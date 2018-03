Casertana-Lecce 1-0 decide Turchetta

Casertana-Lecce 1-0

FINALE! CASERTANA-LECCE 1-0 Complicatissimo il momento del Lecce

90+4 Occasionissima di Persano poco sopra la traversa

90+3 Palo della Casertana in ripartenza su contropiede

90 – 4 di recupero. Sponda di Persano su cui Caturano non arriva

88 – De Rose fuori Rajcic dentro

85 – Spona di Saraniti per Caturano, tiraccio

80 – Lorenzini va a ribattere un tiro di Di Piazza. Provvidenziale

78 – Fuori Turchetta entro dentro Padovan e dentro Caturano al posto di Marino 4-2-4 nel Lecce

74 – E attenzione alla Casertana quando riparte. Contropiede non concluso poco fa

73 – Tentativo vano a giro di Di Piazza

71 Nella Casertana De Marco per Romano

70 – Tentativo di Di Piazza su una mischia. respinta

66 – Fuori Tabanelli dentro Persano. Ammonio Cosenza

65 – Giallo per Alfageme

Sta per entrare Persano

61 – Palla sporca tentata da Saraniti

57 – Cross di Armellino, sponda di Di Piazza per nessuno

55 – Problemi per Di Matteo, dentro Legittimo

52 – Nervosismo, ammonito verbalmente De Rose

47 – Ammonito D’Anna

46 – Nel Lecce Di Piazza per Torromino e Armellino per Tsonev

45 – Fine primo tempo e proprio Turchetta gela i leccesi

44 – GOOOOLLLL Casertana in vantaggio: Turchetta entra dalla sinistra rientra sul destro e la piazza sul secondo palo

41 – Contropiede della Casertana non finalizzato

37 – Destro di Turchetta murato da Marino

36 – Liscia il pallone Forte e la Casertana corre un brivido

35 – Contatto in area, l’arbitro fa continuare e pare sia D’Anna a tratenere Di Matteo

32 – Ammonito Arrigoni

31 – Tiro da lontano di Romano, palla fuori

29 – Fallo con gamba alta di Tabanelli

25 – Ottimo spunto di Torromino ma la difesa casertana si oppone bene con Lorenzini

23 – Diversi errori nella misura dei passaggi

19 – Predominio sterile del Lecce sin qui

15 – Lecce costretto a vincere perché sono in vantaggio sia Trapani che Catania

13 – Solo una conclusione sballata di Cosenza in seguito ad una mischia da un corner

8 – Da seguire la prova di Tuechetta, acquistato dal Lecce e girato alla Casertana per la regola degli over.

6 – Tiro debole ad incrociare di Saraniti

3 – Manovra della Casertana

1 – PARTITI!

Squadre in campo

PRIMO TEMPO

Casertana-Lecce, le formazioni

Casertana: Forte I, Finizio, Meola, Lorenzini, D’Anna, Carriero, Alfageme, De Rose, Polak, Romano, Turchetta.

Lecce: Perucchini, Di Matteo, Mancosu, Cosenza, Arrigoni, Torromino, Lepore, Marino, Tabanelli, Tsonev, Saraniti.

Casertana-Lecce, la presentazione del match

Buon pomeriggio amici di SuperNews. Siamo qui per seguire in cronaca diretta live ed in tempo reale Casertana-Lecce, gara della 32^ giornata del Girone C di Serie C. Alle 14:30 la compagine di Fabio Liverani tenterà di riprendere la corsa dopo l’incredibile passo falso interno contro la Fidelis Andria; un pareggio – il 2-2 – che ha impedito ai giallorossi di allungare in modo definitivo su Catania e Trapani. Di fronte ci sarà la Casertana che – dopo la pioggia di squalifiche del match di Reggio Calabria – dovrà mandare in panchina il secondo Taddei in quanto mister Luca D’Angelo è squalificato. I falchetti arrivano dalla sconfitta nell’infrasettimanale contro i calabresi, mentre in precedenza avevano battuto il Racing Fondi con rete del capitano Alfageme. La squadra campana è racchiusa nello spazio fra la salvezza sempre più vicina, ed una ricerca di un piazzamento per i play-off. Casertana-Lecce vedrà la presenza di 800 tifosi ospiti

Queste sono le probabili formazioni. Per la Casertana 3-5-2 con Forte in porta e Rainone, Lorenzini e Polak in difesa,. A centrocampo ci saranno Meola, Romano, De Rose, Carriero e D’Alma, mentre davanti agiranno Turchetta ed Alfagene.

Questo, dovrebbe essere il 4-3-3 di Liverani: Perucchini in porta; Lepore e Di Matteo sugli esterni e Cosenza e Marino centrali per quel che concerne la difesa; a centrocampo Armellino, Arrigoni e Mancosu, e davanti agiranno Tsonev, Torromino e Di Piazza.