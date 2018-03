Cosenza-Lecce, 0-1 Decide Saraniti!

Cosenza-Lecce 0-1

NEL FRATTEMPO PERO’ SI E’ ACCESA UNA RISSA FATICOSAMENTE SEDATA!

FINITA! IL LECCE VINCE GRAZIE ALL’OPPORTUNISMO DI SARANITI POI MIRACOLOSO PERRUCCHINI E LECCE A 63 PUNTI!

45+5 Palla in mezzo, prova Tutino e blocca

45+3 fasi confuse

45 – 6′ di recupero

44 – Fuori Mungo dentro Calamai nel Cosenza

43 – D’Orazio Crossa e Bruccini non impatta

43 – 2 più recupero

40 – Forcing Cosenza

37 – Lepore per Saraniti e Di Matteo per Ciancio

35 – Miracolo di Perrucchini prima su Bruccini e poi su Perez due volte nella stessa azione da distanza ravvicinata.

32 – Subito Baclet per Camigliano

29 – OOOLLLLL SARANITI- LECCE IN VANTAGGIO ma grave indecisione del Cosenza. Saraniti mette dentro una palla messa in mezzo da Mancosu. Non è scattata la trapplola del fuorigioco.

22 – In precedenza c’è Saraniti che protesta platealmente con l’arbitro senza venire sanzionato

20 – Fuori Okereke per Trovato da una parte, fuori Torromino dentro Di Piazza. Trovato dovrà tener d’occhio Tabanelli

15 – Nel Lecce fuori Tsone dentro Tabanelli

13- Ecco che il Lecce prende possesso della mediana

9 – Perucchini deve deviare un tiro di Calamai. Poi sul corner fallo di confusione

6 – Liverani prepara le mosse

1 – Il Cosenza parte forte

RIPRESA

INTERVALLO 0-0 PIU’ COSENZA

45 – 2′ di recupero

43 – Tiro di Saraniti deviato e bloccato da Saracco

42 – Chiusura di Marino che impedisce che il pallone di Okereke arrivi a Perez

38 – Tiraccio di Mancosu

36 – Tacchettata a Cosenza che è stato fasciato alla testa

34 – Il Cosenza ha un leggero predominio, Okereke è sempre temibile.

30 – Punizione di Mancosu deviata dalla barriera

26 – Idda, conclusione da dentro l’area, ma non trova la rete. Peccato, perché era in ottima posizione

25 – Ammonito Arrigoni per aver fermato con un fallo Tutino in ripartenza.

23 – Calcio piazzato di Arrigoni, nessun problema per Saracco

21 – Portieri al momento inoperosi

17 – Tiro dalla distanza di Armellino, fuori

16 – A terra Perez, intervento sul pallone di un difensore ospite.

14 – Conclusione di Torromino sul fondo

12 – Pericolo nell’area del Lecce, ma c’è fallo di confusione

9 – 3 corner consecutivi per il Lecce. Il Cosenza prova a ripartire. Piove incessantemente

6 – Un retropassaggio mette i brividi al portiere di casa che poi recupera

3 – Idda momentaneamente a terra

1 – Il Cosenza prova a fare il match. Ricordiamo che è rimpiazzato in panchina da Occhiuzzi

Partiti!!

Cosenza-Lecce formazioni ufficiali

Cosenza (3-5-2): Saracco; Idda, Pascali, Camigliano; Corsi, Bruccini, Calamai, D’Orazio; Perez, Okereke, Tutino. Allenatore Occhiuzzi.

Lecce (4-3-1-2): Perucchini; Ciancio, Cosenza, Marino, Legittimo; Armellino, Arrigoni, Mancosu; Tsonev; Saraniti, Torromino. Allenatore Liverani.

Cosenza-Lecce, le probabili formazioni del match

Buona serata amici di SuperNews. Siamo qui per seguire Cosenza-Lecce, uno dei due posticipi del Girone C di Serie C, live on cronaca diretta e risultato in tempo reale. Cosenza-Lecce – calcio d’inizio alle ore 20:00 – servirà al Lecce di Fabio Liverani per provare a rispondere al Catania di Cristiano Lucarelli, che ieri ha battuto la Reggina per 2-1 con la doppietta di Curiale. La squadra di Braglia potrebbe in qualche modo risentire della stanchezza accumulata mercoledì scorso nella semifinale di ritorno di Coppa Italia di Serie C contro la Viterbese. Ecco come dovrebbero schierarsi in campo le due squadre.

Il Cosenza dovrebbe schierarsi con il 3-4-3 con Saracco in porta, Idda, Pascali e Camigliano in difesa. A centrocampo dovrebbero agire Corsi, Bruccini, Calamai e D’Orazio mentre davanti ci saranno Mungo – che in coppa non ha giocato – Perez, che con la Viterbese ha segnato il gol della vittoria, ma non della qualificazione, e Tutino.

Il Lecce dovrebbe schierarsi col consueto 4-3-1-2 con Perucchini fra i pali, Lepore, Cosenza, Marino e Di Matteo in difesa. A centrocampo dovrebbero agire Mancosu, Arrigoni ed Armellino, mentre per quanto riguarda l’attacco, Tabanelli dovrebbe agire alle spalle di Caturano e Saraniti, con Di Piazza che scalpiterà in panchina.