondo Florenzi, ancora Roma con la sfera

12′- Possesso palla giallorosso, il Bologna è messo bene nella propria metacampo

11′- Qualche problema fisico per Nainggolan, dalla panchina si muove Gerson ma il Ninja stringe i denti per il momento

10′- Provano la combinazione Palacio e Poli, poi Fazio è fortunato nel rimpallo. Rimessa dal fondo per la Roma

9′- Riparte il Bolagna dalle retrovie con i difensori centrali

8′- Fallo di Nainggolan su Helander

7′- Ci prova Kolarov direttamente dalla bandierina. Para ancora il portiere rossoblù. Grande esordio fino a qui

6′- Santurro! Miracoloso sul colpo di testa di De Rossi

5′- Ci prova Schick para il portiere del Bologna. Ancora corner

4′- Riparte dal rinvio di Santurro il Bologna, poi la Roma ruba palla

3′- Grande azione dei giallorossi, Strootman serve Florenzi. Sarà angolo: dalla battuta nulla di fatto, schema fallito

2′- Ancora Roma, Kolarov prova a servire Schick, rimessa laterale

1′– Gestisce la palla la Roma con Kolarov e Fazio che prova subito la verticalizzazione. Palla fuori

Tutto è pronto. LIVE Bologna-Roma, si parte!

Ci sarà 1 minuto di silenzio per ricordare Emiliano Mondonico

Splende il sole al Dall’Ara dopo una giornata di pioggia. Le due formazioni stanno per fare il loro ingresso in campo

Sorprese in entrambe le squadre. Di Francesco lancia Patrick Schick dall’inizio, Dzeko in panchina. Anche Donadoni gioca la carta Di Francesco, figlio del tecnico giallorosso Eusebio. Destro non è titolare. Centrocampo con Donsah per Dzemaili e in difesa De Maio per Gonzalez

Bologna-Roma, le formazioni ufficiali

Bologna 4-3-3: Santurro, Torosidis, De Maio, Helander, Masina, Poli, Donsah, Pulgar, Verdi, Palacio, Di Francesco

Roma 4-3-3: Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Nainggolan, De Rossi, Strootman, El Shaarawy, Perotti, Schick

Bologna-Roma. La 30a giornata di Serie A si apre sabato 31 marzo alle 12.30 con il lunch match tra Bologna-Roma. La squadra di Roberto Donadoni sfida i giallorossi di Eusebio Di Francesco. Diversi punti in classifica dividono le due società. I padroni di casa sono in piena lotta salvezza nonostante i 34 punti fino a qui ottenuti, mentre gli ospiti sono terzi a quota 59 e si giocano le posizioni che garantiscono i posti in Champions League.

Il Bologna, reduce dalla buona prova dell’Olimpico contro la Lazio terminata per 1-1 vuole ripetersi anche contro l’altra squadra della capitale, la Roma e davanti al pubblico del Dall’Ara proverà a stupire cercando i tre punti. Nelle ultime 18 sfide i rossoblù hanno vinto solamente una volta in Serie A contro i giallorossi e soprattutto nelle recenti ultime tre non hanno trovato la via del gol. La Roma, dal canto suo, ha trovato sempre la rete negli ultimi 28 match con una media realizzativa di oltre due segnature a partita.

Donadoni dovrà rinunciare al portiere titolare Mirante squalificato. Al suo posto dovrebbe giocare Santurro e non Da Costa come annunciato dallo stesso tecnico. Ma i due restano comunque in ballottaggio. Difesa titolare con Gonzalez ed Helander al centro e Torosidis e Masina sulle corsie esterne. Centrocampo affidato ai piedi sapienti di Dzemaili e Pulgar insieme a Poli. In avanti tridente composto da Verdi e Palacio in supporto di Mattia Destro ex della partita. In panchina scalpita Di Francesco, attaccante rossoblù e figlio del tecnico della Roma Eusebio.

I giallorossi, pensando anche alla Champions, potrebbero adoperare del turn over anche se per il momento dovrebbe scendere in campo il migliore undici possibile. Unico sicuro forfait è quello di Under non convocato per infortunio. In porta ci sarà Alisson, il reparto difensivo sarà composto da Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov. Al centrocampo Strootman, De Rossi e Nainggolan mentre in avanti El Shaarawy, Perotti e Dzeko proveranno a regalare i tre punti alla Roma.

Bologna-Roma, le probabili formazioni

Bologna 4-3-3: Santurro, Torosidis, Gonzalez, Helander, Masina, Pulgar, Poli, Dzemaili, Verdi, Palacio, Destro Allenatore: Roberto Donadoni

Roma 4-3-3: Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Strootman, De Rossi, Nainggolan, El Shaarawy, Perotti, Dzeko Allenatore: Eusebio Di Francesco